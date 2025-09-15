Πολωνία: Αίτημα σε ΝΑΤΟ για απαγόρευση πτήσεων πάνω από Ουκρανία - Εξουδετερώθηκε drone στη Βαρσοβία

Συναγερμός σήμανε αργά το βράδυ της Δευτέρας 15/09 στη Βαρσοβία καθώς οι Αρχές έκαναν γνωστό ότι προχώρησαν στην εξουδετέρωση ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους που πετούσε πάνω από κυβερνητικά κτίρια στο κέντρο της πολωνικής πρωτεύουσας.

Το παλάτι Belvedere, όπου λέγεται ότι εξουδετερώθηκε το drone, απέχει από το κοινοβούλιο της Πολωνίας (Sejm) περίπου δύο χιλιόμετρα και πέντε χιλιόμετρα από το προεδρικό μέγαρο.

Σε δήλωση που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, μιλώντας για την ενέργεια αυτή, ανέφερε πως έχουν συλληφθεί δυο Λευκορώσοι ενώ, η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες του περιστατικού.

«Μπαράζ» ρωσικών drones πάνω από την Πολωνία

Συνολικά 16 ρωσικά drones παραβίασαν τα πολωνικά σύνορα μετά την επίθεση της περασμένης Τετάρτης, ανέφερε σε έκθεσή του το υπουργείο Εσωτερικών της Πολωνίας. Πολωνικά και ολλανδικά αεροσκάφη αναχαίτισαν τα drones, με τη βοήθεια ιταλικών, γερμανικών και άλλων δυνάμεων του ΝΑΤΟ, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Σε απάντηση στις εισβολές με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, οι σύμμαχοι της Πολωνίας στο ΝΑΤΟ ανακοίνωσαν μια αποστολή «Eastern Sentry» για την υπεράσπιση του εναέριου χώρου της χώρας. Τη Δευτέρα, το Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισε να συμμετάσχει στην αποστολή.

«Η δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου να βοηθήσει το ΝΑΤΟ να υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή συμμαχικού εδάφους είναι ακλόνητη», έγραψε το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου στον λογαριασμό του στο X.

Ο Σικόρσκι δήλωσε στην Frankfurter Allgemeine ότι δεν ήταν τυχαίο που τόσα πολλά drones εμφανίστηκαν ξαφνικά πάνω από την Πολωνία. «Η αεροπορία μας απέκρουσε την απειλή για επτά ώρες. Μέχρι στιγμής, έχουμε ακούσει δύο ερμηνείες για το συμβάν από τη ρωσική κυβέρνηση. Πρώτον ότι τα drones πέταξαν κατά λάθος πάνω από τα σύνορα και ότι είναι αδύνατο τα ρωσικά drones να πετάξουν τόσο μακριά».

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή κατά της Ουκρανίας. Ανέφερε ότι «δεν είχαν σχεδιαστεί στόχοι στην επικράτεια της Πολωνίας» και ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που χρησιμοποίησε στην Ουκρανία έχουν εμβέλεια πτήσης που δεν υπερβαίνει τα 700 χιλιόμετρα (435 μίλια).

Εκτός από την εισβολή στην Πολωνία, λίγες μέρες αργότερα η Ρουμανία απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της από ρωσικό drone το Σάββατο.

Το https://t.co/yg0IAurlas έξω από το κυβερνητικό κτίριο στο Μπελβεντερε όπου εξουδετερώθηκε drone σύμφωνα με τους Πολωνούς pic.twitter.com/0i48OgdQa8 — Flash.gr (@flashgrofficial) September 15, 2025

Η Βαρσοβία ζητά από το ΝΑΤΟ ζώνη απαγόρευσης πτήσεων

Την επιβολή ζώνης απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την Ουκρανία πρότεινε στο ΝΑΤΟ, το βράδυ της Δευτέρας 15/09, ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας Ράντοσλαβ Σικόρσκι ώστε να προστατευτούν το πολωνικό έδαφος και οι πολίτες από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Οι δηλώσεις του Σικόρσκι έρχονται μετά από εισβολή ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον πολωνικό εναέριο χώρο την περασμένη εβδομάδα. Μαχητικά αεροσκάφη και συστήματα αεράμυνας του ΝΑΤΟ κατέρριψαν τα drones, τα οποία σημειώνεται πως δεν ήταν οπλισμένα.

Μιλώντας για την επέκταση τέτοιων αποστολών στον ουκρανικό εναέριο χώρο, ο Σικόρσκι σημείωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε στη γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine ότι «Εμείς, ως ΝΑΤΟ και ΕΕ, θα μπορούσαμε να είμαστε σε θέση να το κάνουμε αυτό, αλλά δεν είναι μια απόφαση που μπορεί να πάρει μόνη της η Πολωνία. Μπορεί να ληφθεί μόνο σε συνεννόηση με τους συμμάχους. Η προστασία του πληθυσμού μας θα ήταν φυσικά μεγαλύτερη αν μπορούσαμε να καταπολεμήσουμε τα drones και άλλα ιπτάμενα αντικείμενα πέρα ​​από την εθνική μας επικράτεια. Εάν η Ουκρανία μας ζητούσε να τα καταρρίψουμε πάνω από το έδαφός της, αυτό θα ήταν πλεονέκτημα για εμάς. Αν με ρωτάτε προσωπικά, θα πρέπει να το εξετάσουμε».