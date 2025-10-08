Φον ντερ Λάιεν στην Ευρωβουλή: Η Ευρώπη σε υβριδικό πόλεμο - Δοκιμάζεται η αποφασιστικότητά μας

Στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, όπου και παρουσίασε το σχέδιο της Κομισιόν για την ασφάλεια της Ευρώπης απέναντι σε αυτό που χαρακτήρισε ως «υβριδικό πόλεμο εν εξελίξει».

Η φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε στις πρόσφατες εισβολές στον εναέριο χώρο της Ε.Ε. τονίζοντας ότι αποτελούν «μέρος ενός μοτίβου αυξανόμενων απειλών».

«Είναι καιρός να το πούμε με το όνομά του», είπε η πρόεδρος της Κομισιόν, προσθέτοντας ότι «πρόκειται για υβριδικό πόλεμο». «Η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει την ικανότητα να ανταποκρίνεται και να προστατεύει τον εναέριο χώρο μας».

«Πρόκειται για μια συνεκτική και κλιμακούμενη εκστρατεία με στόχο να αποσταθεροποιήσει τους πολίτες μας, να δοκιμάσει την αποφασιστικότητά μας, να διαιρέσει την Ένωσή μας και να αποδυναμώσει την υποστήριξή μας προς την Ουκρανία», υπογράμμισε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η φον ντερ Λάιεν δεν είπε ότι η Ρωσία είναι υπεύθυνη για όλα τα περιστατικά, αλλά δήλωσε ότι είναι σαφές ότι ο στόχος της Ρωσίας είναι να «σπείρει τη διχόνοια» στην Ευρώπη. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν ήδη αποδώσει ορισμένα από τα πρόσφατα περιστατικά στη Μόσχα. «Η αντιμετώπιση του υβριδικού πολέμου της Ρωσίας δεν αφορά μόνο την παραδοσιακή άμυνα», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν. «Αυτό απαιτεί μια νέα νοοτροπία από όλους μας. Μπορούμε είτε να αποτραβηχτούμε και να παρακολουθήσουμε την κλιμάκωση των ρωσικών απειλών, είτε να τις αντιμετωπίσουμε με ενότητα, αποτροπή και αποφασιστικότητα».

Make no mistake.



The recent incursions in our skies are part of a pattern of growing threats.



It’s time to call it by its name.

This is hybrid warfare.



Europe must get the capacity to respond and protect our skies.



Work has begun ↓ https://t.co/dbs5H2NNaE — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 8, 2025

Νέα στρατηγική της φον ντερ Λάιεν;

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είναι αντιμέτωπη αυτή την εβδομάδα με δύο προτάσεις μομφής, η ψηφοφορία των οποίων θα διεξαχθεί την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου. Στην αυριανή ψηφοφορία αναμένεται και οι δύο προτάσεις μομφής να καταπέσουν, καθώς τα φιλοευρωπαϊκά κόμματα (ΕΛΚ, Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, Φιλελεύθεροι και Πράσινοι) συσπειρώνονται γύρω από την Φον Ντερ Λάιεν.

Η πρόεδρος της Κομισιόον φαίνεται πως ακολουθεί μια νέα στρατηγική για να πείσει τους αντιπάλους της να την υποστηρίξουν: να τους ακούει περισσότερο, να συζητά μαζί τους και ακόμη και να κάνει κάποιες παραχωρήσεις. Η τακτική της αυτή ήταν εμφανής κατά την προετοιμασία των δύο ψηφοφοριών για την πρόταση μομφής που έλαβε χώρα αυτή την εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και οι επικριτές από τα αντίπαλα κόμματα έχουν ήδη δηλώσει ότι αποδίδει καρπούς.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «έχει δείξει τελευταία μεγαλύτερη προθυμία για διαβούλευση, συνεργασία και ισχυρότερη δέσμευση να φέρει τους ανθρώπους γύρω από το τραπέζι, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2026», δήλωσε η Valérie Hayer, ηγέτης της φιλελεύθερης ομάδας Renew Europe, στο Politico. «Είναι ένα μακρύ και καθυστερημένο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση».

Παρ’ όλο που κανείς δεν περιμένει σοβαρά την πτώση της φον ντερ Λάιεν, οι αριθμοί έχουν σημασία, δεδομένου ότι η ίδια θα βασιστεί στην υποστήριξη του κέντρου για να προωθήσει την ατζέντα της κατά τους επόμενους μήνες.