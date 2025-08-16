Politico: Η Ουκρανία δεν ξεπουλήθηκε, αλλά ο Πούτιν θριάμβευσε

Ο Ρώσος πρόεδρος έχει κάθε λόγο να αισθάνεται ενθουσιασμένος από την συνάντησή του με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Από την πρώτη στιγμή φάνηκε σα να συναντιούνται δύο παλιοί φίλοι, γράφει ο αρθρογράφος του Politico Τζέιμι Ντέτμερ στην ανάλυσή του για την ιστορική συνάντηση των ηγετών των δύο υπερδυνάμεων.

«Από την στιγμή της αποβίβασης η ατμόσφαιρα μεταξύ τους ήταν αξιοσημείωτα φιλική: το χειροκρότημα του Τραμπ στον Ρώσο ομόλογό του, η ανταλλαγή χαμόγελων, ένα άγγιγμα στον ώμο, o ζωηρός και ξεκάθαρα φιλικός διάλογος στο κόκκινο χαλί, τα αμερικανικά μαχητικά να πετούν στον ουρανό και η εκπληκτική παραβίαση του πρωτοκόλλου-ο Πούτιν να επιβιβάζεται στο «Κτήνος», το αμερικανικό προεδρικό αυτοκίνητο, για να φθάσουν μαζί οι δύο Πρόεδροι στον χώρο της συνάντησης, όλα αυτά έκαναν τον Ρώσο Πρόεδρο να φαίνεται ενθουσιασμένος.

Το διάστημα που προηγήθηκε της συνάντησης, διπλωμάτες και αναλυτές εξέφραζαν ανοικτά φόβους πως οι σύμβουλοι του Πούτιν, πρώην αξιωματούχοι της KGB, θα κατάφερναν να πείσουν τον Τραμπ να κάνει γιγάντιες παραχωρήσεις για να υποταχθεί πλήρως η Ουκρανία στην Ρωσία, επιφέροντας πλήγμα στην ήδη ευάλωτη δυτική συμμαχία και θέτοντας την Αμερική σε τροχιά σύγκρουσης με το Κίεβο και τους Ευρωπαίους συμμάχους.

Παρά το γεγονός ότι αυτό δεν συνέβη και η Ουκρανία δεν ξεπουλήθηκε, ο Πούτιν είναι αυτός που απεκόμισε τα περισσότερα από την συνάντηση», εκτιμά η ανάλυση.

Η Ουκρανία δεν θα έπρεπε καν να υπάρχει ως κράτος, κατά τον Πούτιν

«Ο Πούτιν παρέστη με ασφάλεια στη συνάντηση παρά το γεγονός πως είναι καταζητούμενος για εγκλήματα πολέμου ενώ έγινε δεκτός σε αμερικανικό έδαφος ως φίλος και όχι ως ηγέτης ενός κράτους-παρία που εισέβαλλε στο έδαφος ενός κυρίαρχου γειτονικού του κράτους.

Όλα αυτά τα κατάφερε χωρίς να συναινέσει σε σημαντικές παραχωρήσεις-συμπεριλαμβανομένης της κατάπαυσης του πυρός-συν ότι αναχώρησε από το Άνκορατζ χωρίς να δεσμευτεί ούτε σε εκεχειρία, αν και ο Τραμπ είπε στην κοινή συνέντευξη Τύπου πως ο Ρώσος ομόλογός του επιθυμεί ζωηρά να σώσει χιλιάδες ζωές. Απ' ό,τι φαίνεται, δεν το επιθυμεί και τόσο ζωηρά», παρατηρεί ο δημοσιογράφος.

Δεν δόθηκε καμία ένδειξη στην κοινή συνέντευξη Τύπου πως ο Πούτιν έχει διάθεση να μετακινηθεί από τον βασικό του στόχο, να κυριεύσει δηλαδή την Ουκρανία, ένα κράτος που πιστεύει πως δεν θα έπρεπε καν να υπάρχει.

Αυτό έγινε σαφές όταν μίλησε για ανάγκη «εξάλειψης των αιτιών που βρίσκονται στην ρίζα του πολέμου» και τις «θεμελιώδεις απειλές» στην ασφάλεια της Ρωσίας.

«Χωρίς αμφιβολία, ο σκοπός του Πούτιν στην σύνοδο της Αλάσκα ήταν να αποφύγει να προκαλέσει την οργή του Τραμπ, να αποτρέψει την επιβολή επιπρόσθετων κυρώσεων από τη Δύση και να παρουσιάζει εαυτόν ως εποικοδομητικό σύμμαχο στην ειρήνη».

Ο Πούτιν δεν βιάζεται να τελειώσει ο πόλεμος

Το αφήγημα του Κρεμλίνου που- σύμφωνα με το ανεξάρτητο πρακτορείο Meduza- δόθηκε ως οδηγία προς τους Ρώσους δημοσιογράφους που κάλυψαν την ιστορική συνάντηση των δύο ηγετών, ήταν να δοθεί έμφαση στον ρόλο του Πούτιν για την «συγκρότηση της ατζέντας» στις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας αλλά και την σκιαγράφηση της Ουκρανίας ως κράτος παράλογο που επιμένει να αρνείται να διαπραγματευθεί.

Συμπέρασμα της ανάλυσης: «Ο Πούτιν δεν βιάζεται καθόλου να τελειώσει τον πόλεμο. Στην πραγματικότητα, εάν το κάνει, θα θέσει το καθεστώς του σε κίνδυνο. Η έξοδος της χώρας από την οικονομία του πολέμου θα αύξανε την πιθανότητα κοινωνικο-πολιτικών εσωτερικών συγκρούσεων. Και, βεβαίως, η παράταση του πολέμου θέτει επιπλέον πίεση στην Ευρώπη και την Ατλαντική Συμμαχία».

* Επιμέλεια: Βασιλική Κουκίου