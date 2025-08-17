Διπλωματικός «πυρετός» για το Ουκρανικό: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες που θα πάνε Ουάσιγκτον μαζί με Ζελένσκι

Πυρετώδεις είναι οι διαβουλεύσεις λίγα 24ωρα μετά τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα και πριν από την επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον.

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό το μεσημέρι της Κυριακής (17/8), αποφασίστηκε πως η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα μεταβεί στην Ουάσιγκτον μαζί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Την είδηση γνωστοποίησε η ίδια η πρόεδρος της Κομισιόν με ανάρτηση στο Twitter, γράφοντας: «Κατόπιν αιτήματος του προέδρου Ζελένσκι, θα συμμετάσχω στη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ μαζί με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο αύριο».

This afternoon, I will welcome @ZelenskyyUa in Brussels.



Together, we will participate in the Coalition of Willing VTC.



At the request of President Zelenskyy, I will join the meeting with President Trump and other European leaders in the White House tomorrow. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 17, 2025

Λίγο αργότερα, έγινε γνωστό ότι παρών στη συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι θα είναι και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ενώ στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε πως το ίδιο θα πράξει και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

«Το ταξίδι θα χρησιμεύσει ως ανταλλαγή πληροφοριών με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Γερμανού καγκελάριου

«Ο καγκελάριος Μερτς θα συζητήσει την κατάσταση των ειρηνευτικών προσπαθειών με τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και θα υπογραμμίσει το ενδιαφέρον της Γερμανίας για μια ταχεία συμφωνία ειρήνης στην Ουκρανία. Οι συνομιλίες θα καλύψουν, μεταξύ άλλων, εγγυήσεις ασφαλείας, ζητήματα εδαφών και τη συνεχιζόμενη υποστήριξη στην Ουκρανία, στην άμυνά της απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα. Αυτό περιλαμβάνει τη διατήρηση της πίεσης μέσω κυρώσεων», πρόσθεσε αναφερόμενος στη συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων».

Τη συμμετοχή τους στη συνάντηση επιβεβαίωσαν, επίσης, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, ενώ το «παρών» θα δώσει και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Όλα αυτά την ώρα που σήμερα το απόγευμα στις 16:00 (ώρα Ελλάδας) στις Βρυξέλλες είναι προγραμματισμένη βιντεοδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών των χωρών που συγκροτούν την αποκαλούμενη «Συμμαχία των Προθύμων», χωρών συμμάχων του Κιέβου, όπου θα δώσει το «παρών» και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.



Στην τηλεδιάσκεψη συμπροεδρεύουν ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ενώ αναμένεται να συμμετάσχουν και άλλοι σύμμαχοι της Ουκρανίας.

Όπως άλλωστε είχε μεταδώσει η γερμανική εφημερίδα Bild, οι τρεις Ευρωπαίοι ηγέτες αναμενόταν να συντονιστούν και να απαντήσουν από κοινού στην πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ για τη συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την Ουκρανία.

Το Ντονμπάς, η «καρδιά» των απαιτήσεων του Πούτιν

Στο μεταξύ, κατά τη συνάντησή τους στο Οβάλ Γραφείο, οι δύο ηγέτες αναμένεται να έχουν πιο καθαρή εικόνα για τις επιδιώξεις της Μόσχας, μετά τις διαρροές του σχεδίου του Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου.

Όπως αποκαλύπτουν πηγές του Reuters, λίγα 24ωρα μετά τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα, ο Ρώσος πρόεδρος διεκδικεί την περιοχή του Ντονμπάς, η οποία περιλαμβάνει το Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ στις εδαφικές παραχωρήσεις που ζητά από το Κίεβο για να βάλει τέλος στον πόλεμο.

Αναμένει επίσης από την Ουκρανία να αποσύρει τις δυνάμεις της από περιοχές του Ντονμπάς που δεν βρίσκονται σήμερα υπό τον έλεγχο των στρατευμάτων της Μόσχας.

Σε αντάλλαγμα, οι ρωσικές δυνάμεις θα αποσυρθούν από κατεχόμενα εδάφη στις βορειοανατολικές περιφέρειες Σούμι και Χάρκοβο και «θα παγώσουν» τα μέτωπα στις νότιες περιφέρειες Χερσώνα και Ζαπορίζια.

Το περίγραμμα της πρότασης Πούτιν αποκαλύφθηκε την επομένη της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα, που αποτελεί την πρώτη συνάντηση μεταξύ των ηγετών της Ρωσίας και των ΗΠΑ από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Παραμένει άγνωστο προς το παρόν εάν η πρόταση αυτή αποτελεί σημείο εκκίνησης για μελλοντικές διαπραγματεύσεις ή τελική λύση που η Μόσχα θεωρεί αδιαπραγμάτευτη.

Η πρόταση Πούτιν αποκλείει την κατάπαυση πυρός μέχρι να επιτευχθεί συνολική συμφωνία, μπλοκάροντας μια από τις βασικές απαιτήσεις του Ζελένσκι.

Ρωσικά στρατεύματα κατέχουν περιοχές του Σούμι και του Χαρκόβου συνολικής έκτασης περίπου 440 τετραγωνικών χιλιομέτρων, σύμφωνα με τον χάρτη που παρουσιάζει ο ουκρανικός ιστότοπος Deep State. Η Ουκρανία ελέγχει περίπου 6.600 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην περιοχή του Ντονμπάς.

Επίσημη αναγνώριση της ρωσικής κυριαρχίας στην Κριμαία

Σύμφωνα με πηγές του Reuters, ο Πούτιν επιδιώκει επίσης την επίσημη αναγνώριση της ρωσικής κυριαρχίας στην Κριμαία, την οποία η Ρωσία προσάρτησε το 2014. Δεν έχει γίνει σαφές εάν αυτό θα σήμαινε αναγνώριση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ή από όλες τις δυνάμεις της Δύσης και την Ουκρανία. Το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του απορρίπτουν την επίσημη αναγνώριση της κυριαρχίας της Μόσχας στη χερσόνησο.

Ο Ρώσος ηγέτης επιδιώκει επίσης την άρση τουλάχιστον ορισμένων από τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί σε βάρος της Ρωσίας, χωρίς να αποσαφηνίζεται εάν η πρόταση αφορά τόσο τις αμερικανικές όσο και τις ευρωπαϊκές κυρώσεις.

Η Ρωσία αποκλείει επίσης την προοπτική ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, με τον πρόεδρο Πούτιν να αποδέχεται την παροχή κάποιας μορφής εγγυήσεων ασφαλείας στο Κίεβο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ευρωπαίοι ηγέτες δήλωσαν ότι ο Τραμπ συζήτησε μαζί τους το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία και αναφέρθηκε σε μια πρόταση τύπου επίκλησης του «Άρθρου 5» εκτός συμμαχίας του ΝΑΤΟ.

Το Άρθρο 5 περί συλλογικής άμυνας προβλέπει πως το ΝΑΤΟ θεωρεί οποιαδήποτε επίθεση εναντίον σε κάποιο από τα 32 μέλη του ως επίθεση εναντίον ολόκληρης της Συμμαχίας. Η ένταξη στη Βορειοατλαντική Συμμαχία αποτελεί στρατηγικό στόχο για το Κίεβο.

Επιπλέον, η Μόσχα επιδιώκει επίσημο καθεστώς για τη ρωσική γλώσσα στην Ουκρανία (στο σύνολο ή σε περιοχές της επικράτειας), καθώς και να επιτραπεί στη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία να δραστηριοποιείται ελεύθερα, αναφέρουν οι πηγές που επικαλείται το Reuters.

Το Κίεβο κατηγορεί την Ορθόδοξη Εκκλησία που συνδέεται με το Πατριαρχείο Μόσχας ότι ενθαρρύνει τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, διαδίδοντας φιλορωσική προπαγάνδα και υποθάλποντας κατασκόπους, κάτι που η ίδια αρνείται. Η Ουκρανία έχει υιοθετήσει νόμο που απαγορεύει θρησκευτικές οργανώσεις που συνδέονται με τη Ρωσία.

Ζελένσκι: Η άρνηση της Μόσχας για εκεχειρία «περιπλέκει την κατάσταση»

Σημειώνεται ότι, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επέκρινε τη Ρωσία για την άρνησή της να αποδεχθεί κατάπαυση του πυρός, υπογραμμίζοντας πως «περιπλέκει την κατάσταση» σε ό,τι αφορά την ειρηνευτική συμφωνία που επιδιώκει ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

«Βλέπουμε ότι η Ρωσία απορρίπτει τις πολυάριθμες εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός και δεν έχει αποφασίσει ακόμη πότε θα σταματήσει τους σκοτωμούς. Αυτό περιπλέκει την κατάσταση. Εάν δεν είναι διατεθειμένη να δώσει μια απλή εντολή προκειμένου να σταματήσει τις επιθέσεις, ενδεχομένως να χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια ώστε η Ρωσία να θελήσει να τηρήσει κάτι πολύ πιο σημαντικό: την ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονές της για δεκαετίες», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ αργά το βράδυ το Σαββάτου.