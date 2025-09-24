Νέο συμβάν με παρεμβολές σε αεροπλάνο που επέβαινε Ισπανίδα υπουργός - Πετούσε πάνω από τη Ρωσία

Προσπάθεια παρεμβολής στο σύστημα GPS του αεροπλάνου που μετέφερε την υπουργό Άμυνας της Ισπανίας, Μαργαρίτα Ρόμπλες, η οποία πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη Λιθουανία στο πλαίσιο αποστολής του ΝΑΤΟ, παρατηρήθηκε το πρωί της Τετάρτης 24/09.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων EFE, τη στιγμή που το αεροσκάφος βρισκόταν πάνω από τη ρωσική πόλη Καλίνινγκραντ, σήμανε συναγερμός για παράξενες παρεμβολές.

#ÚLTIMAHORA | El avión de la ministra Margarita Robles a Lituania sufre un intento de perturbar su GPS cerca de Kaliningrado. pic.twitter.com/mnq5iWTswi — EFE Noticias (@EFEnoticias) September 24, 2025

Πώς προστατεύονται τα υπηρεσιακά αεροσκάφη

Παρά τον αρχικό προβληματισμό, η ισπανική αντιπροσωπεία υποβάθμισε το περιστατικό σημειώνοντας ότι ανάλογα συμβάντα παρατηρούνται πολύ συχνά στην περιοχή.

Ειδικότερα, σε περιοχές κοντά στη Ρωσία, τα αεροσκάφη δέχονται συχνά παρεμβολές στα συστήματα GPS, κάτι που μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο σήμα. Ωστόσο, τα στρατιωτικά αεροσκάφη έχουν έτσι σχεδιαστεί ώστε να αντέχουν σε τέτοιους ελιγμούς, τονίζει δημοσίευμα στο Euronews.

Το Airbus 330 της Πολεμικής Αεροπορίας που μετέφερε την Υπουργό Άμυνας διαθέτει ένα επιπλέον GPS στρατιωτικού επιπέδου, συνδεδεμένο με τους δικούς του δορυφόρους, εξασφαλίζοντας αδιάλειπτη πλοήγηση.

Σύμφωνα με το ABC, ένας διοικητής στο αεροσκάφος υποβάθμισε το περιστατικό και εξήγησε ότι τέτοια περιστατικά είναι συνηθισμένα στην περιοχή

Υπενθυμίζεται πως πριν από λίγες εβδομάδες, το αεροπλάνο που μετέφερε την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στη Βουλγαρία υποχρεώθηκε σε αναγκαστική προσγείωση μετά από παρεμβολές GPS.

Το αεροπλάνο έκανε κύκλους για σχεδόν μία ώρα, πριν ο πιλότος αποφασίσει προσγειωθεί χειροκίνητα χρησιμοποιώντας αναλογικούς χάρτες. Ο αξιωματούχος χαρακτήρισε τη διακοπή ως «αδιαμφισβήτητη παρεμβολή». Ωστόσο, ενώ αρχικά το όλα τα βλέμματα στράφηκαν στη Ρωσία, αυτή η πληροφορία αργότερα διαψεύστηκε.