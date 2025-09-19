Παραβιάστηκε ο εναέριος χώρος της Εσθονίας από ρωσικά αεροσκάφη
Σύμφωνα με την κυβέρνηση της Εσθονίας, τα ρωσικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο για 12 λεπτά.
Ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας την Παρασκευή,19 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με πηγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.
Από την πλευρά της η κυβέρνηση της Εσθονίας σημείωσε ότι τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MiG-31 παραβίασαν τον εναέριο χώρο της για 12 λεπτά την Παρασκευή, πετώντας σε κύκλους, προτού το ΝΑΤΟ στείλει ιταλικά F-35 για να τα απωθήσει. Μάλιστα, ο Εσθονός υπουργός Άμυνας έκανε λόγο για ένα «άνευ προηγουμένου στυγνό» περιστατικό.
Κατευθύνθηκαν προς το Ταλίν
Όπως μεταδίδει το Politico, τα τρία αεροσκάφη - βαριά αναχαιτιστικά αεροσκάφη ικανά να μεταφέρουν τον υπερηχητικό πύραυλο Kinzhal της Ρωσίας - διέσχισαν περίπου πέντε ναυτικά μίλια εντός του εδάφους της Εσθονίας και κατευθύνθηκαν προς την πρωτεύουσα, το Ταλίν.
Η σημερινή παραβίαση έρχεται έπειτα από την εισβολή ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, αλλά και στην Ρουμανία.