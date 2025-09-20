Βλέπουν ρωσικό «δάκτυλο» πίσω από την κυβερνοεπίθεση στο Χίθροου - Ποια συστήματα έπαθαν black out

Απροσδόκητη παράλυση προκλήθηκε στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, το μεγαλύτερο στη Βρετανία, έπειτα από κυβερνοεπίθεση που έθεσε εκτός λειτουργίας την Collins Aerospace, εταιρεία που παρέχει κρίσιμες υπηρεσίες σε διεθνείς αερομεταφορείς. Μάλιστα οι Αρχές φαίνεται πως εξετάζουν την πιθανότητα η παρέμβαση να έγινε από τη ρωσική πλευρά.



Σημειώνεται ότι το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ανακοίνωσε ότι οι μισές πτήσεις που είναι προγραμματισμένες να αναχωρήσουν αύριο Κυριακή θα πρέπει να ακυρωθούν λόγω της συνεχιζόμενης αναστάτωσης.



«Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ζήτησε από τις αεροπορικές εταιρίες να ακυρώσουν τις μισές πτήσεις με προγραμματισμένες αναχωρήσεις την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να αποφευχθούν οι μεγάλες ουρές και οι καθυστερημένες ακυρώσεις», δήλωσε εκπρόσωπος του βελγικού αερολιμένα.

Η κυβερνοεπίθεση



Η κυβερνοεπίθεση, η οποία σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, κατέβασε τα συστήματα check-in και επιβίβασης σε αρκετά ευρωπαϊκά αεροδρόμια, δημιουργώντας ακυρώσεις, μεγάλες καθυστερήσεις και ουρές πολλών ωρών στις αίθουσες αναχωρήσεων. Αντίστοιχα προβλήματα ανέφεραν το αεροδρόμιο των Βρυξελλών και εκείνο του Βερολίνου.

Εικόνες από το Χίθροου δείχνουν ταξιδιώτες να περιμένουν εγκλωβισμένοι σε τεράστιες ουρές, υπαλλήλους να εκδίδουν χειρόγραφα κάρτες επιβίβασης και αποσκευές στοιβαγμένες, αφού το ηλεκτρονικό σύστημα αδυνατούσε να τις καταγράψει. Η Collins Aerospace, που ανήκει στον αμερικανικό όμιλο RTX (πρώην Raytheon Technologies), ανακοίνωσε ότι η δυσλειτουργία αφορά αποκλειστικά τον ηλεκτρονικό έλεγχο και τη διαχείριση των αποσκευών. Ωστόσο, όπως μεταδίδει η Daily Mail, το χάος στα αεροδρόμια συνεχίζεται, καθώς η εξυπηρέτηση των επιβατών γίνεται με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς.

Το δημοσίευμα της Daily Mail



Αν και δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για τους δράστες, η Daily Mail αναφέρει ότι οι υποψίες στρέφονται προς τη Ρωσία, η οποία τα τελευταία χρόνια συνδέεται με σειρά κυβερνοεπιθέσεων κατά δυτικών οργανισμών. Η ομάδα DragonForce είχε πλήξει μεγάλες αλυσίδες του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ το ransomware BianLian είχε ήδη στοχοποιήσει την Collins Aerospace από το 2023.



Η χρονική στιγμή της επίθεσης προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό, καθώς συνέπεσε με νέο επεισόδιο έντασης ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και τη Μόσχα. Την Παρασκευή, τρία ρωσικά μαχητικά μπήκαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας, γεγονός που οδήγησε σε άμεση αναχαίτισή τους από αμερικανικά F-35, ενώ την ίδια ημέρα άλλα δύο ρωσικά αεροσκάφη παραβίασαν τη ζώνη ασφαλείας πολωνικής πλατφόρμας στη Βαλτική.

Πρώην διοικητής της RAF τόνισε ότι η Συμμαχία οφείλει να θέσει «κόκκινη γραμμή» και να διαμηνύσει ότι τυχόν επόμενες παραβιάσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμη και σε κατάρριψη ρωσικών αεροσκαφών.



Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σχολιάζοντας το περιστατικό στην Εσθονία, προειδοποίησε πως «θα μπορούσε να είναι μεγάλο πρόβλημα», εκφράζοντας ανησυχία για κλιμάκωση της έντασης. Οι δηλώσεις του ήρθαν λίγο μετά τα νέα ρωσικά νυχτερινά πλήγματα σε εννέα ουκρανικές περιοχές, που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους και προκάλεσαν πολλούς τραυματισμούς.



Η συνύπαρξη κυβερνοεπιθέσεων, στρατιωτικών κινήσεων και βομβαρδισμών δημιουργεί την εικόνα ότι η Μόσχα επιχειρεί να πιέσει τη Δύση ταυτόχρονα σε διαφορετικά μέτωπα.