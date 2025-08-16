Παγκόσμια τρέλα για το μπλουζάκι CCCP του Σεργκέι Λαβρόφ - Ξεπούλησε μέσα σε λίγες ώρες

Η άφιξη του Σεργκέι Λαβρόφ στο Άνκορατζ της Αλάσκα για την ιστορική συνάντηση του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Ντόναλντ Τραμπ θα μείνει αξέχαστη -χωρίς αμφιβολία. Η επιλογή του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών να εμφανιστεί με ένα λευκό φούτερ που έγραφε με μαύρα γράμματα CCCP (Σοβιετική Ένωση - ΕΣΣΔ) μετά το αρχικό σοκ, προκάλεσε και παγκόσμια φρενίτιδα.

Russian Foreign Minister Sergei Lavrov was seen arriving for today's Trump-Putin meeting in Alaska wearing a "U.S.S.R." sweatshirt. pic.twitter.com/efdffzJmEF — The Moscow Times (@MoscowTimes) August 15, 2025

Χαρακτηριστικό είναι ότι το συγκεκριμένο φούτερ έγινε sold out μέσα σε λίγες ώρες, με αποτέλεσμα η εταιρεία που το κατασκευάζει να μην μπορεί να ανταποκριθεί πλέον άμεσα στις παραγγελίες και να δέχεται μόνο προπαραγγελίες.

Στα ηλεκτρονικά καταστήματα που πωλείται το συγκεκριμένο φούτερ έγινε ολονύχτια «μάχη», σύμφωνα με αναφορές, ενώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν ήταν λίγοι εκείνοι που ανάρτησαν την επιβεβαίωση της αγοράς φροντίζοντας να περηφανευτούν ότι το «πρόλαβαν πριν εξαντληθεί».

Lavrov’s appearance in a SelSovet sweater during Alaska talks triggered an overnight sellout, leaving the Chelyabinsk brand rushing to meet demand. By morning, only pre-orders were available. pic.twitter.com/HXPuftkJUQ — 🅰pocalypsis 🅰pocalypseos 🇷🇺 🇨🇳 🅉 (@apocalypseos) August 16, 2025

Πολιτική δήλωση ή νοσταλγική αναφορά

Η επιλογή του Σεργκέι Λαβρόφ να φορέσει το φούτερ με τα αρχικά της ΕΣΣΔ σε μια ιστορική στιγμή όπως αυτή στην Αλάσκα, παραπέμπει στην μακροχρόνια αφήγηση του Κρεμλίνου: Ο Πούτιν έχει επανειλημμένα ισχυριστεί ότι οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί είναι «ένας λαός», αρνούμενος τη νομιμότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, ενώ παράλληλα προωθεί μια ευρύτερη έννοια ενότητας με τη Ρωσία, όπως σημειώνει ο Guardian.



Το μεγαλύτερο μέρος της ρωσικής αντιπροσωπείας στην Αλάσκα, συμπεριλαμβανομένου του Λαβρόφ, ξεκίνησε την καριέρα του στη Σοβιετική Ένωση και έχει κατηγορηθεί από τη ρωσική αντιπολίτευση ότι προσκολλάται σε μια σοβιετική ιμπεριαλιστική νοοτροπία.



Υπό την κατοχή του ουκρανικού εδάφους από τη Ρωσία, οι φιλορωσικές αρχές έχουν αποσυναρμολογήσει μνημεία που μνημονεύουν τα βάσανα των Ουκρανών υπό τη σοβιετική κυριαρχία, συμπεριλαμβανομένων μνημείων για τα θύματα του Χολοντόμορ, του μαζικού λιμού στη Σοβιετική Ουκρανία τη δεκαετία του 1930 που σκότωσε εκατομμύρια Ουκρανούς.



Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας, Γκαμπριέλιους Λάντσμπεργκις, αστειεύτηκε στο X σχετικά με την επιλογή ρούχων του Λαβρόφ: «"Δώστε μας απλώς τη μισή Ουκρανία και υποσχόμαστε ότι θα σταματήσουμε", λέει ο διαπραγματευτής φορώντας μπλουζάκι της ΕΣΣΔ».



Ρώσοι fashion bloggers στο Telegram έσπευσαν να αναγνωρίσουν το φούτερ των 120 δολαρίων ως έργο μιας μάρκας με έδρα το Τσελιάμπινσκ που ειδικεύεται σε ρούχα «σοβιετικής κληρονομιάς».



Το «αστείο» του Λαβρόφ ήταν το τελευταίο σε μια σειρά ρωσικών προκλήσεων πριν από τη σύνοδο κορυφής. Νωρίτερα, είχε διαρρεύσει ότι στη ρωσική δημοσιογραφική αποστολή που πετούσε προς την Αλάσκα είχαν σερβιριστεί κοτόπουλα από το Κίεβο.

Η επιλογή του μενού γρήγορα αξιοποιήθηκε από άλλους Ρώσους προπαγανδιστές, όπως λέει ο Guardian.



«Ο Πούτιν και ο Τραμπ θα πρέπει να μετατρέψουν τον Ζελένσκι σε ένα κοτοπουλάκι Κιέβου. Δεν λείπει το χιούμορ στο Κρεμλίνο», έγραψε ο φιλο-Κρεμλινικός σχολιαστής Σεργκέι Μάρκοφ.