Ευρωπαίοι πολίτες «έτοιμοι για πόλεμο»: Νέα φρενίτιδα με οδηγούς επιβίωσης και survival kits

Μπορεί στον ορίζοντα να αχνοφαίνεται μια διπλωματική λύση για την λήξη του πολέμου στην Ουκρανία, ωστόσο οι χώρες της Ευρώπης, αλλά και οι παγκόσμιες χρηματαγορές εκπέμπουν μηνύματα προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η μαζική πτώση στις χρηματαγορές που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες, τα απανωτά ράλι στην τιμή του χρυσού, η ραγδαία πτώση στις τιμές των κρυπτονομισμάτων αλλά και οι ανακοινώσεις από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προς τους πολίτες των χωρών τους να ετοιμάσουν κιτ επιβίωσης μόνο προς μια κατεύθυνση οδηγούν: μήπως έρχεται πόλεμος;

Μακριά από κάθε κινδυνολογία, μαζική υστερία και πανικό, υπάρχουν ενδείξεις ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες ανησυχούν για την εξαγωγή της ρωσικής επιθετικότητας περαιτέρω δυτικά.

Συναγερμός στην πολιτική προστασία

Με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία και την κλιμακούμενη γεωπολιτική ένταση, όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ενισχύουν την πολιτική τους άμυνα, ζητώντας από τους πολίτες να προετοιμαστούν για το απευκταίο. Η τάση είναι σαφής, 72 ώρες αυτονομίας (ή και περισσότερο) για κάθε νοικοκυριό.

Οι κυβερνήσεις από τη Βαλτική μέχρι τη Σκανδιναβία εκδίδουν πλέον επίσημους οδηγούς επιβίωσης, οι οποίοι περιλαμβάνουν λεπτομερείς λίστες για το τι πρέπει να περιέχει το «Κιτ Επιβίωσης» (Survival Kit) κάθε οικογένειας, καλύπτοντας σενάρια από εκτεταμένες διακοπές ρεύματος έως πολεμικές συνθήκες.

Γερμανία: Νέος οδηγός για πόλεμο και εκρήξεις

Η Γερμανία πρωτοστατεί στην αναθεώρηση της πολιτικής προστασίας. Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και Αντιμετώπισης Καταστροφών (BBK) παρουσίασε έναν νέο οδηγό που περιλαμβάνει σαφείς οδηγίες συμπεριφοράς σε περιπτώσεις πολέμου, εκρήξεων ή αεροπορικών επιθέσεων, πέρα από τα συνήθη ακραία καιρικά φαινόμενα.

Επίσης, συμβουλές για τη διαχείριση έντονων συναισθημάτων, όπως φόβος και άγχος, τόσο για τους ενήλικες όσο και για τα παιδιά εν μέσω κρίσης.

Τα γαλλικά νοσοκομεία ετοιμάζονται για πόλεμο

Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα της εφημερίδας Le Canard Enchaine, το γαλλικό υπουργείο Υγείας κάλεσε με επιστολή του τις περιφερειακές υγειονομικές υπηρεσίες να προετοιμαστούν για «μια μεγάλη (στρατιωτική) εμπλοκή» της Γαλλίας έως τον Μάρτιο του 2026.

Σύμφωνα με την επιστολή με ημερομηνία 18 Ιουλίου 2025 και η οποία περιήλθε σε γνώση της εβδομαδιαίας εφημερίδας, η Γαλλία ίσως γίνει η βάση στα μετόπισθεν μίας στρατιωτικής σύγκρουσης μεγάλης κλίμακας. Γι΄αυτόν τον λόγο, θα πρέπει να είναι έτοιμη να υποδεχθεί εκατοντάδες χιλιάδες τραυματισμένους στρατιώτες, Γάλλους και αλλοδαπούς.

Πριν από λίγους μήνες οι γαλλικές αρχές προλείαναν το έδαφος στον γενικό πληθυσμό με ένα εγχειρίδιο επιβίωσης. Συγκεκριμένα, το εν λόγω εγχειρίδιο θα περιέχει οδηγίες για πιθανό βιομηχανικό ατύχημα, ένα σοβαρό κλιματικό γεγονός, μια επίθεση στον κυβερνοχώρο, μια διαρροή ραδιενεργού υλικού, μια πλημμύρα, μια επιδημία... ή μια ένοπλη σύγκρουση. Ωστόσο, το τελευταίο δεν πρέπει να είναι το επίκεντρο όλης της προσοχής, διευκρινίζει η Γενική Γραμματεία Άμυνας και Εθνικής Ασφάλειας (SGDSN), που είναι αρμόδια για τη δημιουργία του φυλλαδίου.

Μαθήματα σκοποβολής για μαθητές στην Πολωνία

Για την Πολωνία η Ρωσία συνιστά διαχρονικά μια υπαρξιακή απειλή. Τον περασμένο Σεπτέμβριο σμήνος ρωσικών drones εισέβαλε στον εναέριο χώρο της Πολωνίας και πολλά αναχαιτίστηκαν. Η Βαρσοβία ανησυχεί για το ενδεχόμενο ο πόλεμος στην Ουκρανία να περάσει με κάποιον τρόπο και σε πολωνικό έδαφος και για αυτό προετοιμάζει μεθοδικά το σύνολο του πληθυσμού. Μαθήματα σκοποβολής έχουν εισαχθεί στα σχολεία, η θητεία επανέρχεται, ο εξοπλισμός της χώρας επιταχύνει, ενώ οι αρχές έχουν εκδώσει έναν λεπτομερή «Οδηγό Επιβίωσης», ζητώντας από τους πολίτες να ετοιμάσουν ένα «σακίδιο εκκένωσης» που να εξασφαλίζει αυτονομία για 3 έως 7 ημέρες.

Poland has become the first EU country to introduce compulsory gun & shooting classes in all its elementary schools



Following Russia’s invasion of Ukraine, the Polish state wants to familiarize all kids from a young age with weapons



Patriotism is a key component of the classes pic.twitter.com/p1Aoh1ZC8u — Visegrád 24 (@visegrad24) December 15, 2024

Χώρες Βαλτικής

Λιθουανία, Λετονία και Εσθονία βρίσκονται στο ίδιο μήκος κύματος με την Πολωνία. Η Ρωσία ουδέποτε αναγνώρισε τα τρια μικρά βαλτικά κράτη ως ξεχωριστά έθνη, θεωρώντας ότι αποκόπηκαν βίαια από τον κρατικό κορμό της διαλυμένης Σοβιετικής Ένωσης.

Οι τρεις χώρες της Βαλτικής είναι σε δυσμενή -γεωγραφικά- θέση, καθώς δεν έχουν φυσικά σύνορα που θα μπορούσαν να ανακόψουν μια πιθανή ρωσική επίθεση με άρματα μάχης και μηχανοκίνητες δυνάμεις. Μάλιστα, υπάρχουν σχέδια ακόμα και για οργανωμένη εκκένωση πληθυσμού δια θαλάσσης από τα λιμάνια της Λιθουανίας, της Λετονίας και της Εσθονίας σε περίπτωση πολέμου.

Τι συμβαίνει στην Ελλάδα;

Στην Ελλάδα, οι επίσημες οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας επικεντρώνονται κυρίως στις φυσικές καταστροφές (σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες), που είναι και ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Ωστόσο, η χώρα ακολουθεί τις γενικές συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ατομική ετοιμότητα.

Ενώ στην Ελλάδα δεν έχει εκδοθεί κάποιος εξειδικευμένος «Οδηγός Πολέμου» όπως στη Γερμανία ή την Πολωνία, η τάση για αυξημένη ατομική ετοιμότητα –ακόμα και για το σενάριο της εκτεταμένης διακοπής ρεύματος– είναι πλέον κοινή σε όλη την ήπειρο.

Τι περιλαμβάνει το «Κιτ Επιβίωσης»

Σύμφωνα με πρόσφατη Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι χώρες του γκρουπ θα πρέπει να ενημερώσουν τους πολίτες τους για την ανάγκη να έχουν κιτ επιβίωσης 72 ωρών, το οποίο καλύπτει και σενάρια εκτεταμένης κρίσης.

Το βασικό κιτ επιβίωσης, σύμφωνα με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές συστάσεις πρέπει να περιλαμβάνει (κατ’ άτομο):