Financial Times: Οι Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ συζητούν πιο σκληρή απάντηση στις ρωσικές προκλήσεις

Απελευθέρωση των κανόνων εμπλοκής για τους πιλότους ΝΑΤΟϊκών μαχητικών, περιπολίες με οπλισμένα drones, αύξηση των ασκήσεων κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της συμμαχίας είναι μεταξύ των προτάσεων που μελετά η βορειοατλαντική συμμαχία ως αντίδοτο στην κλιμάκωση της έντασης από την πλευρά της Ρωσίας.

Οι αυξανόμενες υβριδικές επιχειρήσεις σε κράτη-μέλη της συμμαχίας στα ανατολικά και βόρεια της συμμαχίας, που αποδίδονται στην Ρωσία προκαλούν εύλογη ανησυχία και πυροδοτούν ισοδύναμες ενέργειες από την πλευρά του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times oι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ βρίσκονται σε διαδικασία συζήτησης για μια πιο δυναμική και επιθετική απάντηση στις ολοένα και πιο προκλητικές ενέργειες του Βλαντιμίρ Πούτιν. Οι προτάσεις που εξετάζονται περιλαμβάνουν την ανάπτυξη οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) κατά μήκος των ρωσικών συνόρων, καθώς και τη χαλάρωση των κανόνων εμπλοκής για τους πιλότους, ώστε να τους επιτρέπεται να ανοίγουν πυρ εναντίον ρωσικών αεροσκαφών.

Στόχος αυτών των συνομιλιών είναι να αυξηθεί το κόστος για τη Μόσχα εξαιτίας του «υβριδικού πολέμου» που διεξάγει, καθώς και να καθοριστούν σαφή αντίμετρα μετά από μια σειρά παραβιάσεων του εναέριου χώρου από ρωσικά drones και μαχητικά αεροσκάφη. Οι συζητήσεις ξεκίνησαν από κράτη της πρώτης γραμμής που συνορεύουν με τη Ρωσία, με την υποστήριξη της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, και έχουν πλέον διευρυνθεί στο σύνολο των 32 μελών της συμμαχίας.

Οι προτάσεις και η κλιμάκωση

Οι προτάσεις που βρίσκονται στο τραπέζι αφορούν:

Τον οπλισμό των drones επιτήρησης που χρησιμοποιούνται για συλλογή πληροφοριών.

Τη χαλάρωση των κανόνων εμπλοκής για τους πιλότους που περιπολούν στα ανατολικά σύνορα, επιτρέποντας την κατάρριψη ρωσικών απειλών.

Τη διεξαγωγή στρατιωτικών ασκήσεων του ΝΑΤΟ στα ρωσικά σύνορα, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένα και αφύλακτα σημεία.

Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ τον περασμένο μήνα, ότι το ΝΑΤΟ θα πρέπει να ανοίγει πυρ εναντίον ρωσικών αεροσκαφών που παραβιάζουν συμμαχικό έδαφος, ήρθαν μετά από μια κλιμάκωση των ρωσικών προκλήσεων, όπως η πρώτη άμεση αντιπαράθεση μεταξύ αεροσκαφών του ΝΑΤΟ και ρωσικών drones μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Ο Μάθιου Γουίτακερ, πρέσβης των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, τόνισε την ανάγκη για «καλύτερες επιλογές στον ασύμμετρο… και υβριδικό πόλεμο», κρίνοντας ως υψίστης σημασίας να υπάρχουν «αρκετά σκαλοπάτια στην κλίμακα κλιμάκωσης».

Ένα από τα πλέον επείγοντα ζητήματα είναι η απλοποίηση των κανόνων εμπλοκής στην ανατολική πτέρυγα. Ενώ ορισμένα κράτη απαιτούν οπτική επιβεβαίωση των απειλών, άλλα επιτρέπουν στους πιλότους να ανοίγουν πυρ με βάση δεδομένα ραντάρ ή τον αντιληπτό κίνδυνο από την κατεύθυνση ή την ταχύτητα του εχθρικού στόχου.

Διχογνωμία και ανάγκη για αποτροπή

Οι συζητήσεις, που ξεκίνησαν από μικρή ομάδα, έχουν πλέον διευρυνθεί, καθώς οι συμμαχικές πρωτεύουσες αναγνωρίζουν την ευρύτερη απειλή που προκύπτει από την εκστρατεία αποσταθεροποίησης της Μόσχας.

Ορισμένες πρωτεύουσες προωθούν μια πιο επιθετική στάση του ΝΑΤΟ ως μέσο αποτροπής.

Άλλοι σύμμαχοι συμβουλεύουν μια πιο συντηρητική απάντηση, λόγω των κινδύνων άμεσης αντιπαράθεσης με μια πυρηνική δύναμη όπως η Ρωσία.

Το ΝΑΤΟ πραγματοποίησε δύο έκτακτες συνομιλίες τον περασμένο μήνα και ξεκίνησε την επιχείρηση «Eastern Sentry» για την ενίσχυση των αεροπορικών άμυνων των κρατών της πρώτης γραμμής. Ωστόσο, αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ προειδοποιούν ότι δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για συμφωνία, και οποιαδήποτε αλλαγή στάσης ενδέχεται να μην ανακοινωθεί δημόσια.

Τα μέτρα της ΕΕ

Παράλληλα με τις συζητήσεις του ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να λάβει τα δικά της μέτρα, τα οποία περιλαμβάνουν τον περιορισμό των μετακινήσεων των Ρώσων διπλωματών στην Ευρώπη, οι οποίοι θεωρούνται ύποπτοι για διεύθυνση πρακτόρων και επιχειρήσεων δολιοφθοράς. Επίσης, τη χρήση κοινοτικών κονδυλίων για την εγκατάσταση αντι-drone αμυντικών συστημάτων.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι πρόκειται για μια «σκόπιμη και στοχευμένη εκστρατεία σε μια γκρίζα ζώνη ενάντια στην Ευρώπη» και ότι η απάντηση πρέπει να είναι ενωμένη. «Δεν πρέπει μόνο να αντιδράσουμε, πρέπει να αποτρέψουμε. Διότι αν διστάσουμε να δράσουμε, η γκρίζα ζώνη θα επεκταθεί μόνο».