Στον δρόμο για τη συνάντηση με Τραμπ ο Πούτιν - Θωρακισμένα οχήματα και Λαβρόφ... απ' τα παλιά

Το ταξίδι του προς τις ΗΠΑ ξεκίνησε ο Ρώσος πρόεδρος ενόψει του κρίσιμου τετ α τετ με τον Αμερικανό ομόλογό του, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, 15 Αυγούστου, στις 22.00 (ώρα Ελλάδας) στην Αλάσκα.



Πριν αναχωρήσει, ο Βλαντίμιρ Πούτιν έκανε μια στάση στο Μαγκαντάν, ρωσικό λιμάνι στην Οχοτσκική θάλασσα (ΒΔ Ειρηνικός) που απέχει περίπου 5.900 χιλιόμετρα από τη Μόσχα, όπου, σύμφωνα με το πρακτορείο Tass, πρόκειται να επισκεφθεί τις επόμενες ώρες ένα εργοστάσιο επεξεργασίας ιχθυέλαιου, το κοινωνικό και πολιτιστικό κέντρο Mayak και ένα μνημείο που τιμά ηρωικούς Ρώσους πιλότους. Eπιπλέον θα συναντηθεί και με τον περιφερειάρχη Σεργκέι Νόσοφ.

Το διαδίκτυο έχει κατακλυστεί από βίντεο που κατέγραψαν πολίτες από την εντυπωσιακή αυτοκινητοπομπή θωρακισμένων οχημάτων, με συνοδευτικά περιπολικά και ασθενοφόρο, καθώς διέσχιζε τους κλειστούς δρόμους της ρωσικής Άπω Ανατολής με κατεύθυνση την ακτή του Ειρηνικού.

✈️ New trend — the Magadan route! Putin made a stop in Magadan on his way to Trump



Propagandists claim that on his way to Alaska, the dictator will visit a local enterprise, go to a park, and a sports complex.



Videos are circulating on social media — allegedly showing Putin’s… pic.twitter.com/KaraPlmrZs — NEXTA (@nexta_tv) August 15, 2025

Vladimir Putin arrived in Magadan before meeting with Trump



Presidential press secretary Peskov said that the Russian leader would visit an industrial enterprise in Magadan and meet with the governor, after which he would travel to Alaska, where a Russian-American summit would… pic.twitter.com/5PGP7yfboF — Victor vicktop55 commentary (@vick55top) August 15, 2025

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ θα αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο στις 6:45 τοπική ώρα (13:45 ώρα Ελλάδος) σήμερα και θα φύγει από το Άνκορατζ την ίδια μέρα, στις 17:45 ώρα Αλάσκας σήμερα. Προγραμματίζεται να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο νωρίς το Σάββατο το πρωί.

Η μπλούζα του Λαβρόφ

Την ίδια ώρα, με ένα φούτερ που έγραφε «CCCP» – τα ρωσικά αρχικά της πρώην Σοβιετικής Ένωσης – εμφανίστηκε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, το βράδυ της Πέμπτης (14/08) στο Άνκορατζ της Αλάσκας, κατά την άφιξή του σε ξενοδοχείο. Μιλώντας σύντομα στους δημοσιογράφους, έστειλε σαφές μήνυμα ενόψει της πολυαναμενόμενης συνόδου κορυφής Πούτιν – Τραμπ.

Lavrov showed up in Alaska wearing a USSR sweatshirt. Very reassuring to at least 14 of Russia’s neighbors. pic.twitter.com/zwalshPWaC — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) August 15, 2025

«Ποτέ δεν κάνουμε σχέδια εκ των προτέρων. Έχουμε επιχειρήματα και μια σαφή, κατανοητή θέση. Θα την παρουσιάσουμε», δήλωσε, αφήνοντας να εννοηθεί πως η Μόσχα προσέρχεται στη συνάντηση πλήρως προετοιμασμένη.



Ο Λαβρόφ αναφέρθηκε και στην πρόσφατη επίσκεψη του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, στη Μόσχα, υπογραμμίζοντας ότι «πολλά έχουν ήδη γίνει» και εκφράζοντας την ελπίδα πως η «εποικοδομητική συζήτηση» θα συνεχιστεί στη σύνοδο κορυφής της Παρασκευής.

Το παρελθόν

Τα ερωτήματα πολλά, αλλά αυτό που απασχολεί τους διεθνείς αναλυτές είναι ποιος Τραμπ θα εμφανιστεί σε αυτό το τετ-α-τετ: Η εκδοχή του σκληρού Τραμπ ή του μεγιστάνα ακινήτων που είχε προσπαθήσει στο παρελθόν να κερδίσει την εύνοια του Πούτιν.

«Δεν ξέρω αν ο Πούτιν θέλει, ίσως όχι. (Αλλά) θα έπρεπε», δήλωσε την πρώτη ημέρα που ξαναμπήκε στον Λευκό Οίκο. «Πάντα είχα πολύ καλή σχέση με τον Πούτιν», είπε τότε. Από την πλευρά του, ο Ρώσος ηγέτης δήλωσε στις 24 Ιανουαρίου: «Δεν είναι απλώς έξυπνος, είναι και πραγματιστής».



Αλλά από τότε, η διάθεση του Τραμπ απέναντι στον Πούτιν αλλάζει διαρκώς. «Έχει ΤΡΕΛΑΘΕΙ τελείως!» έγραφε στα τέλη Μαΐου, μέχρι το «Δεν ενδιαφέρομαι πραγματικά να μιλήσω πλέον μαζί του», που είπε στη Σκωτία στις 28 Ιουλίου. Αλλά την Πέμπτη το απόγευμα 14 Αυγούστου, έδωσε 75% πιθανότητα επιτυχίας της συνάντησής του με τον Ρώσο ηγέτη.



Για τον Τραμπ, το δέλεαρ της σύναψης μιας συμφωνίας είναι ισχυρό. Έχει εμπλακεί σε μια ανοιχτή εκστρατεία για να λάβει το Νόμπελ Ειρήνης φέτος, επισημαίνοντας αυτά που παρουσιάζει ως διπλωματικές νίκες του και έχει ανησυχήσει τους συμμάχους των ΗΠΑ με την προσμονή του για μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία.



Κατά τα φαινόμενα, όπως εκτιμάται, ο Τραμπ εμφανίζεται διχασμένος: Από τη μία πλευρά, ο πειρασμός να κάνει εντυπωσιακές ανακοινώσεις, αόριστες αν χρειαστεί, που θα του επιτρέψουν να παρουσιαστεί ως «ειρηνοποιός» και από την άλλη υπάρχει η επιθυμία να μη θεωρηθεί ως το «σκυλάκι» του Πούτιν -το ψευδώνυμο που του δόθηκε από αντιπάλους του μετά τη σύνοδο κορυφής στο Ελσίνκι το 2018. Τότε, η στάση Τραμπ ανησύχησε συμμάχους, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων και εντός των ΗΠΑ όταν ο Αμερικανός πρόεδρος πήρε το μέρος του Ρώσου ηγέτη και όχι των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών για ρωσική ανάμιξη στις προεδρικές αμερικανικές εκλογές του 2016.



Αν και ο Πούτιν αποδέχθηκε να συναντήσει κατ' ιδίαν τον Τραμπ, η Μόσχα τις τελευταίες μέρες τηρεί σιγή ιχθύος. Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ δήλωσε πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ θα συζητήσουν για το «τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυναμικό» των οικονομικών σχέσεων Ρωσίας-ΗΠΑ, όπως και για τις προοπτικές για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία κατά τη συνάντησή τους στην Αλάσκα.