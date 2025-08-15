Η μάχη των εντυπώσεων πριν το κρίσιμο τετ α τετ - Ο Τραμπ θα υποδεχτεί τον Πούτιν στην Αλάσκα

Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για μία από τις πιο σημαντικές συναντήσεις της χρονιάς, σε επίπεδο ηγετών του πλανήτη. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντήσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο Άνκορατζ, την μεγαλύτερη πόλη της Αλάσκας, με το τετ α τετ να είναι προγραμματισμένο στις 22.30 ώρα Ελλάδας, ενώ λίγο νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να υποδεχτεί τον Ρώσο ομόλογό του στο αεροδρόμιο.

«Υψηλό διακύβευμα», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social, λίγο πριν αναχωρήσει για την Αλάσκα με το Air Force One, ενώ στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν σταμάτησε να μιλά στους δημοσιογράφους.

Όπως τόνισε ο Τραμπ, σκοπός του δεν είναι να προχωρήσει σε συμφωνία με τη Μόσχα εκ μέρους της Ουκρανίας και χωρίς το Κίεβο, αλλά να φέρει τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Φωτό: Reuters

Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι αυτός που νομιμοποιείται να συμφωνήσει σε εδαφικές παραχωρήσεις.

«Νομίζω ότι θα πάει πολύ καλά και αν όχι, θα γυρίσω σπίτι πολύ γρήγορα», είπε ο Τραμπ, σε συνομιλία που είχε με δημοσιογράφο του Fox News, στη διάρκεια του ταξιδιού.

"I think it’s going to work out very well and if it doesn’t, I’m going to head back home real fast."



Επίσης, ο Τραμπ δεν υποσχέθηκε εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

Ακόμα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τι θα έκανε επιτυχημένη τη σύνοδο που θα έχει με τον Πούτιν, λέγοντας ότι θέλει να δει μια εκεχειρία.

Όταν ρωτήθηκε στο Air Force One, τι θα έκανε επιτυχημένη τη συνάντηση, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Δεν μπορώ να σας το πω αυτό. Δεν ξέρω. Δεν υπάρχει τίποτα δεσμευτικό. Θέλω ορισμένα πράγματα. Θέλω μια εκεχειρία».

«Θέλω να δω μια εκεχειρία γρήγορα... Δεν θα είμαι ευχαριστημένος εάν δεν γίνει αυτό σήμερα», είπε, προσθέτοντας ότι η Ευρώπη και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συμμετάσχουν επίσης. «Θέλω να σταματήσουν οι σκοτωμοί», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ενημέρωσε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο -έναν πιστό σύμμαχο του Πούτιν- πριν από τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα.

Για… ιχθυέλαιο και χόκεϊ ο Πούτιν

Πριν μεταβεί στην Αλάσκα -την πρώτη φορά που αναμένεται να πατήσει αμερικανικό έδαφος μετά από 10 χρόνια- ο Ρώσος πρόεδρος προχώρησε σε περιοδεία στο Μαγκαντάν της βορειοανατολικής Ρωσίας. Πρόκειται για λιμάνι της χώρας στην Οχοτσκική θάλασσα (ΒΔ Ειρηνικός), το οποίο απέχει περίπου 5.900 χιλιόμετρα από τη Μόσχα.

Λίγο πριν πετάξει για το Άνκορατζ, ο Πούτιν φέρεται να επιχείρησε μια κίνηση για να βελτιώσει το ηγετικό του προφίλ. Διέσχισε την πόλη εν μέσω βροχερού καιρού, με μια αυτοκινητοπομπή τεθωρακισμένων, η οποία τροφοδότησε τα social media με δεκάδες στιγμιότυπα.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο Ρώσος πρόεδρος συναντήθηκε με τοπικούς αξιωματούχους και συζήτησε για τον πολεοδομικό σχεδιασμό της πόλης, ενώ επιθεώρησε και ένα εργοστάσιο επεξεργασίας και ραφιναρίσματος ιχθυελαίου.

Ο Πούτιν παρακολούθησε και την προπόνηση μιας παιδικής ομάδας χόκεϊ ενώ σε μια κίνηση με σκοπό -όπως αναφέρει ο Guardian- να γοητεύσει τον Τραμπ, κατέθεσε λουλούδια σε μνημείο για τη συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Σοβιετικής Ένωσης στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Τραμπ θα υποδεχτεί τον Πούτιν στο αεροδρόμιο

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένεται να φτάσει αεροπορικώς στο Άνκορατζ της Αλάσκας στις 22:00 ώρα Ελλάδας και ο Ντόναλντ Τραμπ θα υποδεχτεί τον Ρώσο ομόλογό του κατά την αποβίβαση από το αεροπλάνο του, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στην ρωσική κρατική τηλεόραση.

Τραμπ και Πούτιν θα συναντηθούν στην ιστορική αμερικανική βάση Elmendorf – Richardson, με το συγκεκριμένο σημείο να έχει επιλεγεί ως το πλέον κατάλληλο για την πραγματοποίηση του κρίσιμου τετ α τετ.

Κρεμλίνο: «Αν όλα πάνε καλά, πιθανή και η συνάντηση με Ζελένσκι»

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, ο Πεσκόφ τόνισε ακόμα ότι εάν οι συνομιλίες μεταξύ του Ρώσου προέδρου και του Ντόναλντ Τραμπ φέρουν αποτελέσματα, θα ήταν δυνατή μια επακόλουθη τριμερής συνάντηση.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου σημείωσε ότι οι συνομιλίες μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και των ΗΠΑ μπορεί να διαρκέσουν «τουλάχιστον 6 με 7 ώρες» συνολικά, συμπεριλαμβανομένης της συνάντησης και της κοινής συνέντευξης Τύπου.

«Συνολικά, μπορούμε να αναμένουμε ότι αυτό θα διαρκέσει τουλάχιστον 6 με 7 ώρες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, στη ρωσική κρατική τηλεόραση, εξηγώντας ότι οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν κατ’ ιδίαν, πριν από διευρυμένες διαπραγματεύσεις μεταξύ των αντιπροσωπειών τους και στη συνέχεια την κοινή συνέντευξη Τύπου.

Ζελένσσκι: Ο Πούτιν συνεχίζει να σκοτώνει ακόμα και τη μέρα της συνάντησης

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία συνεχίζει να επιτίθεται στην Ουκρανία ενόψει της συνόδου κορυφής μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν, αλλά η προσπάθειά της να επιδείξει ισχύ εξαπολύοντας μια νέα επίθεση στα ανατολικά, απέτυχε.

«Την ημέρα των διαπραγματεύσεων, ακόμη σκοτώνουν ανθρώπους. Και αυτό λέει πολλά», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Στην καθημερινή του ομιλία προς το έθνος, ο Ζελένσκι διαβεβαίωσε ότι παρά τη συνάντηση αυτή, δεν υπάρχει «κανένα σημάδι» ότι η Μόσχα σκοπεύει να σταματήσει την εισβολή της. «Ο πόλεμος συνεχίζεται. Συνεχίζεται ακριβώς επειδή δεν υπάρχει εντολή, ούτε καμιά ένδειξη ότι η Μόσχα ετοιμάζεται να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο», πρόσθεσε.

Ντμίτριεφ: Πάμε με «μαχητική» διάθεση - Θα συζητήσουμε για όλα

Ο Ρώσος ειδικός απεσταλμένος Κίριλ Ντμίτριεφ δήλωσε ενόψει της συνάντησης για την Ουκρανία μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ ότι η διάθεση είναι «μαχητική», μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο Πούτιν και ο Τραμπ θα συζητήσουν το πλήρες φάσμα των σχέσεων ΗΠΑ-Ρωσίας, όχι μόνο για την Ουκρανία, και οι συνομιλίες τους θα έχουν ως στόχο την αποκατάσταση των δεσμών, τόνισε ο Ντμίτριεφ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία.