Αλάσκα: Σπάνιο τετ-α-τετ στον αέρα: Air Force One και το ρωσικό «θηρίο» Il-96 πλάι-πλάι

Μία εικόνα που σπάνια συναντά κανείς εκτυλίχθηκε πριν από λίγες ώρες στην Αλάσκα, τραβώντας τα βλέμματα όσων είχαν την τύχη να βρεθούν κοντά στη στρατιωτική βάση. Δύο προεδρικά αεροσκάφη ,σύμβολα ισχύος και τεχνολογίας, στάθηκαν πλάι-πλάι σε αμερικανικό έδαφος: το θρυλικό Air Force One του Ντόναλντ Τραμπ και το επιβλητικό Ilyushin Il-96 που μετέφερε τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν

Air Force One is officially wheels down at Joint Base Elmendorf in Anchorage, Alaska pic.twitter.com/neVcTFdjJj — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 15, 2025

Ο Πούτιν κατέβηκε από το Il-96, το διαμάντι του ρωσικού προεδρικού στόλου, ένα τετρακινητήριο μεγάλων αποστάσεων με προηγμένα συστήματα επικοινωνίας και ειδικές προσαρμογές για την ασφάλειά του. Από την άλλη πλευρά, λίγη ώρα νωρίτερα, είχε προσγειωθεί το στρατιωτικοποιημένο Boeing 747-200B – ή 747-8 στην πιο πρόσφατη εκδοχή του – το οποίο όταν φιλοξενεί τον εκάστοτε Αμερικανό Πρόεδρο αποκτά τον τίτλο Air Force One.

Finally, the Ilyushin Il-96-300 RA-96024 is the one used for Russian President https://t.co/A6sixXvyhF pic.twitter.com/VbuK8Ib1Tb — AIRLIVE (@airlivenet) August 15, 2025

Η «μονομαχία» των γιγάντων

Τύπος και κατασκευή

Il-96: Ρωσικό τετρακινητήριο ευρύσωμο αεροσκάφος, κατασκευής Ilyushin, με μήκος 55 μέτρα και άνοιγμα φτερών 60 μέτρα. Νεότερου σχεδιασμού από το Boeing 747, φέρει τροποποιήσεις για το προεδρικό πρωτόκολλο, αν και δεν διαθέτει τον ίδιο βαθμό τεχνολογικής θωράκισης.

Air Force One: Το αμερικανικό Boeing 747, μήκους έως 70 μέτρων, θεωρείται «ιπτάμενο φρούριο» με αντιπυραυλικά συστήματα, δορυφορικές επικοινωνίες, ηλεκτρονικά αντίμετρα και δυνατότητα ανεφοδιασμού στον αέρα – στοιχείο που του χαρίζει σχεδόν απεριόριστη αυτονομία.

Απόδοση και εμβέλεια

Το Il-96 μπορεί να καλύψει περίπου 11.000 χλμ. χωρίς ανεφοδιασμό, επαρκές για υπερατλαντικές πτήσεις.

ο Air Force One φτάνει τα 12.000 χλμ., αλλά με τον ανεφοδιασμό εν πτήσει γίνεται ουσιαστικά ασταμάτητο.

Εσωτερικό και υποδομές

Στο Il-96, οι χώροι έχουν σχεδιαστεί για πολυτέλεια και λειτουργικότητα: προεδρικές σουίτες, αίθουσες συσκέψεων, γραφεία και ειδικά διαμερίσματα για την ασφάλεια και το προσωπικό.

Tο Air Force One είναι πλήρως εξοπλισμένο για να λειτουργεί ως κινητό κέντρο διοίκησης: αίθουσες στρατηγικών αποφάσεων, ιατρική μονάδα, κουζίνες, χώρους ανάπαυσης και υποδομές για στρατιωτικό και πολιτικό επιτελείο.

Το σπάνιο «κλικ»

Η συνύπαρξη αυτών των δύο αεροπορικών «θηρίων» στον ίδιο διάδρομο, ειδικά σε αμερικανικό στρατιωτικό έδαφος, αποτελεί εικόνα-ντοκουμέντο για τους αεροφωτογράφους και τους λάτρεις της αεροπορίας. Δύο διαφορετικές φιλοσοφίες σχεδίασης, δύο παγκόσμιοι ηγέτες και δύο εμβληματικά σύμβολα ισχύος, σε ένα σπάνιο στιγμιότυπο που γράφει τη δική του μικρή σελίδα στην ιστορία των διεθνών πτήσεων υψηλού κύρους.