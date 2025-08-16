Η επιστολή της Μελάνια στον Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία - Την παρέδωσε ιδιοχείρως ο Τραμπ

Η Μελάνια Τραμπ ποτέ δεν έμεινε ασυγκίνητη από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ φέρεται να έχει σχολιάσει αρκετές φορές τις φρικαλεότητες του πολέμου σε κατ' ιδίαν συζητήσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ και η συνάντηση κορυφής του προέδρου με τον Βλαντίμιρ Πούτιν ήταν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να εκφράσει και στο ανώτατο επίπεδο τις απόψεις της για το θέμα.

Η Μελάνια Τραμπ αναφέρθηκε στη δύσκολη θέση των παιδιών στην Ουκρανία και τη Ρωσία σε προσωπική επιστολή προς τον Ρώσο πρόεδρο, σύμφωνα με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου.

Ο Πρόεδρος Τραμπ παρέδωσε ιδιοχείρως την επιστολή στον Πούτιν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους στην Αλάσκα, δήλωσαν αξιωματούχοι στο Reuters. Η Μελάνια Τραμπ, η οποία έχει γεννηθεί στη Σλοβενία, δεν συμμετείχε στο ταξίδι στην Αλάσκα.

Οι αξιωματούχοι δεν αποκάλυψαν το περιεχόμενο της επιστολής, παρά μόνο ανέφεραν ότι αναφερόταν στις απαγωγές παιδιών που προέκυψαν από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η ύπαρξη της συγκεκριμένης επιστολής δεν είχε αναφερθεί προηγουμένως.

Οι απαγωγές Ουκρανών παιδιών από τη Ρωσία ήταν ένα εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτημα για την Ουκρανία.

Η χώρα έχει χαρακτηρίσει τις απαγωγές δεκάδων χιλιάδων παιδιών της που μεταφέρθηκαν στη Ρωσία ή σε ρωσικά κατεχόμενα εδάφη χωρίς τη συγκατάθεση της οικογένειας ή των κηδεμόνων τους ως έγκλημα πολέμου που πληροί τον ορισμό της γενοκτονίας από τη Συνθήκη του ΟΗΕ.

Προηγουμένως, η Μόσχα είχε δηλώσει ότι προστατεύει ευάλωτα παιδιά από εμπόλεμη ζώνη.

Το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών δήλωσε ότι η Ρωσία έχει προκαλέσει δεινά σε εκατομμύρια παιδιά από την Ουκρανία και έχει παραβιάσει τα δικαιώματά τους από τότε που ξεκίνησε η πλήρης εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.