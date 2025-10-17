Ετοιμάζεται για πόλεμο η Γερμανία: Τι έχει το κιτ έκτακτης ανάγκης που πρέπει να φτιάξουν οι πολίτες

Τους πολίτες της για πόλεμο προετοιμάζει η Γερμανία, σε μια περίοδο ολοένα αυξανόμενης γεωπολιτικής έντασης και ανησυχίας για την ασφάλεια στην Ευρώπη και τον πλανήτη.

Συγκεκριμένα, το Ομοσπονδιακό Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και Αντιμετώπισης Καταστροφών (BBK), παρουσίασε έναν νέο οδηγό επιβίωσης και προετοιμασίες για κρίσεις, ο οποίος περιλαμβάνει σαφείς κανόνες που θα πρέπει να ακολουθούν οι πολίτες σε περιπτώσεις πολέμου, εκρήξεων ή αεροπορικών επιθέσεων.

Πέρα έκτακτες καταστάσεις που μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει καθημερινά, όπως η προετοιμασία για διακοπή ρεύματος, ακραία καιρικά φαινόμενα, η δημιουργία αποθέματος έκτακτης ανάγκης και η γνώση των σημάτων προειδοποίησης, ο νέος οδηγός περιλαμβάνει και οδηγίες συμπεριφοράς σε πολεμικές συνθήκες.

Επιπλέον, παρέχει συμβουλές για τη διαχείριση έντονων συναισθημάτων, όπως φόβος και άγχος, εν μέσω κρίσιμων καταστάσεων, τόσο για τους ίδιους τους πολίτες όσο και για τις οικογένειές τους και ιδιαίτερα για τα παιδιά.

«Στόχος η στήριξη και η καθοδήγηση»

Ο πρόεδρος του BBK, Ραλφ Τίσλερ, δήλωσε ότι στόχος του νέου οδηγού είναι «να προσφέρει στήριξη και καθοδήγηση σε μια εποχή που η παγκόσμια κατάσταση προκαλεί ανησυχία», δήλωσε ο πρόεδρος του BBK, Ραλφ Τίσλερ.

Κάλεσε, μάλιστα, όλους τους πολίτες της Γερμανίας να έχουν τον οδηγό, σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή, εύκολα προσβάσιμο, τονίζοντας ότι περιλαμβάνει πρακτικές και εύκολες στην εφαρμογή συμβουλές για την καλύτερη προετοιμασία απέναντι σε κάθε είδους κρίση.

Η νέα έκδοση του οδηγού διατίθεται δωρεάν σε μορφή φυλλαδίου ή ψηφιακού αρχείου, ενώ περιλαμβάνει QR κωδικούς που παραπέμπουν σε επιπλέον πληροφορίες. Ο οδηγός μεταφράζεται ήδη σε επτά γλώσσες, καθώς και στη νοηματική.

Με την αναθεώρηση στις οδηγίες, το BBK στοχεύει να προσεγγίσει τα τμήματα του πληθυσμού που δεν έχουν ακόμα λάβει μέτρα ατομικής προετοιμασίας. Σύμφωνα με σχετική έρευνα, το 53% των πολιτών δεν έχει προβεί σε καμία μορφή πρόληψης για έκτακτες ανάγκες. Στόχος είναι η ένταξη της κρίσιμης προετοιμασίας στην καθημερινότητα μέσα από ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες οδηγίες.

Τι πρέπει να περιέχει το σακίδιο έκτακτης ανάγκης

Σύμφωνα με τις οδηγίες κάθε μέλος μιας οικογένειας πρέπει να προετοιμάσει ένα σακίδιο έκτακτης ανάγκης (όχι βαλίτσα) το οποίο θα περιλαμβάνει:

Φάρμακα

Υλικά πρώτων βοηθειών

Ραδιόφωνο με μπαταρία για ενημέρωση (για το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης) και εφεδρικές μπαταρίες

Τρόφιμα για δύο ημέρες

Μπουκάλια νερό

Μαχαιροπίρουνα και σερβίτσια

Υπνόσακος ή κουβέρτα

Ρούχα για μερικές ημέρες

Καλύμματα κεφαλής και γάντια

Αδιάβροχα ρούχα και παπούτσια ή γαλότσες

Όσον αφορά τα παιδιά, απαιτείται μια θήκη για το λαιμό ή κάψουλα SOS με όνομα, ημερομηνία γέννησης ή διεύθυνση κατοικίας.