Ηχηρό μήνυμα του ΝΑΤΟ στη Ρωσία: «Η Ευρώπη σε πολεμική ετοιμότητα»

Η Ρωσία οφείλει να σταματήσει την κλιμάκωση και τις επικίνδυνες ενέργειες που απειλούν ανθρώπινες ζωές, τονίζει το ΝΑΤΟ, με αφορμή τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου του από ρωσικά μαχητικά και drones που καταγράφθηκαν τις τελευταίες ημέρες.

«Η Ρωσία φέρει την πλήρη ευθύνη για αυτές τις ενέργειες, οι οποίες είναι κλιμακούμενες, ενέχουν τον κίνδυνο λανθασμένων υπολογισμών και θέτουν σε κίνδυνο ζωές. Πρέπει να σταματήσουν», αναφέρει το ΝΑΤΟ στη δήλωσή του.

Το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο συνεδρίασε σήμερα το πρωί κατόπιν αιτήματος της Εσθονίας, βάσει του Άρθρου 4 της Συνθήκης της Ουάσιγκτον, μετά την παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου από τη Ρωσία στις 19 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΝΑΤΟ, ο Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης (SACEUR) ενημέρωσε το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο για της 19ης Σεπτεμβρίου, κατά το οποίο τρία οπλισμένα ρωσικά αεροσκάφη MiG-31 παραβίασαν τον εσθονικό εναέριο χώρο για πάνω από δέκα λεπτά. Η αντίδραση του ΝΑΤΟ ήταν γρήγορη και αποφασιστική. Συμμαχικά αεροσκάφη απογειώθηκαν για να τα αναχαιτίσουν και να τα συνοδεύσουν από τον εσθονικό εναέριο χώρο.

«Η απάντηση θα είναι ισχυρή»

Το ΝΑΤΟ επισημαίνει ότι «αυτή η εισβολή αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου μοτίβου μιας ολοένα και πιο ανεύθυνης ρωσικής συμπεριφοράς». Τονίζει, επίσης, ότι είναι η δεύτερη φορά μέσα σε δύο εβδομάδες που το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο συνεδρίασε βάσει του Άρθρου 4. Στις 10 Σεπτεμβρίου, το Συμβούλιο πραγματοποίησε διαβουλεύσεις σε απάντηση στην μεγάλης κλίμακας παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Αρκετοί άλλοι Σύμμαχοι - συμπεριλαμβανομένης της Φινλανδίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Νορβηγίας και της Ρουμανίας - έχουν βιώσει πρόσφατα παραβιάσεις του εναέριου χώρου από τη Ρωσία. «Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας σε όλους τους Συμμάχους των οποίων ο εναέριος χώρος έχει παραβιαστεί».

Το ΝΑΤΟ προειδοποιεί τη Ρωσία ότι η απάντηση του στις απερίσκεπτες ενέργειές της θα συνεχίσει να είναι ισχυρή. Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι στις 12 Σεπτεμβρίου, ξεκίνησε η «Ανατολική Φρουρά» για να ενισχυθεί η στάση του ΝΑΤΟ σε ολόκληρη την ανατολική πλευρά. «Θα ενισχύσουμε τις δυνατότητές μας και θα ενισχύσουμε την αποτρεπτική και αμυντική μας στάση, μεταξύ άλλων μέσω αποτελεσματικής αεράμυνας», αναφέρει η δήλωση.

«Ακλόνητη η δέσμευση στο Άρθρο 5»

Επιπλέον, το ΝΑΤΟ προειδοποιεί τη Ρωσία ότι δεν θα πρέπει να έχει καμία αμφιβολία: «Το ΝΑΤΟ και οι Σύμμαχοι θα χρησιμοποιήσουν, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όλα τα απαραίτητα στρατιωτικά και μη στρατιωτικά εργαλεία για να αμυνθούν και να αποτρέψουν όλες τις απειλές από όλες τις κατευθύνσεις. Θα συνεχίσουμε να αντιδρούμε με τον τρόπο, τον χρόνο και τον τομέα της επιλογής μας. Η δέσμευσή μας στο Άρθρο 5 είναι ακλόνητη.»

Τέλος, επισημαίνεται ότι «οι Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ δεν θα αποθαρρυνθούν από αυτές και άλλες ανεύθυνες πράξεις της Ρωσίας από τις διαρκείς δεσμεύσεις τους να υποστηρίξουν την Ουκρανία, της οποίας η ασφάλεια συμβάλλει στη δική μας, στην άσκηση του εγγενούς δικαιώματός της στην αυτοάμυνα ενάντια στον βάναυσο και απρόκλητο επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας».

Σημαντική απειλή δολιοφθοράς τα drones στην Κοπεγχάγη

Η εισβολή των drones σε έδαφος της Δανίας, που ευθύνεται για το κλείσιμο του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης τη Δευτέρα (22/9), ήταν η πιο σοβαρή επίθεση που έχει γίνει μέχρι σήμερα σε υποδομή της Δανίας, ανέφερε σε δήλωσή της η δανή πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν.

Η Δανία αντιμετωπίζει «σημαντική απειλή δολιοφθοράς», ανακοίνωσαν οι δανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

«Αντιμετωπίζουμε μια σημαντική απειλή δολιοφθοράς. Ενδεχομένως δεν θα μας επιτεθούν, αλλά μας ασκούν πίεση για να δουν πώς αντιδράμε», δήλωσε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο διευθυντής επιχειρήσεων των υπηρεσιών πληροφοριών (PET) Φλέμινγκ Ντρέγιερ.

Η αστυνομία ερευνά πολλά σενάρια για την προέλευση των drones, περιλαμβανομένου του ενδεχομένου να εξαπολύθηκαν από πλοία, δήλωσε ο αστυνομικός διευθυντής Γενς Γέσπερσεν.

Η Ευρώπη να είναι σε «πολεμική ετοιμότητα», λέει η Σουηδία

Ο υπουργός Άμυνας της Σουηδίας Παλ Γιόνσον έκανε σήμερα έκκληση προς την Ευρώπη να αυξήσει τις προετοιμασίες για μια ένοπλη σύγκρουση δεδομένης της απειλής που συνιστά η Ρωσία.

«Πρέπει να υιοθετήσουμε μια νέα ευρωπαϊκή νοοτροπία, από μια νοοτροπία ειρηνικής περιόδου σε μια πολεμικής ετοιμότητας», δήλωσε ο Γιόνσον από το Βερολίνο ενόψει συνάντησής του με τον Γερμανό ομόλογό του Μπόρις Πιστόριους.

Η Ρωσία επανεξοπλίζεται μαζικά και κατασκευάζει ένα «πιο φονικό» στρατό σημειώνοντας πρόοδο σε όπλα μεγάλου βεληνεκούς και ηλεκτρονικό πόλεμο, σχολίασε ο Γιόνσον σε εκδήλωση στο Ίδρυμα Κόνραντ Αντενάουερ.

Ο Σουηδός υπουργός προειδοποίησε ότι οι εταίροι στο ΝΑΤΟ θα πρέπει να συνεργαστούν στενότερα στο θέμα της άμυνας. «Μιλάμε για διαφοροποιήσεις εντός της συμμαχίας σε ό,τι αφορά τις αμυντικές επενδύσεις. Αυτό δεν είναι καλό. Δεν θέλω να βλέπω κατακερματισμό στις αμυντικές επενδύσεις», δήλωσε ο ίδιος.

Αφού παρέμεινε ουδέτερη στη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, η Σουηδία εντάχθηκε τον περασμένο χρόνο στο ΝΑΤΟ ως απάντηση στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. «Βλέπουμε την Ουκρανία ως την ασπίδα - ή το ξίφος, αν θέλετε - ενάντια στη ρωσική στρατιωτική επέκταση. Αλλά αυτή τη στιγμή, βλέπουμε ακόμη ότι το βάρος της οικονομικής στήριξης της Ουκρανίας επίσης αναλαμβάνουν όλο και λιγότεροι σύμμαχοι εντός του ΝΑΤΟ», σχολίασε ο Γιόνσον.

Έκκληση για ισχυρότερη συνεργασία με τη Γερμανία

Επίσης έκανε έκκληση για ισχυρότερη διμερή συνεργασία με τη Γερμανία στον αμυντικό τομέα υποστηρίζοντας ότι οι δύο κυβερνήσεις θα πρέπει να προωθήσουν την εξάλειψη των διαφορών τους και τη σύναψη μακροπρόθεσμων συμβολαίων.

Το Βερολίνο και η Στοκχόλμη ακολουθούν μια παρόμοια πολιτική σε ό,τι αφορά την αμυντική στρατηγική τους, είπε ο υπουργός.

Οι δύο χώρες επενδύουν τεράστια ποσά στην άμυνα έπειτα από μια μακρά περίοδο υποχρηματοδότησης, ενώ αντιμετωπίζουν επίσης τις ίδιες προκλήσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη ρωσική απειλή στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας, κατέληξε ο Γιόνσον.

Ρωσικές παραβιάσεις του εναέριου χώρου της καταγγέλλει και η Νορβηγία

Από την πλευρά της, η νορβηγική κυβέρνηση κατήγγειλε σήμερα ότι η Ρωσία παραβίασε τον νορβηγικό εναέριο χώρο τρεις φορές το 2025, προσθέτοντας ότι δεν είναι σαφές εάν ήταν κάτι εσκεμμένο ή επρόκειτο για σφάλματα πλοήγησης.

Τα περιστατικά, που διήρκησαν από ένα έως τέσσερα λεπτά, ήταν οι πρώτες τέτοιες παραβιάσεις από τη Ρωσία εδώ και πάνω από μία δεκαετία, όπως δήλωσε σε ανακοίνωση η νορβηγική κυβέρνηση.

Δύο από τα περιστατικά, στις 25 Απριλίου και στις 18 Αυγούστου, έλαβαν χώρα πάνω από τη Θάλασσα Μπάρεντς στην Αρκτική, ενώ το τρίτο, στις 24 Ιουλίου, ήταν πάνω από ένα ακατοίκητο τμήμα της Φίνμαρκ, της βορειότερης περιφέρειας της Νορβηγίας που μοιράζεται σύνορα με τη Ρωσία.

«Δεν μπορούμε να καθορίσουμε εάν αυτό έγινε εσκεμμένα ή εάν οφειλόταν σε σφάλματα πλοήγησης», δήλωσε ο πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στέρε. «Ανεξάρτητα από τον λόγο αυτό, αυτό δεν είναι αποδεκτό και το ξεκαθαρίσαμε αυτό στις ρωσικές αρχές».