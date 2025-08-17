Ευρωπαϊκή Ένωση και Ζελένσκι: Ενότητα πριν τη μεγάλη αναμέτρηση με τον Τραμπ

Ολοκληρώθηκε την Κυριακή η κρίσιμη τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι λίγες ώρες πριν από την καθοριστική συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Great to have you here, dear @ZelenskyyUa.



We continue our cooperation to achieve a just peace that respects Ukraine & Europe's vital security interests.



With the Coalition of the Willing in Brussels today, and in the White House with @POTUS tomorrow ↓ https://t.co/HF9Tj5TLgj — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 17, 2025

Ομοψυχία και σταθερή ευρωπαϊκή γραμμή

Ο Πολωνός ΥΠΕΞ τόνισε με έμφαση: «Για να επέλθει η ειρήνη, πρέπει να ασκηθεί πίεση στον επιτιθέμενο, όχι στο θύμα». Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε σε κοινή ευρωπαϊκή στάση υπεράσπισης της Ουκρανίας με ξεκάθαρες «κόκκινες γραμμές».

Zakończyło się spotkanie zachodniej Koalicji Chętnych na rzecz Ukrainy przed jutrzejszymi rozmowami w Waszyngtonie. Podkreśliłem, że aby nastał pokój, trzeba wywrzeć nacisk na agresora a nie na ofiarę agresji. pic.twitter.com/SXRvHmj2Ea — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) August 17, 2025

Συμμετοχή Μητσοτάκη και ενημέρωση για Τραμπ–Πούτιν

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της Γαλλίας. Οι ηγέτες ενημερώθηκαν για τη συνάντησή του Τραμπ με τον Πούτιν και προετοιμάζονται για την αυριανή μεγάλη συνάντηση στον Λευκό Οίκο, όπου θα παρίστανται και Ευρωπαίοι ηγέτες.

Τρεις θεμελιώδεις ευρωπαϊκές θέσεις – «κόκκινες γραμμές»

Ασφάλεια: Ισχυρές, δεσμευτικές εγγυήσεις ενδεχομένως «Άρθρου 5», με υποστήριξη από ΗΠΑ και ΕΕ

Εδαφική Ακεραιότητα: Καμία συζήτηση για εδαφικές αλλαγές εκτός διεθνούς δικαίου

Συνεχής Στήριξη: Πολιτική, οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη μέχρι τη δίκαιη και βιώσιμη λήξη της σύγκρουσης

Η κρίσιμη επόμενη ημέρα στην Ουάσιγκτον

Τη Δευτέρα ο Λευκός Οίκος θα γίνει το πεδίο όπου θα τεθούν τα θεμέλια μιας νέας συμφωνίας. Οι ηγέτες αναμένεται να προσέρχονται με κοινή γραμμή: πίεση στη Ρωσία και διαφύλαξη της ειρήνης από τα συμφέροντα της Δύσης.

Δυναμική σύμπραξη

Στη συνάντηση αναμένονται κορυφαίοι Ευρωπαίοι παράγοντες: η πρόεδρος της Κομισιόν, ο καγκελάριος της Γερμανίας, οι πρόεδροι της Γαλλίας και Φινλανδίας, οι πρωθυπουργοί Ιταλίας, ΗΒ, καθώς και ο ΓΓ του ΝΑΤΟ. Η BILD, επικαλούμενη κυβερνητικές πηγές, αναφέρει ότι στις 18 Αυγούστου ο Τραμπ θα έχει πρώτα μια κατ' ιδίαν συνομιλία με τον Ουκρανό πρόεδρο, μετά την οποία θα συμμετάσχουν και οι πολιτικοί της ΕΕ που τον συνοδεύουν.



Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δείπνο εργασίας και ώρες εκτεταμένων συζητήσεων.

Trump will first meet Zelensky one-on-one



BILD, citing government sources, reports that on August 18 Trump will first hold a private conversation with the Ukrainian president, after which EU politicians accompanying him will join.



The program includes a working dinner and hours… pic.twitter.com/HRXjgqgzhe — NEXTA (@nexta_tv) August 17, 2025

Προεδρικός ρόλος Τραμπ και ευρωπαϊκή επαγρύπνηση

Ο Τραμπ εμφανίζεται ως πιθανός… «ειρηνοποιός», επιδιώκοντας συμφωνία. Όμως, η ΕΕ στέλνει μήνυμα: ειρήνη χωρίς κόστος στην Ουκρανία, πίεση στον επιτιθέμενο, όχι στο θύμα.