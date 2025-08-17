Προειδοποίηση Μακρόν για μελλοντικές συγκρούσεις αν επιδειχθεί αδυναμία προς τη Ρωσία

Απαισιόδοξος εμφανίζεται ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν αναφορικά με τις προθέσεις που έχει η Ρωσία ενόψει των κρίσιμων συνομιλιών που θα διεξαχθούν στο Λευκό Οίκο την Δευτέρα για την πόλεμο στην Ουκρανία.



«Με ρωτάτε αν πιστεύω ότι ο Πούτιν θέλει ειρήνη. Νομίζω ότι η απάντηση είναι όχι», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν και υπογράμμισε πως «η κατάσταση είναι εξαιρετικά σοβαρή, όχι μόνο για την ΟΟυκρανία υκρανία αλλά και για την Ευρώπη».

«Ισχυρή και διαρκής ειρήνη»



Παράλληλα ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι ο στόχος των Ευρωπαίων εταίρων είναι «μια ισχυρή και διαρκής ειρήνη για την Ουκρανία» και επανέλαβε πως «θέλουμε η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας να γίνει σεβαστή».



Όπως τόνισε ο Μακρόν στόχος των συνομιλιών της Δευτέρας στον Λευκό Οίκο είναι να παρουσιαστεί ένα ενιαίο μέτωπο της Ουκρανίας και της Ευρώπης εναντίον του Πούτιν



«Αν δείξουμε αδυναμία σήμερα απέναντι στη Ρωσία, στρώνουμε το έδαφος για μελλοντικές συγκρούσεις», τόνισε χαρακτηριστικά και ανέφερε πως η Ευρώπη οφείλει να δείξει ισχύ και αποφασιστικότητα.



«Αν η Ευρώπη θέλει να είναι ελεύθερη και ανεξάρτητη, πρέπει να μας φοβούνται και να είμαστε δυνατοί. Αν είμαστε αδύναμοι σήμερα, θα πληρώσουμε βαρύ τίμημα αύριο», ξεκαθάρισε.



Για την Ουκρανία σημείωσε ότι «καμία χώρα δεν μπορεί να αποδεχθεί την απώλεια εδαφών, εκτός εάν έχει σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας για τα υπόλοιπα εδάφη της».

Τήρηση του διεθνούς δικαίου



Ο Γάλλος πρόεδρος λέει ότι θέλουν να υπενθυμίσουν στον Τραμπ «τι ενώνει τις ΗΠΑ, την Ουκρανία και την ΕΕ», αναφέροντας την κοινή τους επιθυμία για ειρήνη και για την τήρηση του «διεθνούς δικαίου και της εδαφικής κυριαρχίας» από τη Ρωσία.



Λέει ότι η λεγόμενη «συμμαχία των προθύμων» επανέλαβε ότι «δεν μπορούμε να έχουμε εδαφικές συζητήσεις χωρίς τους εκλεγμένους εκπροσώπους της Ουκρανίας».

Η απροθυμία της Ρωσίας



Ο Μακρόν συνεχίζει, προειδοποιώντας ότι η επίδειξη αδυναμίας τώρα ενέχει τον κίνδυνο «να τεθούν οι βάσεις για μελλοντικές συγκρούσεις» -επισημαίνοντας, όπως λέει, την προηγούμενη απροθυμία της Ρωσίας να σεβαστεί τις ειρηνευτικές συμφωνίες.



Προσθέτει ότι τώρα είναι η ώρα να προχωρήσουμε σε μια «νέα διπλωματική φάση» για την επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία.



Ο Γάλλος πρόεδρος λέει ότι η ασφάλεια της Ευρώπης είναι στενά συνδεδεμένη με την τρέχουσα σύγκρουση και ότι οι ηγέτες της πρέπει να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να εκπροσωπήσουν καλύτερα τους πολίτες τους.