Ο Τραμπ, ο Πούτιν και οι… αρκούδες - Η AI μας δείχνει την κρίσιμη συνάντηση της Αλάσκας πριν συμβεί

Λίγες ώρες έχουν απομείνει για την κρίσιμη συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Άνκορατζ της Αλάσκας, στην οποία έχει στρέψει το βλέμμα του όλος ο πλανήτης, με τους ηγέτες των δύο υπερδυνάμεων να βρίσκονται για πρώτη φορά δια ζώσης μετά από πολλά χρόνια.

Όπως ήταν αναμενόμενο η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα μπορούσε να μείνει «ασυγκίνητη» από ένα γεγονός τέτοιας σημασίας, με το «πάρτι» στα social media να έχει ήδη ξεκινήσει.

Ο τόπος της συνάντησης δημιουργεί βέβαια το τέλειο σκηνικό για κάθε ευφάνταστο σενάριο. Έτσι, σε βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου, φτιαγμένο με AI, βλέπουμε τον Τραμπ και τον Πούτιν σε πιο… ανέμελες στιγμές μεταξύ τους, να κάνουν έλκηθρο στα παγωμένα εδάφη της Αλάσκας, να παίζουν με το χιόνι και να κυνηγιούνται με αρκούδες.

Βέβαια, απομένει να δούμε αν το θετικό κλίμα και η φιλική διάθεση μεταξύ των δύο ηγετών, που αποτυπώνεται στο βίντεο, θα μοιάζει έστω και λίγο με αυτό που θα συμβεί στην πραγματικότητα.

Υπάρχουν βέβαια και άλλα AI βίντεο, στα οποία το κλίμα είναι πιο σοβαρό και η ατμόσφαιρα παραπέμπει περισσότερο σε μονομαχία.