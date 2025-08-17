Προ των πυλών η συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι – Γιατί ο Ουκρανός πρόεδρος κινδυνεύει με νέα «ενέδρα»

Στραμμένα στην Ουάσιγκτον θα είναι τα βλέμματα αύριο Δευτέρα (18/8), καθώς ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιστρέφει στον Λευκό Οίκο για συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία μετά τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Σύμφωνα με ανάλυση του Sky News, η υποδοχή δεν θα θυμίζει επίσημη τελετή. «Δεν θα υπάρχει κόκκινο χαλί, ούτε στρατιωτική επίδειξη, ούτε χειροκροτήματα», αναφέρει το βρετανικό μέσο, επισημαίνοντας ότι η πικρή ανάμνηση της προηγούμενης επίσκεψης του Ουκρανού προέδρου παραμένει ζωντανή. Τότε, τον περασμένο Φεβρουάριο, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ειρωνευτεί τον Ζελένσκι για την εμφάνισή του και, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, τον είχε απομακρύνει βιαστικά από τον Λευκό Οίκο, προκαλώντας διπλωματικό χάος σε ΗΠΑ και Ουκρανία.

Παρά τον κίνδυνο νέας έντασης, ο Ζελένσκι επιδιώκει να παρουσιαστεί ως ενεργός συνομιλητής στη διαδικασία, φοβούμενος μήπως κατηγορηθεί ότι εμποδίζει την ειρηνευτική προσπάθεια. Το Κίεβο, ωστόσο, ανησυχεί έντονα για τη στάση του Τραμπ, ο οποίος φαίνεται να εγκαταλείπει το βασικό αίτημα των Ευρωπαίων ηγετών για άνευ όρων κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Χαρακτηριστική ήταν η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου στο Truth Social: «Ο καλύτερος τρόπος για να τερματιστεί ο φρικτός πόλεμος είναι να προχωρήσουμε απευθείας σε μια ειρηνευτική συμφωνία», σημείωσε, προκαλώντας «σοκ» στο Κίεβο, σύμφωνα με το Sky News. Πολλοί εκτιμούν ότι η Ρωσία θα εκμεταλλευτεί το στρατιωτικό της πλεονέκτημα για να παρατείνει τις διαπραγματεύσεις και να επιβάλει περισσότερες εδαφικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία.

Sky News: Ο Τραμπ έκανε... κωλοτούμπα

Η ανταποκρίτρια του βρετανικού μέσου υπογραμμίζει ότι πρόκειται για μια θεαματική ανατροπή της στάσης Τραμπ, ο οποίος μέχρι πρόσφατα διαβεβαίωνε ότι δεν θα ανεχθεί άρνηση του Πούτιν σε κατάπαυση του πυρός και απειλούσε με «σοβαρές συνέπειες».

Την ίδια ώρα, οι εικόνες από την Αλάσκα, με την ιδιαίτερα φιλική στάση του Τραμπ στον Βλαντίμιρ Πούτιν, ενίσχυσαν την αίσθηση ανισορροπίας: «Στον κόσμο του Τραμπ όλα είναι διαγωνισμός προσωπικότητας. Ενώ δείχνει εμφανή σεβασμό στον Πούτιν, περιφρονεί τον Ζελένσκι», καταλήγει το Sky News, σκιαγραφώντας τις δυσκολίες που έχει μπροστά του ο Ουκρανός πρόεδρος.