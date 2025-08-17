«Ήρθε η ώρα να αποκαταστήσετε το γέλιο τους» - Η «επιστολή ειρήνης» της Μελάνια Τραμπ στον Πούτιν

«Ήρθε η ώρα». Επίκληση στο συναίσθημα του Βλαντίμιρ Πούτιν έκανε η Μελάνια Τραμπ στην προσωπική επιστολή που απέστειλε στον Ρώσο ηγέτη και την οποία παρέδωσε ιδιοχείρως ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα.

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ στην «επιστολή ειρήνης» αναφέρει ότι «ήρθε η ώρα» να προστατεύσει τα παιδιά και τις μελλοντικές γενιές σε όλο τον κόσμο.

Το Fox News αποκαλύπτει το κείμενο της επιστολής της Μελάνια Τραμπ, η οποία θέλησε να κάνει τη δική της παρέμβαση για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία.

Αμέσως μόλις έλαβε την επιστολή, ο Πούτιν την διάβασε ενώπιον των αμερικανικών και ρωσικών αντιπροσωπειών.

«Αγαπητέ Πρόεδρε Πούτιν», ξεκινά η επιστολή της Πρώτης Κυρίας. «Κάθε παιδί μοιράζεται τα ίδια ήσυχα όνειρα στην καρδιά του, είτε γεννιέται τυχαία στην αγροτική ύπαιθρο ενός έθνους είτε σε ένα υπέροχο κέντρο πόλης. Ονειρεύεται την αγάπη, τις δυνατότητες και την ασφάλεια από τον κίνδυνο».



«Ως γονείς, είναι καθήκον μας να καλλιεργήσουμε την ελπίδα της επόμενης γενιάς», συνεχίζει η επιστολή. «Ως ηγέτες, η ευθύνη να στηρίξουμε τα παιδιά μας εκτείνεται πέρα από την άνεση λίγων».



«Αναμφισβήτητα, πρέπει να αγωνιστούμε για να ζωγραφίσουμε έναν κόσμο γεμάτο αξιοπρέπεια για όλους -έτσι ώστε κάθε ψυχή να μπορεί να ξυπνήσει με ειρήνη και έτσι το ίδιο το μέλλον να είναι τέλεια προστατευμένο», αναφέρει η επιστολή. «Μια απλή αλλά βαθιά ιδέα, κύριε Πούτιν, όπως είμαι σίγουρος ότι συμφωνείτε, είναι ότι οι απόγονοι κάθε γενιάς ξεκινούν τη ζωή τους με μια αγνότητα -μια αθωότητα που υπερισχύει της γεωγραφίας, της κυβέρνησης και της ιδεολογίας».

EXCLUSIVE: President Trump hand-delivered a “peace letter” from Melania Trump to President Putin. In it, the first lady urged that it was “time” to protect children. Putin read it immediately in front of both delegations. pic.twitter.com/wUCSapcldO — Fox News (@FoxNews) August 16, 2025

Η Πρώτη Κυρία συνέχισε λέγοντας ότι «στον σημερινό κόσμο, κάποια παιδιά αναγκάζονται να κουβαλούν ένα ήσυχο γέλιο, ανέγγιχτο από το σκοτάδι γύρω τους - μια σιωπηλή ανυπακοή ενάντια στις δυνάμεις που μπορούν ενδεχομένως να διεκδικήσουν το μέλλον τους».

«Κύριε Πούτιν, μπορείτε μόνοι σας να αποκαταστήσετε το μελωδικό τους γέλιο», έγραψε η Μελάνια Τραμπ. «Προστατεύοντας την αθωότητα αυτών των παιδιών, θα κάνετε περισσότερα από το να υπηρετείτε μόνο τη Ρωσία -υπηρετείτε την ίδια την ανθρωπότητα».



«Μια τόσο τολμηρή ιδέα υπερβαίνει κάθε ανθρώπινη διαίρεση και εσείς, κύριε Πούτιν, είστε κατάλληλος να εφαρμόσετε αυτό το όραμα με μια κίνηση της πένας σήμερα», έγραψε. «Ήρθε η ώρα».

