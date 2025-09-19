ΝΑΤΟϊκά μαχητικά αναχαίτισαν τα ρωσικά MiG πάνω από την Εσθονία - F35 «σήκωσε» το ΝΑΤΟ

Αντιδράσεις τόσο σε επίπεδο ΝΑΤΟ όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης προκάλεσε η παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MiG-31 την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου.

Πρόκειται για μια σοβαρή κλιμάκωση της έντασης στα ανατολικά σύνορα του ΝΑΤΟ, η οποία διήρκεσε για 12 λεπτά, όπως γνωστοποίησε ο Εσθονός υπουργός Εξωτερικών. Το ΝΑΤΟ απάντησε στέλνοντας ιταλικά F-35 για αναχαίτιση.

Ποια θα είναι η «συλλογική απάντηση» της ΕΕ;

Στην επικείμενη Σύνοδο Κορυφής στην Κοπεγχάγη την 1η Οκτωβρίου πρόκειται να συζητήσουν οι ηγέτες της ΕΕ σχετικά με την «συλλογική τους απάντηση». Αυτό ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

«Η σημερινή παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη είναι μία ακόμη απαράδεκτη πρόκληση» δήλωσε ο Κόστα μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ.

«Υπογραμμίζει για άλλη μια φορά την επείγουσα ανάγκη ενίσχυσης της ανατολικής μας πτέρυγας, εμβάθυνσης της ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας και εντατικοποίησης των πιέσεων στη Ρωσία».

The European Union stands firmly in solidarity with 🇪🇪.



Today's violation of Estonian airspace by three Russian military aircraft is another unacceptable provocation.



It underscores yet again the urgent need to reinforce our Eastern flank, deepen European defence cooperation,… — António Costa (@eucopresident) September 19, 2025

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, και πρώην Πρωθυπουργός της Εσθονίας, Κάγια Κάλλας, χαρακτήρισε το περιστατικό ως μια «πολύ επικίνδυνη πρόκληση», επισημαίνοντας ότι «ο Πούτιν δοκιμάζει την αποφασιστικότητα της Δύσης».

Συγκεκριμένα, η Κάλλας έγραψε σε ανάρτησή της στο X: «Η σημερινή παραβίαση του εναερίου χώρου της Εσθονίας από ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη αποτελεί εξαιρετικά επικίνδυνη πρόκληση. Πρόκειται για την τρίτη παραβίαση του εναερίου χώρου της ΕΕ μέσα σε λίγες ημέρες, η οποία οξύνει περαιτέρω τις εντάσεις στην περιοχή.

Η ΕΕ εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς την Εσθονία. Είμαι σε στενή επαφή με την εσθονική κυβέρνηση. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τα κράτη μέλη μας στην ενίσχυση της άμυνάς τους με ευρωπαϊκούς πόρους. Ο Πούτιν δοκιμάζει την αποφασιστικότητα της Δύσης.

Δεν πρέπει να δείξουμε αδυναμία».

Today's violation of Estonia's airspace by Russian military aircraft is an extremely dangerous provocation.



This marks the third such violation of EU airspace in days and further escalates tensions in the region.



The EU stands in full solidarity with Estonia (1/2) — Kaja Kallas (@kajakallas) September 19, 2025

Κομισιόν: Όσο κλιμακώνουν οι απειλές, θα κλιμακώνεται η πίεση

Με τη σειρά της και η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αντέδρασε στην ρωσική παραβίαση, υπογραμμίζοντας: «Η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Εσθονίας απέναντι στην τελευταία παραβίαση του εναερίου μας χώρου από τη Ρωσία. Θα ανταποκριθούμε με αποφασιστικότητα σε κάθε πρόκληση, επενδύοντας παράλληλα σε μια ισχυρότερη ανατολική πτέρυγα.

Όσο κλιμακώνονται οι απειλές, τόσο θα κλιμακώνεται και η πίεση που ασκούμε.

Καλώ τους ηγέτες της ΕΕ να εγκρίνουν άμεσα το 19ο πακέτο κυρώσεων».

Europe stands with Estonia in the face of Russia’s latest violation of our airspace.



We will respond to every provocation with determination while investing in a stronger Eastern flank.



As threats escalate, so too will our pressure.



I call on EU leaders to swiftly approve our… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 19, 2025

ΝΑΤΟ: Ένα ακόμη δείγμα ρωσικής απερίσκεπτης συμπεριφοράς

Για ένα ακόμη δείγμα απερίσκεπτης ρωσικής συμπεριφοράς κάνει λόγο εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, μετά το περιστατικό παραβίασης του εναέριου χώρου της Εσθονίας από ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη.

«Νωρίτερα σήμερα, ρωσικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εσθονικό εναέριο χώρο. Το ΝΑΤΟ αντέδρασε αμέσως και αναχαίτισε το ρωσικό αεροσκάφος», ανέφερε η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ. «Αυτό είναι ένα ακόμη δείγμα απερίσκεπτης ρωσικής συμπεριφοράς και της ικανότητας του ΝΑΤΟ να αντιδρά», συμπλήρωσε.

Earlier today, Russian jets violated Estonian airspace. NATO responded immediately and intercepted the Russian aircraft. This is yet another example of reckless Russian behaviour and NATO’s ability to respond. — NATO Spokesperson (@NATOpress) September 19, 2025

Διέσχισαν πέντε μίλια εντός του χώρου της Εσθονίας

Τα τρία αεροσκάφη - βαριά αναχαιτιστικά αεροσκάφη ικανά να μεταφέρουν τον υπερηχητικό πύραυλο Kinzhal της Ρωσίας - διέσχισαν περίπου πέντε ναυτικά μίλια εντός του χώρου της Εσθονίας και κατευθύνθηκαν προς την πρωτεύουσα, το Ταλίν.

Το περιστατικό σημειώνεται λίγο περισσότερο από μια εβδομάδα αφότου περισσότερα από 20 ρωσικά drones εισήλθαν στον πολωνικό εναέριο χώρο τη νύχτα της 9ης προς 10η Σεπτεμβρίου, ωθώντας μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ να καταρρίψουν ορισμένα από αυτά και δυτικούς αξιωματούχους να δηλώσουν ότι η Ρωσία ήθελε να δοκιμάσει την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητα της Συμμαχίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας, Μάργκους Τσάκνα, τόνισε ότι «η Ρωσία έχει ήδη παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Εσθονίας τέσσερις φορές φέτος, κάτι που είναι απαράδεκτο από μόνο του. Αλλά η σημερινή εισβολή, στην οποία συμμετείχαν τρία μαχητικά αεροσκάφη που εισήλθαν στον εναέριο χώρο μας, είναι άνευ προηγουμένου βάναυση. Οι αυξανόμενες προσπάθειες της Ρωσίας να δοκιμάσει τα σύνορα και η αυξανόμενη επιθετικότητά της πρέπει να αντιμετωπιστούν με ταχεία εντατικοποίηση της πολιτικής και οικονομικής πίεσης».