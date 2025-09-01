Αποκάλυψη FT: Ρωσικές παρεμβολές στο αεροπλάνο της φον ντερ Λάιεν - Επιβεβαιώνει η Κομισιόν

Την πρόσβασή του σε υπηρεσίες πλοήγησης GPS φέρεται να έχασε το αεροπλάνο της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ενώ προσέγγιζε το αεροδρόμιο του Πλόβντιβ (Φιλιππούπολη) στη Βουλγαρία την Κυριακή (31/8).

Οι πιλότοι αναγκάστηκαν να προσγειώσουν το αεροπλάνο, στο οποίο επέβαινε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χρησιμοποιώντας παραδοσιακούς έντυπους χάρτες, καθώς το αεροσκάφος έχασε όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα πλοήγησης.

Σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους που μίλησαν στους Financial Times, το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως επιχείρηση δολιοφθοράς από τη Ρωσία. «Ολόκληρη η περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο έχασε το GPS. Ήταν αδιαμφισβήτητη παρεμβολή», ανέφερε ένας από τους αξιωματούχους.

Το αεροπλάνο έκανε κύκλους για σχεδόν μία ώρα, πριν ο πιλότος αποφασίσει προσγειωθεί χειροκίνητα χρησιμοποιώντας αναλογικούς χάρτες. Ο αξιωματούχος χαρακτήρισε τη διακοπή ως «αδιαμφισβήτητη παρεμβολή».

Η διακοπή του σήματος πιθανολογείται ότι προήλθε από jamming (παρεμβολές) ή spoofing (παράνομη πρόσβαση), που εξουδετέρωσε πλήρως τα δορυφορικά συστήματα πλοήγησης στην περιοχή.

Η διακοπή συνδέεται με παρεμβολή GPS, μια πρακτική που εμποδίζει ή παραποιεί τη δορυφορική πλοήγηση.

Αρχικά χρησιμοποιούνταν για στρατιωτική και υπηρεσιακή προστασία, ωστόσο πλέον καταγράφεται όλο και πιο συχνά ως εργαλείο αποσταθεροποίησης. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι η αυξανόμενη παρεμβολή GPS που αποδίδεται στη Ρωσία μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους για την αεροπορία.

Η Κομισιόν επιβεβαιώνει την κυβερνοεπίθεση

«Μπορούμε πράγματι να επιβεβαιώσουμε ότι υπήρξε παρεμβολή σήματος GPS, αλλά το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Βουλγαρία. Οι βουλγαρικές αρχές μας ενημέρωσαν ότι υποψιάζονται πως αυτό οφείλεται σε απροκάλυπτη παρέμβαση από τη Ρωσία», δήλωσε η δήλωσε η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Αριάνα Ποδέστα.

Όπως είπε η ίδια «είμαστε φυσικά συνηθισμένοι σε αυτού του είδους τις απειλές και εκφοβισμούς, που αποτελούν τακτικό στοιχείο της εχθρικής συμπεριφοράς της Ρωσίας. Αυτό το περιστατικό ενισχύει ακόμα περισσότερο την ακλόνητη δέσμευσή μας να ενισχύσουμε τις αμυντικές μας δυνατότητες και τη στήριξή μας προς την Ουκρανία».

«Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει την επιτακτικότητα της αποστολής που πραγματοποιεί η πρόεδρος στις παραμεθόριες χώρες αυτές τις μέρες. Εκεί βλέπει από κοντά τις καθημερινές απειλές από τη Ρωσία», δήλωσε σχετικά με την περιοδεία της Φον ντερ Λάιεν σε χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

Όπως τόνισε, «η ΕΕ θα συνεχίσει να επενδύει σε αμυντικές δαπάνες και στην ετοιμότητα της Ευρώπης, ακόμα περισσότερο έπειτα απ' αυτό το περιστατικό».

«Ο Πούτιν είναι αρπακτικό, δεν θα αλλάξει»

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ταξίδευε από τη Βαρσοβία την Κυριακή (1/9) προς το Πλόβντιβ, προκειμένου να συναντήσει τον Βούλγαρο πρωθυπουργό Ρόσεν Ζελιαζκόφ και να επισκεφθεί ένα εργοστάσιο που παράγει οπλισμό. Μιλώντας στη Βουλγαρία, η πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε:

«Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχει αλλάξει και δεν πρόκειται να αλλάξει. Είναι αρπακτικό. Μπορεί να συγκρατηθεί μόνο μέσω ισχυρής αποτροπής».

Φωτό: Reuters

Η Βουλγαρία υπήρξε βασικός Ευρωπαίος προμηθευτής στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, αρχικά αποστέλλοντας σοβιετικού τύπου εξοπλισμό και αργότερα παρέχοντας πυροβολικό και αμυντικά προϊόντα από τη δική της βιομηχανία.

Η φον ντερ Λάιεν αναχώρησε από τη Βουλγαρία με το ίδιο αεροσκάφος. Η υπόθεση έχει προκαλέσει ανησυχία στις Βρυξέλλες, καθώς ενισχύονται οι φόβοι για αυξανόμενη ρωσική δραστηριότητα σε ευρωπαϊκό έδαφος, την ώρα που η Μόσχα επιχειρεί να πλήξει την ΕΕ με νέες μορφές υβριδικών επιθέσεων.