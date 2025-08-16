«Κεραυνοί» Σβαρτσενέγκερ κατά Τραμπ για Πούτιν: «Αναρωτιόμουν πότε θα του ζητήσεις αυτόγραφο»

Με ένα σκληρό μήνυμα προς τον πρόεδρο Τραμπ, ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ σχολίασε τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Πούτιν στην Αλάσκα.

Δημοσιεύοντας «αιχμηρό» βίντεο στα social media, ο δημοφιλής ηθοποιός και πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνια, «κάρφωσε» τον Ντόναλντ Τραμπ:



«Πρόεδρε Τραμπ, μόλις είδα τη συνέντευξη Τύπου με τον Πούτιν και ήταν ντροπιαστική. Στεκόσουν εκεί σαν ένα μικρό λευκό ζυμαρικό, σαν θαυμαστής του. Αναρωτιόμουν πότε θα του ζητήσεις αυτόγραφο», δήλωσε με δηκτικό ύφος ο σταρ του Χόλιγουντ.



Συνεχίζοντας, κατηγόρησε τον Τραμπ ότι «ξεπούλησε το σύστημα δικαιοσύνης, τις μυστικές υπηρεσίες και πάνω απ’ όλα τη χώρα», ενώ τον προέτρεψε να θυμηθεί την πυγμή του Ρόναλντ Ρίγκαν απέναντι στη Μόσχα.



«Είστε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, δεν θα έπρεπε να το κάνετε αυτό. Πού πήγε η δύναμη του Ρίγκαν όταν είπε στον Γκορμπατσόφ “γκρεμίστε το Τείχος του Βερολίνου”;», τόνισε ο Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ, κλείνοντας το βίντεο με έναν βαθύ αναστεναγμό απογοήτευσης.