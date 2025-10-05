Σε στρατιωτική επιφυλακή: Ο «εφιάλτης» των UFO drones απειλεί την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ

Στον ρυθμό του εφιάλτη των UFO drones φαίνεται ότι έχει μάθει πλέον να ζει η Ανατολική Πτέρυγα του ΝΑΤΟ από τις αρχές του περασμένου μήνα. Πολλοί εκτιμούν ότι τα drones αυτά προέρχονται από τη Ρωσία, θέτοντας σε συναγερμό τις ευρωπαϊκές δυνάμεις. Πολωνία, Δανία, Γερμανία, ακόμα και η Ρουμανία έχουν καταγράψει παραβίαση του εθνικού τους εναέριου χώρου από σμήνη ή μεμονωμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Μόνο στην Πολωνία, στις αρχές Σεπτεμβρίου, ένα σμήνος 19 drones αυτοκτονίας έθεσε τη χώρα σε κατάσταση στρατιωτικής επιφυλακής, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Πολωνία: Scramble μαχητικών μετά από ρωσικά πλήγματα

Η κατάσταση είναι τεταμένη, ειδικά μετά τις πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Πολωνικά και συμμαχικά μαχητικά αεροσκάφη αναπτύχθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής για να επιτηρήσουν τον πολωνικό εναέριο χώρο, καθώς ρωσικοί βομβαρδισμοί έπληξαν περιοχές κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, σύμφωνα με τις πολωνικές ένοπλες δυνάμεις.

«Πολωνικά και συμμαχικά μαχητικά αεροσκάφη επιχειρούν στον εναέριο χώρο μας, ενώ τα χερσαία συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, αλλά και τα συστήματα ραντάρ για την αναγνώριση αεροσκαφών έχουν τεθεί στο υψηλότερο επίπεδο επιφυλακής», ανέφερε σε ανακοίνωσή της, η αρμόδια επιχειρησιακή διοίκηση της Πολωνίας.

Στις 05:10 ώρα Ελλάδας, ολόκληρη η Ουκρανία είχε τεθεί σε συναγερμό αεροπορικών επιδρομών λόγω των ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων και επιθέσεων με drones.

«Εισβολή» drones πάνω από το αεροδρόμιο του Βίλνιους

Ακόμη και η μικροσκοπική Λιθουανία δέχθηκε την «επίσκεψη» UFO drones το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή (4-5/10). Η κυκλοφορία των αεροσκαφών αναστάλθηκε στην τερματική περιοχή του αεροδρομίου του Βίλνιους για αρκετές ώρες, μετά τον εντοπισμό πιθανής παρουσίας αερόστατων θερμού αέρα στον εναέριο χώρο της λιθουανικής πρωτεύουσας.

Όπως ανακοίνωσε ο φορέας διαχείρισης του αεροδρομίου, πολλές πτήσεις εκτράπηκαν χθες το βράδυ σε γειτονικές χώρες.

Γερμανία: Σύσταση νέας στρατιωτικής μονάδας άμυνας

Λίγες ημέρες μετά τις πολλαπλές θεάσεις drones πάνω από κρίσιμες στρατιωτικές, βιομηχανικές και ενεργειακές υποδομές, καθώς και το διεθνές αεροδρόμιο του Μονάχου, η Γερμανία αντιδρά. Ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ ανακοίνωσε τη σύσταση νέας μονάδας άμυνας από drones.

«Θα δημιουργήσουμε τη δική μας μονάδα άμυνας από drones στο πλαίσιο της ομοσπονδιακής αστυνομίας», δήλωσε χθες (Σάββατο 4/10) ο κ. Ντόμπριντ, κάνοντας λόγο για «κούρσα εξοπλισμών» και «κούρσα μεταξύ της απειλής που συνιστούν τα drones και της άμυνας απέναντί τους».

Ο Γερμανός πολιτικός σημείωσε ακόμα ότι απαιτείται τροποποίηση του Νόμου για την Ασφάλεια στην Αεροπλοΐα, ώστε να εξουσιοδοτηθεί η Bundeswehr να παρέχει βοήθεια στην αστυνομία για την κατάρριψη drones από μεγαλύτερο ύψος.

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη και την Παρασκευή το βράδυ, η θέαση drones στην περιοχή του αεροδρομίου προκάλεσε ακύρωση, αναβολή και εκτροπή δεκάδων πτήσεων, ταλαιπωρώντας χιλιάδες ταξιδιώτες. Ο κ. Ντόμπριντ ζήτησε στενότερη συνεργασία της Bundeswehr με την αστυνομία, ενώ ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας, Μάρκους Ζέντερ, δήλωσε ότι οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να μπορούν να καταρρίψουν άμεσα τα drones.