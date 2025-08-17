Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν: «Τα σύνορα δεν αλλάζουν με τη βία - Η ειρήνη να επιβληθεί με δύναμη»

Σαφές μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία «για όσο χρειαστεί» έστειλε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου με τον ηγέτη της δοκιμαζόμενης χώρας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Η κυρία φον ντερ Λάιεν δήλωσε επιπλέον ότι η ειρήνη «πρέπει να επιτευχθεί με δύναμη», προτού περιγράψει τα χαρακτηριστικά μιας συμφωνίας.



Όπως είπε, «πρώτον αυτή πρέπει να περιλαμβάνει εγγυήσεις ασφάλειας για την προστασία τόσο της Ουκρανίας όσο και της Ευρώπης. Και η Ουκρανία πρέπει επίσης να είναι σε θέση να διατηρήσει την εδαφική της κυριαρχία και δεν πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί στις ένοπλες δυνάμεις της, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε διεθνείς οργανισμούς και της λήψης βοήθειας από άλλες χώρες».

Great to have you here, dear @ZelenskyyUa.



We continue our cooperation to achieve a just peace that respects Ukraine & Europe's vital security interests.



With the Coalition of the Willing in Brussels today, and in the White House with @POTUS tomorrow ↓ https://t.co/HF9Tj5TLgj — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 17, 2025

«Aποφάσεις που πρέπει να λάβει η Ουκρανία»

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνέχισε λέγοντας ότι χαιρετίζει την προθυμία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να συμβάλει σε «εγγυήσεις ασφάλειας» παρόμοιες με αυτές του άρθρου 5.



Πρόσθεσε, επίσης, ότι η ΕΕ είναι «έτοιμη να αναλάβει το μερίδιό της» χαρακτηρίζοντας «ευθύνη της» την υπεράσπιση της Ευρώπης Κατά την κυρία φον ντερ Λάιεν, οι Βρυξέλλες υποστηρίζουν την πορεία της Ουκρανίας προς την ένταξη στην ΕΕ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το δεύτερο κομβικό σημείο, σύμφωνα με την πρόεδρο της Κομισιόν, είναι ότι «τα διεθνή σύνορα δεν μπορούν να αλλάξουν με τη βία. Αυτές είναι αποφάσεις που πρέπει να λάβει η Ουκρανία και μόνο η Ουκρανία. Αυτές οι αποφάσεις δεν πρέπει να ληφθούν χωρίς τη συμμετοχή της Ουκρανίας».



Η φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι όσο συνεχίζεται η αιματοχυσία στην Ουκρανία, η ΕΕ θα συνεχίσει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

«Ο Πούτιν έχει πολλές απαιτήσεις»

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε την ΕΕ για την υποστήριξη που έχει δείξει στην Ουκρανία από την αρχή του πολέμου.



Όπως είπε, είναι σημαντικό να μιλήσουν μαζί και ότι «η Ουάσιγκτον είναι μαζί μας. Αυτή η ενότητα βοηθά στην επίτευξη πραγματικής ειρήνης»



Ο Ουκρανός πρόεδρος επέμεινε ότι η ανταλλαγή εδαφών είναι αδύνατη, σύμφωνα με το ουκρανικό σύνταγμα. «Ο Πούτιν έχει πολλές απαιτήσεις, αλλά δεν τις γνωρίζουμε όλες», ανέφερε και πρόσθεσε ότι θα χρειαστεί χρόνος για να τις εξετάσουμε όλες, αν είναι όσες έχουμε ακούσει.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Αυτό, όμως, είναι αδύνατο να γίνει τώρα, υπό την πίεση των μαχών, οπότε χρειάζεται κατάπαυση του πυρός για να εργαστούμε γρήγορα σε μια τελική συμφωνία. Ως αποτέλεσμα, είναι απαραίτητες «πραγματικές διαπραγματεύσεις» που θα ξεκινήσουν από το σημείο όπου βρίσκεται σήμερα η πρώτη γραμμή» επεσήμανε.



Στη συνέχεια, επανέλαβε ότι το ουκρανικό σύνταγμα καθιστά αδύνατη την παραχώρηση εδαφών -και αυτό πρέπει να συζητηθεί μόνο από τους ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας σε μια τριμερή σύνοδο κορυφής.



Συνεχίζοντας, είπε ότι είναι επίσης σημαντικό οι ΗΠΑ να συμφωνήσουν να προσφέρουν εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία μαζί με την Ευρώπη: «Χρειαζόμαστε ασφάλεια που να λειτουργεί στην πράξη όπως το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ» αναφερόμενος στην οδηγία του ΝΑΤΟ ότι τα μέλη θα υποστηρίξουν άλλα μέλη της συμμαχίας σε περίπτωση επίθεσης.