Γερμανία: Πυροβολισμοί και αναφορές για αρκετούς τραυματίες σε αγορά στην πόλη Γκίσεν

Συναγερμός σήμανε στη Γερμανία όταν άγνωστος άρχισε να πυροβολεί σε αγορά, σε κεντρικό σημείο στην πόλη Γκίσεν το μεσημέρι του Σαββάτου (11/10).

Έιδικότερα, ένας άγνωστος άνοιξε πυρ στην κεντρική πλατεία της πόλης Γκίσεν, στο κρατίδιο της Έσσης στη Γερμανία. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, χωρίς όμως να είναι ακόμη γνωστή η σοβαρότητα των τραυμάτων τους μετά τους πυροβολισμούς.



Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος. Αν και ο δράστης παραμένει ασύλληπτος, η αστυνομία δήλωσε ότι δεν υπάρχει προς το παρόν κίνδυνος για τον πληθυσμό και πως οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεχίζονται «με εντατικούς ρυθμούς».

Mass Shooting Germany



There has been a shooting at or near at a market in Giessen, Germany.



Intial reports indicate that multiple people have been shot.



The condition of those injured is unknown at this stage.



The gunman remains at large. #Giessen #Shooting pic.twitter.com/ERUHHI4eUd — Chyno News (@ChynoNews) October 11, 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού σάιτ mittelhessen.de, ο δράστης πυροβόλησε μέσα σε ένα πρακτορείο στοιχημάτων που βρίσκεται στην πλατεία, τραυματίζοντας τρία άτομα και στη συνέχεια διέφυγε.

Η εφημερίδα Bild, επικαλούμενη αστυνομικές πηγές, ανέφερε ότι ο ύποπτος διέφυγε και πως δεν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος για το κοινό.

H αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη.