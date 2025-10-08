«Η Ρωσία ετοιμάζει επίθεση στο ΝΑΤΟ»: Απίστευτη αποκάλυψη του Ευρωπαίου επιτρόπου Άμυνας

Στην αποκάλυψη ότι το Κρεμλίνο σχεδιάζει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ προχώρησε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Άμυνας, Άντριους Κουμπίλιους επικαλούμενος γερμανικές μυστικές υπηρεσίες.

Σε μια εκτενή συνέντευξη που παραχώρησε στο πολωνικό μέσο Wyborcza και με αφορμή τη συνεχιζόμενη εμφάνιση ύποπτων drones πάνω από ευρωπαϊκές πόλεις το τελευταίο διάστημα, ο Κουμπίλιους προειδοποίησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προετοιμάσει την άμυνά της και να ακολουθήσει το παράδειγμα της Ουκρανίας.

«Εμπιστεύομαι τις μυστικές υπηρεσίες. Και οι γερμανικές μυστικές υπηρεσίες ισχυρίζονται ότι έχουν στοιχεία ότι το Κρεμλίνο συζητά μια επίθεση στο ΝΑΤΟ. Και αν το συζητούν, μήπως σχεδιάζουν επίθεση; Δεν ξέρουμε. Αλλά τέτοια μηνύματα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Μπορεί πράγματι να είναι έτοιμοι για πόλεμο. Πρέπει επίσης να είμαστε έτοιμοι γι' αυτόν και να μάθουμε όχι μόνο από τις εμπειρίες των Ουκρανών, αλλά και από τους Ρώσους».

Πούτιν: Το ΝΑΤΟ είναι μια «χάρτινη τίγρης»

Η προειδοποίηση του Επιτρόπου έρχεται εν μέσω αυξημένων εντάσεων μεταξύ Ρωσίας και Δύσης. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν άφησε να εννοηθεί ότι το ΝΑΤΟ μπορεί να είναι μια «χάρτινη τίγρης», απαντώντας στον ίδιο ισχυρισμό για τη Ρωσία από τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, την περασμένη Πέμπτη 2 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το διεθνές πρακτορείο Reuters, ο Πούτιν δήλωσε «Μια χάρτινη τίγρη. Τι ακολουθεί μετά; Πηγαίνετε και αντιμετωπίστε αυτήν την χάρτινη τίγρη. Λοιπόν, αν πολεμάμε με ολόκληρο το μπλοκ του ΝΑΤΟ, κινούμαστε, προχωράμε και νιώθουμε σίγουροι».

Μάλιστα, ο Ρώσος πρόεδρος κατηγόρησε μέλη της Βορειοατλαντικής στρατιωτικής συμμαχίας ότι προμηθεύουν την Ουκρανία με όπλα, πληροφορίες και εκπαίδευση. «Αν κάποιος εξακολουθεί να επιθυμεί να ανταγωνιστεί μαζί μας στον στρατιωτικό τομέα είναι ελεύθερος, ας προσπαθήσει. Τα αντίμετρα της Ρωσίας δεν θα αργήσουν να έρθουν» ανέφερε σε αυστηρό τόνο.