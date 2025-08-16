Αλάσκα: Ειδικός στην ανάγνωση χειλιών «διάβασε» τα πρώτα λόγια που αντάλλαξαν Τραμπ και Πούτιν

Ένας ειδικός στην ανάγνωση των χειλιών αποκάλυψε στη Daily Mail τι ακριβώς ψιθύρισαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν στο διάδρομο του αεροδρομίου, όταν συναντήθηκαν για τη σύνοδο υψηλού επιπέδου στην Αλάσκα σχετικά με το πως θα τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.



Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία στον διάδρομο του αεροδρομίου στην αεροπορική βάση Έλμεντορφ στο Άνκορατζ της Αλάσκας για πρώτη φορά έπειτα από έξι χρόνια την Παρασκευή, λίγο προτού επιβιβαστούν στο αυτοκίνητο του προέδρου των ΗΠΑ για να ξεκινήσουν τις ιστορικές συνομιλίες.

Ο ανυπόμονος Τραμπ



Σε μια στιγμή που παρακολούθησε όλος ο κόσμος, ο 79χρονος Ντόναλντ Τραμπ περίμενε υπομονετικά στο κόκκινο χαλί τον 72χρονο Ρώσο ομόλογό του να κατέβει από τις σκάλες του αεροσκάφους του.



Ο Αμερικανός ηγέτης φαινόταν κάπως ανυπόμονος, με τον ειδικό να λέει στην Daily Mail ότι η πρώτη λέξη της συνάντησής τους ήταν από τον Τραμπ, που είπε: «Επιτέλους» («Finally»). Καθώς έσφιγγαν τα χέρια, ο Αμερικανός πρόεδρος συνέχισε: «Τα κατάφερες, χαίρομαι που σε βλέπω και το εκτιμώ».

Αμοιβαία υπόσχεση



Ακολούθως, οι δύο πρόεδροι υποσχέθηκαν να «βοηθήσουν» ο ένας τον άλλον. «Ευχαριστώ, και εγώ (το εκτιμώ). Είμαι εδώ για να σε βοηθήσω», είπε ο Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Τραμπ να απαντά: «Θα σε βοηθήσω κι εγώ».



Ο Πούτιν φέρεται να είπε τότε στον Τραμπ «θα το φέρω σε ηρεμία» αν του το ζητήσουν. «Το μόνο που χρειάζεται είναι να το ζητήσουν», συνέχισε.



«Ελπίζω να γίνει», απάντησε ο Τραμπ, πριν γυρίσει προς το όχημα που τους περίμενε και πει: «Ελάτε, ας μπούμε αμέσως στο όχημα. Πρέπει να προχωρήσουμε, και οι δύο πρέπει να δώσουμε προσοχή. Ξέρω ότι είναι σοβαρό, θα είναι αρκετά μακρύ. Τι ταξίδι είναι αυτό».



Αφού ανέβηκε στο βάθρο, ο Τραμπ έδωσε ζήτησε από τον Πούτιν να του σφίξει το χέρι, επειδή «δίνει καλή εντύπωση». Ο Πούτιν κούνησε το κεφάλι και έτεινε το χέρι του. «Ευχαριστώ», απάντησε.