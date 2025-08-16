Ο Τραμπ επέστρεψε στην Ουάσιγκτον, καταβεβλημένος και χωρίς γραβάτα βγήκε από το Air Force One

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μίλησε τηλεφωνικά με τους ηγέτες του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ, όπως μεταφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ.

Αυτό συνέβη έπειτα από μια «μακρά» τηλεφωνικής συνομιλία που είχε με τον πρόεδρο Ζελένσκι. Ο Τραμπ μιλούσε στο τηλέφωνο κατά το μεγαλύτερο μέρος της εξάωρης πτήσης επιστροφής στην Ουάσιγκτον, είπε η Λίβιτ.



Σημειώνεται ότι Τραμπ και Πούτιν ολοκλήρωσαν τη συνάντησή τους στην Αλάσκα χωρίς να αποκαλύψουν τίποτα για ένα πιθανό ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία, σε ένα κλίμα ωστόσο αυξημένων ενθαρρυντικών δηλώσεων και χειρονομιών αβροφροσύνης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επέστρεψε στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ. Οι πρώτες εικόνες από τον Τραμπ να κατεβαίνει τα σκαλιά του προεδρικού αεροσκάφους, δείχνουν έναν ηγέτη καταβεβλημένο, προφανώς όχι μόνο από το ταξίδι αλλά και τα όσα προηγήθηκαν στην ιστορική συνάντηση της Αλάσκας.

Ο Τραμπ, βγαίνοντας από το Air Force One, είχε κατεβασμένο κεφάλι, γυρτούς ώμους ενώ είχε βγάλει και την (κόκκινη) γραβάτα που φορούσε στη συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του.