Γιατί ο Ζελένσκι κάλεσε «πανστρατιά» της «Συμμαχίας των Προθύμων» για τη συνάντηση με Τραμπ

Σε μια κίνηση τακτικής που ανεβάζει κατακόρυφα τον «διπλωματικό πυρετό» σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία προχώρησε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι προσκαλώντας στη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο επτά Ευρωπαίους ηγέτες - την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, τον καγκελάριο της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, την πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, τον πρωθυπουργό της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, και τον Ολλανδό ΓΓ του ΝΑΤΟ, τον Μαρκ Ρούτε.

Μια τέτοια «πανστρατιά» εκτιμάται, όπως αναφέρει σε ανάλυσή του το Sky News, ότι αποτελεί μια προσπάθεια του προέδρου της Ουκρανίας να αποφύγει τις εικόνες που καταγράφηκαν τον περασμένο Φεβρουαρίο με τον Τραμπ και τον αντιπρόεδρό του, Βανς, να τον εξευτελίζουν δημοσίως και σε ζωντανή μετάδοση.

Αμέριστη στήριξη από τη «συμμαχία των προθύμων»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας έχει εξασφαλίσει την αμέριστη στήριξη της «Συμμαχίας των Προθύμων» υπό την ηγεσία Βρετανίας, Γαλλίας και Γερμανίας. Οι χώρες που στηρίζουν το Κίεβο θα συντονίσουν ξανά τα βήματά τους σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης. Χθες, Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ επανέλαβαν ότι θεωρούν απαραίτητο να συνεχιστεί η πίεση προς τη Ρωσία με πρώτο στόχο την άμεση κατάπαυση του πυρός.

Παράλληλα τονιζόταν από τους συμμάχους ότι θα προετοιμάσουν τον Ουκρανό πρόεδρο για παν ενδεχόμενο πριν από τη συνάντησή του με τον Τραμπ, έτσι ώστε να αποφευχθεί το αμήχανο σκηνικό της πρώτης τους συνάντησης που είχε κυλήσει πολύ άσχημα για τον Ουκρανό πρόεδρο. Μάλιστα ο καγκελάριος Μερτς υποστήριξε ότι θα μεταφέρει τη δική του εμπειρία από την επίσκεψη στον Λευκό Οίκο, που στη Γερμανία θεωρήθηκε επιτυχημένη, σε μια άτυπη μορφή… φροντιστηρίου προς τον Ουκρανό ηγέτη, προκειμένου να αποφύγει τις κακοτοπιές.

Η ανάρτηση Μερτς

«Θα ταξιδέψω με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και άλλους Ευρωπαίους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων στην Ουάσινγκτον. Θα ανταλλάξουμε απόψεις με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ σχετικά με την κατάσταση των ειρηνευτικών προσπαθειών, τις εγγυήσεις ασφάλειας, τα εδαφικά ζητήματα και την περαιτέρω στήριξη προς την Ουκρανία» έγραψε ο Μερτς στο Χ.

Η «υπέροχη» Τζόρτζια Μελόνι

Όσον αφορά την Τζόρτζια Μελόνι, που έχει χαρακτηριστεί ως «το αυτί του Τραμπ στην Ευρώπη» και έχει περάσει χρόνο στην έπαυλη του Αμερικανού προέδρου στη Φλόριντα, ήταν η μόνη εκ των Ευρωπαίων ηγετών που προσκλήθηκε στην ορκωμοσία του τον Ιανουάριο. Ο Τραμπ, άλλωστε, την έχει περιγράψει ως «υπέροχο άνθρωπο».

«Η ατμόσφαιρα ενδέχεται να είναι πιο επαγγελματική με Ευρωπαίους ηγέτες όπως ο κ. Στουμπ στο πλευρό του κ. Ζελένσκι, και η συμμετοχή τους ως μεσολαβητών θα μπορούσε να συμβάλει στην αποφυγή επανάληψης της σύγκρουσης στο Οβάλ Γραφείο» αναφέρει το Βρετανικό κανάλι.

Υπενθυμίζει, μάλιστα, ότι ο Αλεξάντερ Στουμπ έχε επανειλημμένα εκφράσει την υποστήριξή του προς την Ουκρανία με τη Φινλανδία, τις άλλες σκανδιναβικές χώρες και τις τρεις βαλτικές χώρες να συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο σταθερών υποστηρικτών της χώρας.

Ο Στουμπ, άλλωστε, λέγεται ότι έχει στενή σχέση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ από τότε που μοιράστηκαν την κοινή αγάπη τους για το γκολφ σε τουρνουά στο Μαρ-α-Λάγκο τον Μάρτιο.

Τι ελπίζει ο Στάρμερ

Οι συνομιλίες εξακολουθούν να είναι επίσημα μεταξύ των προέδρων Τραμπ και Ζελένσκι, αλλά άλλοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Κίρ Σταρμερ, ελπίζουν ότι η παρουσία τους στην Ουάσινγκτον θα στείλει ένα ισχυρό μήνυμα ότι η Ευρώπη στηρίζει την Ουκρανία. Ο Στάρμερ έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για να διατηρήσει θερμές σχέσεις με τον Τραμπ. Η επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο τον Φεβρουάριο ήταν φιλική, όπως και η πρόσφατη επίσκεψη του Τραμπ στη Σκωτία.

Στο Ντάουνινγκ Στριτ πιστεύουν πραγματικά ότι η παρουσία του Στάρμερ σε εκδηλώσεις όπως αυτή μπορεί να βοηθήσει, ότι μπορεί να λειτουργήσει ως μεσάζων μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι.