Τραμπ – Πούτιν: Γιατί επέλεξαν την αμερικανική βάση Elmendorf – Richardson στην Αλάσκα

Μια συνάντηση που αναμένεται να γράψει ιστορία θα πραγματοποιηθεί στην παγωμένη Αλάσκα. Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν δίνουν ραντεβού στην Joint Base Elmendorf–Richardson (JBER), μια στρατιωτική εγκατάσταση με βαρύ ψυχροπολεμικό παρελθόν και τεράστια γεωπολιτική βαρύτητα.

Η επιλογή δεν είναι τυχαία.

Η JBER θεωρείται ένα από τα πιο ασφαλή και απομονωμένα στρατιωτικά σημεία των ΗΠΑ. Από εδώ, επί δεκαετίες, Αμερικανοί πιλότοι παρακολουθούσαν και αναχαίτιζαν σοβιετικά αεροσκάφη που πλησίαζαν την αμερικανική επικράτεια. Σήμερα, το ίδιο μέρος μετατρέπεται σε σκηνικό για μια συνάντηση κορυφής που θα συζητηθεί παγκοσμίως.

Το μήνυμα και ο συμβολισμός

Η Αλάσκα ήταν ρωσικό έδαφος μέχρι το 1867, όταν πουλήθηκε στις ΗΠΑ. Η επιλογή της περιοχής δίνει ένα έντονο συμβολικό υπόβαθρο: συνάντηση ΗΠΑ – Ρωσίας σε έδαφος που ανήκε και στις δύο πλευρές, σε διαφορετικές εποχές. Παράλληλα, η γεωγραφική εγγύτητα με τη ρωσική επικράτεια, μόλις μερικά χιλιόμετρα στο Βερίγγειο Στενό, υπογραμμίζει τη στρατηγική διάσταση της επιλογής.

Anchorage Ahead of the Russia-US Summit



The Elmendorf-Richardson military base is located near a cemetery where nine Soviet airmen are buried. These pilots, involved in the Lend-Lease program, died while ferrying American aircraft to the Soviet Union during World War II. pic.twitter.com/JPjPxgPEA4 — Sputnik Africa (@sputnik_africa) August 14, 2025

Νομική ασπίδα για τον Πούτιν

Οι ΗΠΑ δεν αναγνωρίζουν τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Αυτό σημαίνει ότι ο Ρώσος πρόεδρος, παρά το διεθνές ένταλμα σε βάρος του, μπορεί να ταξιδέψει χωρίς τον κίνδυνο σύλληψης , στοιχείο που καθιστά την Αλάσκα «ουδέτερο» αλλά ασφαλές έδαφος για τη συνάντηση.

Το παρασκήνιο της επιλογής

Η στρατιωτική βάση προσφέρει πλήρη έλεγχο πρόσβασης, ισχυρή αντιαεροπορική προστασία και δυνατότητα τήρησης αυστηρότατων πρωτοκόλλων ασφαλείας. Οι εικόνες από την JBER δείχνουν ήδη να στήνεται ένας «δακτύλιος σιδήρου» γύρω από την περιοχή, ώστε η συνάντηση να πραγματοποιηθεί μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα.



Η Αλάσκα, με το ιστορικό, γεωπολιτικό και συμβολικό της φορτίο, φαίνεται πως αποτελεί το ιδανικό φόντο για μια συνάντηση που μπορεί να αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού στις σχέσεις ΗΠΑ – Ρωσίας.