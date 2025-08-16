Κόσμος Πόλεμος στην Ουκρανία Βλαντίμιρ Πούτιν Ντόναλντ Τραμπ

Πούτιν: «Ελικρινής και ουσιαστική η συνομιλία με τον πρόεδρο Τραμπ στην Αλάσκα»

Ο Ρώσος πρόεδρος, σύμφωνα με το TASS, επισήμανε ότι σέβεται τη θέση των ΗΠΑ σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, αναφερόμενος στην σύνοδο κορυφής που έλαβε χώρα στο Άνκορτζ δήλωσε ότι ήταν «χρήσιμη και επίκαιρη» και επίσης ότι η συνομιλία που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν «ειλικρινής και ουσιαστική», σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Πούτιν είπε επίσης στους αξιωματούχους ότι η Ρωσία σέβεται τη θέση των ΗΠΑ σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Πούτιν είχε προηγουμένως μιλήσει για την ανάγκη εξάλειψης των «βασικών αιτίων» της σύγκρουσης. Αυτή η φράση ουσιαστικά σημαίνει ότι η Μόσχα δεν έχει καμία πρόθεση να χαλαρώσει τις κόκκινες γραμμές της, σημειώνει το SkyNews.

Ωστόσο σύμφωνα με τους Financial Times, o Ρώσος πρόεδρος φέρεται να δηλώνει διατεθειμένος να «παγώσει» την γραμμή του μετώπου σε Χερσόνα και Ζαπορίζια με αντάλλαγμα το Ντόνετσκ, σύμφωνα με την εφημερίδα Financial Times.

