Ούτε κατάπαυση πυρός, ούτε συμφωνία - Τι σημαίνει η συνάντηση κορυφής για Τραμπ, Πούτιν, Ουκρανία

Μετά από ένα ιστορικό τετ α τετ μέσα στο προεδρικό αυτοκίνητο των ΗΠΑ και μετά από μία σχεδόν τρίωρη συνάντηση, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν προέβησαν σε μια κοινή δήλωση, πριν αποχωρήσουν χωρίς να απαντήσουν σε ερωτήσεις.

Στο Άνκορατζ της Αλάσκα πάντως, λευκός καπνός δεν βγήκε, αφού η πολυαναμενόμενη κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία δεν ανακοινώθηκε. Σε ανάλυσή του, το BBC επισημαίνει ότι η συνάντηση κορυφής έπληξε τη φήμη του Τραμπ ως διαπραγματευτή, την ώρα που ο Βλαντίμιρ Πούτιν κέρδισε τη στιγμή του στο παγκόσμιο προσκήνιο. Όσο για την Ουκρανία; Ακούστηκε ένας αναστεναγμός ανακούφισης, αλλά υπάρχει και ο φόβος για το τι θα επακολουθήσει.

Η συνάντηση πλήττει τη φήμη του Τραμπ ως διαπραγματευτή

«Δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι να υπάρξει συμφωνία», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο ξεκίνημα των δηλώσεών του μετά τη σύνοδο κορυφής στο Άνκορατζ.



Ήταν ένας έμμεσος τρόπος να παραδεχτεί ότι μετά από αρκετές ώρες συνομιλιών, δεν υπάρχει συμφωνία. Καμία εκεχειρία. Τίποτα χειροπιαστό να αναφερθεί, επισημαίνει το BBC.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι αυτός και ο Βλαντίμιρ Πούτιν σημείωσαν «μεγάλη πρόοδο», αλλά έδωσε ελάχιστες λεπτομέρειες για το τι μπορεί να σημαίνει αυτό, αφήνοντας πολλά στη φαντασία του κόσμου.



«Δεν φτάσαμε εκεί», είπε αργότερα, πριν φύγει από την αίθουσα χωρίς να απαντήσει σε ερωτήσεις από τους εκατοντάδες συγκεντρωμένους δημοσιογράφους.



Ο Τραμπ έκανε μακρύ ταξίδι για να φύγει χωρίς την εκεχειρία, ακόμη και αν οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι των ΗΠΑ και οι Ουκρανοί αξιωματούχοι μπορεί να ανακουφιστούν που δεν προσέφερε μονομερείς παραχωρήσεις ή συμφωνίες που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν μελλοντικές διαπραγματεύσεις.



Ο Αμερικανός πρόεδρος αρέσκεται να διαφημίζεται ως ειρηνοποιός και ως διαπραγματευτής, ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ έφυγε από την Αλάσκα, χωρίς να έχει επιβεβαιώσει κανέναν από τους δύο τίτλους.

Δεν υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι πρόκειται να πραγματοποιηθεί μια μελλοντική σύνοδος κορυφής με τη συμμετοχή του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παρά το αστείο του Πούτιν για την «επόμενη φορά στη Μόσχα» σχετικά με τη νέα συνάντησή τους.



Ενώ ο Τραμπ είχε λιγότερα διακυβεύματα κατά τη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων από ό,τι η Ουκρανία ή η Ρωσία, αυτό θα πλήξει το εγχώριο και διεθνές κύρος του, μετά από προηγούμενες υποσχέσεις ότι αυτή η συνάντηση είχε μόνο 25% πιθανότητες αποτυχίας.



Επιπλέον, ο Αμερικανός πρόεδρος έπρεπε να υποστεί την προφανή προσβολή της σιωπής καθώς ο Πούτιν ξεκίνησε τη συνέντευξη Τύπου, αναφέρει το BBC. Ήταν μια αξιοσημείωτη διαφορά από την κανονική ρουτίνα στο Οβάλ Γραφείο, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνήθως ξεκινά πρώτος τις δηλώσεις, ενώ ο ξένος ομόλογός του παρακολουθεί χωρίς σχόλια.



Ενώ η Αλάσκα είναι αμερικανικό έδαφος, ο Πούτιν φάνηκε να νιώθει περισσότερο άνετα με αυτό που οι αξιωματούχοι του αρέσκονται να αναφέρουν ότι κάποτε ήταν «ρωσική Αμερική» πριν από την πώλησή της στις ΗΠΑ τον 19ο αιώνα. Αυτό μπορεί να επιβαρύνει τον Αμερικανό πρόεδρο τις επόμενες ημέρες, όπως και η κάλυψη από τον Τύπο που θα παρουσιάσει αυτή τη σύνοδο κορυφής ως αποτυχία.



Το μεγάλο ερώτημα τώρα -ένα από τα ερωτήματα που δεν μπόρεσαν να απαντήσουν οι δημοσιογράφοι την Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025- είναι αν ο Τραμπ θα αποφασίσει να επιβάλει τις νέες, απειλούμενες κυρώσεις στη Ρωσία ως τιμωρία.



Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε εν μέρει σε αυτό το θέμα σε μια συνέντευξη στο Fox News πριν πετάξει για την Αλάσκα, λέγοντας ότι θα εξέταζε μια τέτοια κίνηση «ίσως σε δύο, τρεις εβδομάδες». Αλλά δεδομένου ότι υποσχέθηκε «σοβαρές συνέπειες» εάν η Ρωσία δεν προχωρήσει προς μια εκεχειρία, μια τόσο αόριστη απάντηση μπορεί να εγείρει περισσότερα ερωτήματα από όσα απαντά.

Ο Πούτιν κερδίζει τη στιγμή του στο παγκόσμιο προσκήνιο

Την ίδια ώρα, η ανάλυση του BBC αναδεικνύει τον Βλαντίμιρ Πούτιν ως κερδισμένο από τη συνάντηση κορυφής στην Αλάσκα.

Πότε μια «συνέντευξη Τύπου» δεν είναι συνέντευξη Τύπου, αναρωτιέται το έγκριτο μέσο και απαντά: Όταν δεν υπάρχουν ερωτήσεις.



Σημειώνεται ότι υπήρξε έκδηλη έκπληξη στην αίθουσα όταν οι πρόεδροι Πούτιν και Τραμπ έφυγαν από το βήμα αμέσως μόλις ολοκλήρωσαν τις δηλώσεις τους -χωρίς να απαντήσουν σε ερωτήσεις.



Μέλη της ρωσικής αντιπροσωπείας, επίσης, έφυγαν γρήγορα από την αίθουσα χωρίς να απαντήσουν σε καμία από τις ερωτήσεις που απηύθυναν οι δημοσιογράφοι.



Σαφή σημάδια ότι όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθούν να έχουν σημαντική διαφορά απόψεων.



Ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για μια ρωσική εκεχειρία. Δεν του την έδωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν.



Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, επικρατούσε μια πολύ διαφορετική ατμόσφαιρα. Ο Πρόεδρος Τραμπ είχε στρώσει το κόκκινο χαλί για τον Βλαντίμιρ Πούτιν, αντιμετωπίζοντας τον ηγέτη του Κρεμλίνου ως τιμώμενο καλεσμένο.



Ο Ρώσος πρόεδρος βρέθηκε στο προσκήνιο της γεωπολιτικής δημοσιότητας και μοιράστηκε τη σκηνή με τον ηγέτη της πιο ισχυρής χώρας στον κόσμο.



Πώς όμως θα αντιδράσει ο Τραμπ σε ό,τι συνέβη; Ακόμα δεν έχει καταφέρει να πείσει τον Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, σημειώνει το BBC.



Προηγουμένως είχε απειλήσει με πιο αυστηρή προσέγγιση τη Ρωσία, με τελεσίγραφα, προθεσμίες και προειδοποιήσεις για περισσότερες κυρώσεις εάν η Μόσχα αγνοούσε τις εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός.



Δεν έχει τηρήσει κάτι από όλα αυτά. Θα το κάνει;

Αναστεναγμός ανακούφισης από την Ουκρανία, αλλά φόβος για το τι θα ακολουθήσει

Σύμφωνα με το BBC, στο Κίεβο θα υπάρξουν αναστεναγμοί ανακούφισης που δεν ανακοινώθηκε κάποια «συμφωνία» που θα κόστιζε στην Ουκρανία εδάφη.



Ο λαός της Ουκρανίας θα γνωρίζει επίσης ότι όλες οι βασικές συμφωνίες του με τη Ρωσία κατέληξαν να ακυρωθούν, επομένως ακόμη και αν είχε ανακοινωθεί κάποια στο Άνκορατζ, θα ήταν επιφυλακτικοί.



Οι Ουκρανοί ανησυχούν, ωστόσο, ότι στην κοινή εμφάνιση ενώπιον των μέσων ενημέρωσης, ο Βλαντίμιρ Πούτιν μίλησε για άλλη μια φορά για τις «βασικές αιτίες» της σύγκρουσης και είπε ότι μόνο η εξάλειψή τους θα οδηγήσει σε διαρκή ειρήνη.



Σε μετάφραση από την ορολογία του Κρεμλίνου, αυτό σημαίνει ότι εξακολουθεί να είναι αποφασισμένος να επιδιώξει τον αρχικό στόχο της «ειδικής στρατιωτικής του επιχείρησης» -που είναι η διάλυση της Ουκρανίας ως ανεξάρτητου κράτους. Τριάμισι χρόνια δυτικών προσπαθειών δεν κατάφεραν να τον κάνουν να αλλάξει γνώμη, και αυτό τώρα περιλαμβάνει και τη σύνοδο κορυφής της Αλάσκα.



Η αβεβαιότητα που επικρατεί μετά τη συνάντηση είναι επίσης ανησυχητική. Τι θα συμβεί στη συνέχεια; Θα συνεχιστούν αμείωτες οι επιθέσεις της Ρωσίας, αναρωτιέται το BBC.



Τους τελευταίους μήνες υπήρξε μια διαδοχή δυτικών προθεσμιών που ήρθαν και παρήλθαν χωρίς συνέπειες, και απειλών που δεν υλοποιήθηκαν ποτέ. Οι Ουκρανοί το βλέπουν αυτό ως πρόσκληση προς τον Πούτιν να συνεχίσει τις επιθέσεις του. Μπορεί να δουν την προφανή έλλειψη προόδου που έχει επιτευχθεί στο Άνκορατζ με τον ίδιο τρόπο.