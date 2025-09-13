Breaking news icon BREAKING
Φωτιά τώρα στην Αρχαία Ολυμπία – Μεγάλη κινητοποίηση από την Πυροσβεστική

Κόσμος FLASH TV Πολωνία Drone Ρωσία

Το flash.gr στην Πολωνία: Σοκ και αγωνία μετά την επίθεση με ρωσικό drone στο χωριό Βιρίκι Βότα

Στο χωριό βρίσκεται ο δημοσιογράφος του flash.gr Αντώνης Τριανταφύλλου και καταγράφει την αγωνία των κατοίκων καθώς και την επόμενη ημέρα του χτυπήματος.

flash.gr/ Αντώνης Τριανταφύλλου
Update: 16:42

Αποστολή στην Πολωνία

Το μικρό χωριό Βιρίκι Βότα, λίγα χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία, ζει από το βράδυ της Τετάρτης στον ρυθμό της αγωνίας. Το ρωσικό drone που έπεσε στην περιοχή, σκόρπισε πανικό στους κατοίκους και επανέφερε με δραματικό τρόπο την αίσθηση ότι ο πόλεμος δεν είναι μακριά, αλλά μπορεί να χτυπήσει την πόρτα τους.

Οι δρόμοι του χωριού σήμερα είναι σχεδόν έρημοι. Λίγοι κάτοικοι κυκλοφορούν βιαστικά, οι περισσότεροι κλεισμένοι στα σπίτια τους, με το βλέμμα κολλημένο στις τηλεοράσεις και τα κινητά. «Ακούσαμε τον θόρυβο και μετά μια δυνατή έκρηξη. Νομίσαμε πως έφτασε ο πόλεμος εδώ», λέει στο flash.gr μια ηλικιωμένη γυναίκα που μένει δίπλα στο χωράφι όπου κατέπεσε το drone.

Αντώνης Τριανταφύλλου / flash.gr
Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού όπου έγινε το χτύπημα βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, ωστόσο παραμένει στην οικία του, με συγγενείς και γείτονες να στέκονται δίπλα του προσπαθώντας να τον στηρίξουν.

Η πολωνική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι το περιστατικό διερευνάται σε συνεργασία με το ΝΑΤΟ, ενώ στρατιωτικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί διακριτικά γύρω από την περιοχή. Το μήνυμα είναι σαφές: η Πολωνία δεν θα ανεχτεί καμία παραβίαση της κυριαρχίας της.

Αντώνης Τριανταφύλλου / flash.gr
Στο Βιρίκι Βότα όμως, η αίσθηση είναι διαφορετική. Ο φόβος έχει φωλιάσει στην καθημερινότητα. Μια μάνα κρατάει σφιχτά το χέρι του παιδιού της και λέει: «Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Το χωριό μας έγινε πρώτο θέμα σε όλη την Ευρώπη, αλλά εμείς θέλουμε μόνο να ζούμε ήσυχοι».

Αντώνης Τριανταφύλλου / flash.gr
Η εικόνα σήμερα στην ανατολική Πολωνία μοιάζει με ψυχροπολεμικό σκηνικό. Περιπολίες, στρατιωτικά οχήματα, ανησυχία και ερωτήματα για το τι σηματοδοτεί αυτή η κίνηση της Μόσχας. Το βέβαιο είναι ότι η Τσοσνόβκα μπήκε βίαια στον χάρτη των γεωπολιτικών εξελίξεων.

