«Καμπανάκι» Πολωνού ΥΠΕΞ για ρωσική επίθεση «βαθιά» στην Ευρώπη: Έφερε στο Λονδίνο ρωσικό drone

Προειδοποίηση για μια επικείμενη επίθεση της Ρωσίας «βαθιά μέσα στην Ευρώπη» απηύθυνε ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι, ο οποίος βρέθηκε στο Λονδίνο για να παρουσιάσει ένα ρωσικό -ιρανικής κατασκευής- drone Shahed-136, το οποίο καταρρίφθηκε στην Ουκρανία.

Ο Σικόρσκι χαρακτήρισε «ανεύθυνο» από πλευράς της Ευρώπης να μην κατασκευάζει άμυνες όπως ένα «τείχος από μη επανδρωμένα αεροσκάφη» στην ανατολική πλευρά της, η οποία είναι άμεσα εκτεθειμένη σε ρωσικά χτυπήματα.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, κάλεσε τα ευρωπαϊκά έθνη να «συνεχίσουν την πορεία» τους στην υποστήριξη της Ουκρανίας, λέγοντας ότι ελπίζει ο Ντόναλντ Τραμπ να διαθέσει πυραύλους Tomahawk μεγάλου βεληνεκούς στο Κίεβο προκειμένου να ενισχύσει τις αμυντικές δυνατότητες της χώρας -κάτι που ζητά μετ’ επιτάσεως ο Ζελένσκι.

Φωτό: Reuters

Η παροχή στην Ουκρανία περισσότερων πυρομαχικών, όπως αντιαεροπορικά μέσα, όπλα μικρής και μεσαίας εμβέλειας, ήταν απαραίτητη για την προστασία της Ευρώπης, επισήμανε ο Πολωνός ΥΠΕΞ, ενώ αναφέρθηκε στις εισβολές ρωσικών drones πάνω από την Πολωνία και μαχητικών αεροσκαφών πάνω από την Εσθονία.

Σημείωσε δε ότι δεν έχει ακόμη διασαφηνιστεί εάν τα drones που εμφανίστηκαν πάνω από την Κοπεγχάγη ήταν ρωσικά.

Ερωτηθείς για την πιθανότητα επέκτασης μιας πρωτοβουλίας για ένα «τείχος από drones» για την αντιμετώπιση μελλοντικών εισβολών, ο Σικόρσκι δήλωσε στο Reuters ότι η Ρωσία θα μπορούσε «δυστυχώς να φτάσει βαθιά στην Ευρώπη».

«Θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να το αντιμετωπίσουμε αυτό, και γι’ αυτό πιστεύω ότι το να μην ‘χτίσουμε’ ικανότητα (άμυνας) κατά των drones αυτές τις μέρες θα ήταν ανεύθυνο», τόνισε ο Σικόρσκι, στέκοντας δίπλα στο ιρανικό drone που έφερε στην κατοικία του προέδρου του βρετανικού κοινοβουλίου προκειμένου να το εκθέσει.

Φωτό: Reuters

Υποστήριξη στην Ουκρανία για «τρία ακόμη χρόνια»

Από την πλευρά του, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν χαρακτήρισε «ανοησία» την ιδέα ότι η χώρα του θα μπορούσε ενδεχομένως να στοχεύσει ένα μέλος του ΝΑΤΟ.

Ο Σικόρσκι, μακροχρόνιος και σφοδρός επικριτής του Πούτιν, κάλεσε την Ευρώπη να σχεδιάσει επίσης να υποστηρίξει την Ουκρανία για τρία ακόμη χρόνια, ένα χρονικό πλαίσιο το οποίο, όπως είπε, επιδικώκει και το Κίεβο.

«Οι Ουκρανοί σχεδιάζουν αυτόν τον πόλεμο για τρία χρόνια, κάτι που είναι συνετό», ανέφερε ο Πολωνός ΥΠΕΞ. «Και πρέπει να πείσουμε τον Πούτιν ότι είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε την πορεία για τουλάχιστον αυτά τα τρία χρόνια», πρόσθεσε.