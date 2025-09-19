Συναγερμός στο ΝΑΤΟ: Νέα παραβίαση ρωσικών μαχητικών στην Πολωνία - Η Εσθονία ενεργοποιεί το Άρθρο 4

Νέος συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής 18/09 καθώς η Πολωνία ανέφερε ότι δύο ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη παραβίασαν τη ζώνη ασφαλείας της πλατφόρμας γεώτρησης της Petrobaltic στη Βαλτική Θάλασσα η οποία βρίσκεται εντός της ΑΟΖ της.

Πολωνοί συνοριακοί φρουροί ενημέρωσαν τις αρμόδιες Αρχές προσθέτοντας ότι έχουν ειδοποιηθεί οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις και άλλες υπηρεσίες.

Η πολωνική συνοριοφυλακή έγραψε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X «Δύο ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν χαμηλή διέλευση πάνω από την πλατφόρμα Petrobaltic στη Βαλτική Θάλασσα. Παραβιάστηκε η ζώνη ασφαλείας της πλατφόρμας».

Η Εσθονία ζήτησε να ενεργοποιηθεί το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ

Σημειώνεται ότι, η Εσθονία ενεργοποίησε το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ, που προβλέπει την επίσημη διεξαγωγή διαβουλεύσεων μεταξύ των κρατών-μελών της συμμαχίας, δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας, Κρίστεν Μιχάλ.

Η ενέργεια αυτή προκύπτει καθώς νωρίς το απόγευμα, το υπουργείο Εξωτερικών της Εσθονίας ανακοίνωσε ότι τρία ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της για 12 λεπτά σε μια «άνευ προηγουμένου θρασεία» εισβολή, εν μέσω των αυξανόμενων εντάσεων στην ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε απάντησε στο αίτημα του Ταλίν. «Η απάντηση του ΝΑΤΟ ήταν "άμεση και αποφασιστική"» τονίζει ο Ρούτε μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μιχάλ.

I’ve just spoken with the Estonian PM @KristenMichalPM about the Russian air space violation today. NATO’s response under Eastern Sentry was quick and decisive. — Mark Rutte (@SecGenNATO) September 19, 2025

Ποια θα είναι η «συλλογική απάντηση» της ΕΕ;

Στην επικείμενη Σύνοδο Κορυφής στην Κοπεγχάγη την 1η Οκτωβρίου πρόκειται να συζητήσουν οι ηγέτες της ΕΕ σχετικά με την «συλλογική τους απάντηση». Αυτό ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

«Η σημερινή παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη είναι μία ακόμη απαράδεκτη πρόκληση» δήλωσε ο Κόστα μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ.

«Υπογραμμίζει για άλλη μια φορά την επείγουσα ανάγκη ενίσχυσης της ανατολικής μας πτέρυγας, εμβάθυνσης της ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας και εντατικοποίησης των πιέσεων στη Ρωσία».