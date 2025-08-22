Έδιωξε ο Τραμπ την φον ντερ Λάιεν από το Οβάλ Γραφείο: Η απάντηση της Κομισιόν

Σάλος προκλήθηκε στο διαδίκτυο την Παρασκευή (22/8) από αναρτήσεις στην πλατφόρμα Χ με τον ισχυρισμό ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έδειξε την έξοδο από το Οβάλ Γραφείο κατά την πολυμερή συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι τον γ.γ. του ΝΑΤΟ και Ευρωπαίους ηγέτες.

Κάποιες αναρτήσεις αναφέρουν ότι ο Τραμπ είπε πως «ήθελε να μιλήσει μόνο με εκλεγμένους ηγέτες» στη συνάντηση της 18ης Αυγούστου στην Ουάσιγκτον, ενώ άλλες λένε ότι ο Τραμπ της είπε πως ήθελε «μια συζήτηση για ενήλικες με σημαντικούς ανθρώπους» πριν της ζητήσει να περιμένει έξω.

.@EU_Commission President Ursula @vonderleyen: "We had a fantastic NATO Summit... We had the largest trade deal ever — agreed. And now, we are here to work together with you on a... lasting peace for Ukraine. Stop the killing. This is really our common interest." pic.twitter.com/NlDGEYIh5w — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 18, 2025

Εκτός από τον Τραμπ και τη φον ντερ Λάιεν, στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Οι πηγές προέλευσης των πληροφοριών αυτών επιβεβαιώνουν το πρόβλημα της παραπληροφόρησης και τις παγκόσμιες διαστάσεις που αυτό έχει λάβει.

Αναξιόπιστες πηγές

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Euronews, οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μερικές από τις οποίες έχουν πάνω από ένα εκατομμύριο προβολές, φαίνεται να προέρχονται από δεξιές, εναλλακτικές ιστοσελίδες ειδήσεων, όπως το Apollo News, που αποδίδουν τον ισχυρισμό στον Ομίντ Νουριπούρ, αντιπρόεδρο της γερμανικής Bundestag. Το άρθρο περιέχει ένα κλιπ του Νουριπούρ στο γερμανικό τηλεοπτικό κανάλι ntv, όπου λέει ότι η φον ντερ Λάιεν χρειάστηκε να φύγει από το δωμάτιο επειδή οι Αμερικανοί είπαν ότι ήθελαν να μιλήσουν μόνο με ηγέτες.

Οι ισχυρισμοί έχουν εμφανιστεί και σε άλλες περιθωριακές ιστοσελίδες με σαφή στάση κατά της ΕΕ και της φον ντερ Λάιεν, οι οποίες επικαλούνται το ρεπορτάζ του Apollo News και κατηγορούν εσφαλμένα την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι δεν έχει πολιτική νομιμοποίηση και ότι ανέλαβε τη θέση της χάρη στον Μακρόν.

Η διάψευση

Ωστόσο, η αναπληρώτρια επικεφαλής εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι κανένας από τους ισχυρισμούς δεν είναι αληθής. Είπε ότι η φον ντερ Λάιεν συμμετείχε σε όλες τις συναντήσεις, ανά πάσα στιγμή, μαζί με τους άλλους Ευρωπαίους ηγέτες.

Ο Νουριπούρ έκτοτε διόρθωσε την αρχική του δήλωση απαντώντας σε ανάρτηση της Arianna Podesta στο Χ, δηλώνοντας ότι αναφέρθηκε κατά λάθος σε ψευδείς αναφορές και ότι ήταν «καλό και σωστό» που η φον ντερ Λάιεν ήταν εκεί, εκπροσωπώντας τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ΕΕ.

We have seen reporting which claims President @vonderleyen left the room temporarily during meetings with @POTUS and @ZelenskyyUA in DC on Monday.



These reports are completely false.



The President participated in all meetings, at all times, with the other European leaders. — Arianna Podestà (@arianna_podesta) August 20, 2025

Το γραφείο του δήλωσε στο EuroVerify ότι ο Νουριπούρ αναφερόταν αρχικά σε ρεπορτάζ των γερμανικών μέσων ενημέρωσης Bild και Der Spiegel, τα οποία ανέφεραν ότι μια συνάντηση πραγματοποιήθηκε «μόνο μεταξύ ηγετών», αποκλείοντας τη φον ντερ Λάιεν και τον Ρούτε του ΝΑΤΟ.

Κανένα από τα δύο μέσα δεν απάντησε στο αίτημα του EuroVerify για σχολιασμό κατά τη στιγμή της δημοσίευσης. Το ntv, ωστόσο, εξέδωσε τη δική του διόρθωση στο ρεπορτάζ του σχετικά με τα σχόλια του Νουριπούρ.

Μάλιστα, πλάνα από τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο δείχνουν τον Τραμπ να λέει μάλιστα δυνατά ότι η φον ντερ Λάιεν μπορεί να είναι η πιο ισχυρή από τους Ευρωπαίους ηγέτες που είχαν συγκεντρωθεί εκεί, καθώς εκπροσωπεί 27 χώρες.

Ο Τραμπ είπε ότι η φον ντερ Λάιεν ήταν «κάποια με την οποία μόλις κάναμε μια μεγάλη συμφωνία», αναφερόμενος στην εμπορική και δασμολογική συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ που υπογράφηκε στα τέλη Ιουλίου.

«Με όλες αυτές τις χώρες, δεν ξέρω, νομίζω ότι μπορεί να είσαι πιο ισχυρή από όλους αυτούς τους τύπους σε αυτό το τραπέζι, δεν ξέρω», της είπε ο Τραμπ. «Αλλά είχαμε μια μεγάλη διαπραγμάτευση και σε σέβονται σε όλο τον κόσμο, οπότε θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ που είσαι εδώ».

«Είναι μεγάλη τιμή να σε έχουμε», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, μια δήλωση που απέχει πολύ από τους ισχυρισμούς ότι έδιωξε τη φον ντερ Λάιεν από τις συνομιλίες.