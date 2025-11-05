Γερμανία: Νοσηλευτής σκότωνε ασθενείς - Καταδικάστηκε σε ισόβια

Ποινή ισόβιας κάθειρξης επέβαλε δικαστήριο του Άαχεν σε νοσηλευτή ο οποίος κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία 10 ασθενών και την απόπειρα δολοφονίας άλλων 27.

Ο 44χρονος νοσηλευτής εργαζόταν σε νοσοκομείο του Βίρζελεν, κοντά στο Άαχεν, στο τμήμα παρηγορητικής φροντίδας ηλικιωμένων και σκότωνε τους ασθενείς χορηγώντας τους θανατηφόρες δόσεις μορφίνης και μιδαζολάμης.

Τα εγκλήματα διεπράχθησαν από τον Δεκέμβριο του 2023 έως και τον Μάιο του 2024 και από το δικαστήριο χαρακτηρίστηκαν ως «ιδιάζουσας σοβαρότητας», γεγονός το οποίο αποκλείει το ενδεχόμενο πρόωρης αποφυλάκισης έπειτα από 15 χρόνια.

Οι δικηγόροι του 44χρονου ζήτησαν την απαλλαγή του, επικαλούμενοι διαταραχή προσωπικότητας. Σύμφωνα πάντως με την Εισαγγελία του Άαχεν, έχουν πραγματοποιηθεί εκταφές περισσότερων ασθενών του καταδικασθέντος προκειμένου να διερευνηθούν εκ νέου τα αίτια θανάτου τους.