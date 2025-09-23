Συναγερμός τέλος: Επαναλειτούργησαν τα αεροδρόμια σε Κοπεγχάγη και Όσλο - Μυστήριο με τα drones

Στον... αέρα επέστρεψαν τα αεροσκάφη από και προς τα αεροδρόμια της Κοπεγχάγης και του Όσλο, που παρέμεναν κλειστά από το βράδυ της Δευτέρας (22/9) εξαιτίας της παρουσίας drones.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται από την αστυνομία της Δανίας, στην πρωτεύουσα της χώρας «τα drones εξαφανίσθηκαν και το αεροδρόμιο είναι και πάλι ανοιχτό», δήλωσε ο αστυνομικός αξιωματούχος Γιάκομπ Χάνσεν. Η δανική αστυνομία δήλωσε επίσης ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, φαίνεται πως χειριζόταν «ένας ικανός χειριστής», προσθέτοντας ότι δεν έχουν εντοπισθεί ύποπτοι.

«Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για κάποιον που θα αποκαλούσαμε ικανό χειριστή», δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους ο αστυνομικός διευθυντής Γενς Γέσπερσεν σχετικά με τα drones που παρατηρήθηκαν στην Κοπεγχάγη και πρόσθεσε πως: «Είναι κάποιος ο οποίος έχει τις ικανότητες, τη βούληση και τα εργαλεία για να επιδειχθεί κατ' αυτό τον τρόπο».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι είναι ακόμα πολύ νωρίς για να πει κανείς αν τα επεισόδια στη Δανία και τη Νορβηγία συνδέονται.

Βασικό ερώτημα αν σχετίζονται τα περιστατικά

Το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης έκλεισε για τέσσερις ώρες, όταν δύο ή τρία μεγάλα drones εθεάθησαν να πετούν πολύ κοντά, δήλωσαν αξιωματούχοι, ενώ το αεροδρόμιο του Όσλο έκλεισε για τρεις ώρες αφού εθεάθησαν δύο drones, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία. Το αεροδρόμιο της νορβηγικής πρωτεύουσας επαναλειτούργησε σήμερα στις 03:15 (τοπική ώρα, 04:15 ώρα Ελλάδας).

Ο Γέσπερσεν δήλωσε πως τα drones στη Δανία ήρθαν από διαφορετικές κατευθύνσεις αναβοσβήνοντας τα φώτα τους, πριν εξαφανισθούν έπειτα από ώρες.

Πτήσεις ανακατευθύνθηκαν προς άλλα αεροδρόμια ενώ προβλήματα στα αεροπορικά δρομολόγια αναμένονται και σήμερα μέχρι να αποκατασταθεί η κυκλοφορία, ανακοινώθηκε από τα δύο αεροδρόμια.

Οι δανικές και οι νορβηγικές αρχές εργάζονται μαζί σχετικά με τα επεισόδια αυτά, υπογράμμισε ο αστυνομικός αξιωματούχους Γιάκομπ Χάνσεν, διευκρινίζοντας ότι έχουν κινητοποιηθεί ο στρατός και οι υπηρεσίες πληροφοριών.

Η προέλευση των drones, τα οποία εξαφανίσθηκαν χωρίς να αναχαιτισθούν, δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστή, παραδέχθηκε ο Χάνσεν. «Στο στάδιο αυτό, δεν γνωρίζουμε» αν τα αεροσκάφη αυτά μπορεί να είναι ρωσικής προέλευσης, διευκρίνισε ερωτηθείς σχετικά.