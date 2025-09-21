Χάος και μάχη με τον χρόνο στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια μετά την κυβερνοεπίθεση

Το απόλυτο χάος έζησαν οι επιβάτες σε μερικά από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της Ευρώπης. Χθες, Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου, κυβερνοεπίθεση έπληξε το λογισμικό check-in και επιβίβασης της Collins Aerospace (θυγατρική της RTX), προκαλώντας σοβαρές αναταράξεις στη λειτουργία του Χίθροου στο Λονδίνο, του αεροδρομίου Βερολίνου Βρανδεμβούργου και εκείνου των Βρυξελλών. Ατελείωτες ουρές, μαζικές καθυστερήσεις και δεκάδες ακυρώσεις πτήσεων χαρακτήρισαν τη μέρα.

Το πρωί της Κυριακής, οι δυσκολίες που προκάλεσε η κυβερνοεπίθεση δεν είχαν ακόμη ξεπεραστεί πλήρως. Αν και η κατάσταση βελτιωνόταν σταδιακά στα αεροδρόμια του Λονδίνου και Βερολίνου, σημαντικά προβλήματα παρέμεναν στις Βρυξέλλες, όπου οι αερολιμενικές αρχές έκαναν λόγο για «μεγάλο αντίκτυπο» στο πρόγραμμα των πτήσεων. Μάλιστα, σχεδόν οι μισές αναχωρήσεις από την πρωτεύουσα του Βελγίου ακυρώθηκαν.

Ωστόσο, πολλοί ταξιδιώτες συνέχιζαν να υφίστανται καθυστερήσεις εξαιτίας των συνεπειών της επίθεσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του FlightRadar24, οι επιβάτες καθυστερούσαν κατά μέσο όρο 53 λεπτά στις Βρυξέλλες, περίπου 30 λεπτά στο Βερολίνο και σχεδόν 27 λεπτά στο Χίθροου. Παραμένει ασαφές ποιο μέρος αυτών των καθυστερήσεων συνδέεται άμεσα με την κυβερνοεπίθεση.

RTX: «Προσωρινή η διακοπή

Η RTX, μητρική εταιρεία της Collins Aerospace, χαρακτήρισε το περιστατικό «προσωρινή διακοπή που σχετίζεται με τον κυβερνοχώρο», διευκρινίζοντας ότι επηρέασε το λογισμικό MUSE, το οποίο χρησιμοποιούν πολλές αεροπορικές εταιρείες. Η εταιρεία δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Στο Χίθροου, οι υπεύθυνοι ανακοίνωσαν ότι «η μεγάλη πλειονότητα των πτήσεων εξακολουθεί να εκτελείται», ενώ συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης. Στο Βερολίνο παρέμεναν τεχνικά προβλήματα χωρίς όμως μαζικές ακυρώσεις, ενώ στις Βρυξέλλες αρκετές πτήσεις εξακολουθούσαν να καθυστερούν ή να ακυρώνονται το απόγευμα της Κυριακής.

Σύμφωνα με την εταιρεία αεροπορικών δεδομένων Cirium, οι καθυστερήσεις παρέμεναν «χαμηλές» στο Λονδίνο, «μέτριες» στο Βερολίνο και «σημαντικές» στις Βρυξέλλες, αν και παρουσίαζαν μείωση.

Άπλετος χώρος για εικασίες

Η προέλευση και τα κίνητρα της κυβερνοεπίθεσης παραμένουν άγνωστα, αφήνοντας χώρο για εικασίες. Μιλώντας στο France 24, η στρατηγική σύμβουλος τουρισμού και αεροπορίας Ανίτα Μεντιράτα δήλωσε πως είναι ακόμη πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα.

«Υπάρχουν πολλές θεωρίες αυτή τη στιγμή και είναι σημαντικό να αφεθεί η έρευνα να καθορίσει την προέλευση και τα αίτια της επίθεσης», τόνισε, επισημαίνοντας ότι «κάθε εικασία μπορεί να οδηγήσει σε προκατειλημμένα συμπεράσματα».