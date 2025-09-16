Το flash.gr στην Πολωνία: «Stealth» η αντίδραση των ΗΠΑ - Στόχος ένα iron dome ασπίδα στη Ρωσία

Από τη Βαρσοβία, ο απεσταλμένος του flash.gr, Αντώνης Τριανταφύλλου, μετέδωσε τις τελευταίες εξελίξεις μετά και το τελευταίο επεισόδιο με την εξουδετέρωση ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους που πετούσε πάνω από κυβερνητικά κτίρια στο κέντρο της πολωνικής πρωτεύουσας, αργά το βράδυ της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με όσα είπε ο Αντώνης Τριανταφύλλου, που βρισκόταν στο λεγόμενο «κυβερνητικό τετράγωνο», οι πολωνικές υπηρεσίες ασφαλείας κατέρριψαν ένα drone και προσήγαγαν δύο άτομα Λευκορωσικής καταγωγής, χωρίς πάντως μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί η σχέση τους με το περιστατικό.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει το στοιχείο που μετέδωσε ο απεσταλμένος του flash.gr, που αφορά πληροφορία μίας εκ των πιο επιδραστικών εφημερίδων στην Πολωνία, της «Δημοκρατίας», που γράφει ότι το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της χώρας αποκρύπτει την φύση του αντικειμένου που έπεσε στα πολωνο-ουκρανικά σύνορα. στις αρχές του Σεπτεμβρίου. Δεν πρόκειται για το ίδιο το drone αλλά για ένα κομμάτι που εντοπίστηκε στο έδαφος και είχε ακουστεί ότι είναι μέρος ενός πυραύλου. Η «Δημοκρατία» αναφέρει ότι ίσως να πρόκειται για πυρομαχικό από τα στρατιωτικά ελικόπτερα F16 που απογειώθηκαν για να καταρρίψουν το drone.

Πόσο κοστίζει στο ΝΑΤΟ η «απόκρουση» της ρωσικής απειλής

Στο ερώτημα των Γιάννη Χρηστάκου και Σπύρου Μουρελάτου για την επόμενη ημέρα στην Πολωνία, ο Αντώνης Τριανταφύλλου επισήμανε ότι η επίθεση της προηγούμενης εβδομάδας εκτιμάται πως ήταν ένα τεστ για ένα ενδεχόμενο μαζικής επίθεσης από τη Ρωσία.

Αξίζει να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο και το μεγάλο τίμημα σε επίπεδο οικονομίας και δυνάμεων, για τη νατοϊκή αεράμυνα. «Για να καταρριφθούν 19 συνολικά ρωσικά drones, σηκώθηκαν ολλανδικά F35, γαλλικά Rafale και πολωνικά F16. Τα "shahed"- αυτός ήταν ο τύπος των drone που καταρρίφθηκαν- έχουν μία αξία περίπου 10.000 με 20.000 ευρώ το κομμάτι. Mία ώρα πτήσης για ένα F35 χωρίς να υπολογίσουμε τα πυρομαχικά, υπολογίζεται πως ανέρχεται σε πάνω από 35.000 δολάρια», σημείωσε ο απεσταλμένος του flash.gr. «Θα πρέπει δηλαδή να δαπανηθούν πολύ μεγάλα ποσά για να καταρριφθούν μικρότερης αξίας πυρομαχικά».

Συμπλήρωσε, δε, πως έχει φουντώσει η συζήτηση στην Πολωνία, σε μια χώρα με τεράστια εδαφική έκταση, για το πώς θα επιτύχει να δημιουργήσει ένα ικανό πλέγμα αεράμυνας που θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τις ασύμμετρες απειλές.

Προς αυτή την κατεύθυνση, οι Πολωνοί αξιωματούχοι είναι σε συζητήσεις τόσο με τους Ουκρανούς ομολόγους τους όσο και με άλλους Ευρωπαίους και στο πλαίσιο του προγράμματος SAFE, για τη δημιουργία ενός τύπου iron dome.

Τι περιμένουν οι Πολωνοί από Ευρώπη και ΗΠΑ

Όσον αφορά την αντίδραση των ΗΠΑ απέναντι στις κλιμακούμενες ρωσικές απειλές, οι Πολωνοί πολίτες την παρομοιάζουν με τα βομβαρδιστικά stealth, δηλαδή «ανύπαρκτη, αόρατη», είπε με έμφαση ο Αντώνης Τριανταφύλλου. «Μόνο οι Ευρωπαίοι έχουν ανταποκριθεί με ευρωπαϊκά στρατιωτικά μέσα να έχουν σταθμεύσει στην χώρα».

Σχετικά με τα πολεμικά σενάρια που διακινούνται τις τελευταίες ημέρες, ο απεσταλμένος του flash.gr, είπε πως όντως ο πόλεμος είναι τόσο κοντά αλλά και τόσο μακριά ταυτόχρονα. «Οι Πολωνοί έχουν σχέση πάθους και μίσους με τους Ρώσους. Η υπαρξιακή απειλή της Ρωσίας, μάλιστα, αναδύεται τη στιγμή που η Πολωνία αναπτύσσεται με ραγδαίο ρυθμό οικονομικά. Από το 2005 μέχρι σήμερα, το ΑΕΠ της χώρας έχει πενταπλασιαστεί».

«Πάντως, κιτ επιβίωσης δεν υπάρχουν», ξεκαθάρισε ο Αντώνης Τριανταφύλλου και κατέληξε λέγοντας πως οι Πολωνοί ζουν τη δική τους περίοδο ευδαιμονίας και σε καμία περίπτωση δεν είναι σε πολεμική προπαρασκευή.