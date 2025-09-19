ΥΠΕΞ: Κατηγορηματική καταδίκη της εισβολής ρωσικών αεροσκαφών στην Εσθονία

Στην παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας αντέδρασε το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, εκφράζοντας την κατηγορηματική καταδίκη.

Παράλληλα, χαρακτήρισε ως απαράδεκτη οποιαδήποτε παραβίαση των κρατικών συνόρων, είτε πρόκειται για εναέρια, θαλάσσια ή χερσαία σύνορα, κάνοντας λόγο για παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Τέλος, το υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη προς τους Εσθονούς.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωσή του το ΥΠΕΞ σημειώνει: «Η Ελλάδα καταδικάζει κατηγορηματικά τη σημερινή παραβίαση του εναερίου χώρου της Εσθονίας. Οποιαδήποτε παραβίαση των κρατικών συνόρων, είτε πρόκειται για εναέρια, θαλάσσια ή χερσαία σύνορα, συνιστά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και είναι απαράδεκτη. Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας προς τους Εσθονούς εταίρους μας».

Greece unequivocally condemns today's violation of Estonian airspace. Any violation of state borders, be it air, sea or land borders, constitutes a clear breach of international law and is unacceptable. We stand in full solidarity with our Estonian partners. pic.twitter.com/dVCZkJ9WCr — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) September 19, 2025

Την ίδια στιγμή ΝΑΤΟ, Ουκρανία, Γερμανία, Γαλλία και Βρετανία καταδικάζουν την εισβολή των ρωσικών αεροσκαφών. Υπενθυμίζουμε ότι το βράδυ της Παρασκευής (19/9) η Πολωνία ανέφερε ότι δύο ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη παραβίασαν τη ζώνη ασφαλείας της πλατφόρμας γεώτρησης της Petrobaltic στη Βαλτική Θάλασσα η οποία βρίσκεται εντός της ΑΟΖ της.