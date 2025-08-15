Τραμπ – Πούτιν: Ιστορικό τετ-α-τετ στην Αλάσκα με φόντο την Ουκρανία

Στις 22:30 ώρα Ελλάδας, στην αεροπορική βάση Elmendorf-Richardson κοντά στο Άνκορατζ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν συναντώνται για πρώτη φορά μετά το Ελσίνκι το 2018. Η ατζέντα είναι βαριά: τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία και διμερή ζητήματα.



Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται σίγουρος ότι «ο Πούτιν δεν θα παίξει μαζί του», δηλώνοντας πως αν δεν βρισκόταν στον Λευκό Οίκο, η Μόσχα θα επιχειρούσε να καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία. Όπως μεταδίδει το Reuters,ο Τραμπ σχεδιάζει σύντομα τριμερή συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με στόχο ειρηνευτική συμφωνία.

Από την πλευρά του ο Πούτιν λέει ότι οι ΗΠΑ καταβάλλουν «ειλικρινείς προσπάθειες» για να τερματίσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία ενόψει της συνόδου κορυφής με τον Τραμπ στην Αλάσκα την Παρασκευή και προτείνει μια πιθανή πυρηνική συμφωνία.

Putin says US is making "sincere efforts" to end the war in Ukraine ahead of Alaska summit with Trump on Friday and floats potential nuclear deal.https://t.co/ITTvwxrFec — CNN International (@cnni) August 14, 2025

Η συνάντηση θα αρχίσει με κατ' ιδίαν συνάντηση ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ντόναλντ Τραμπ παρουσία μόνον διερμηνέων, στη συνέχεια οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν ανάμεσα στις αντίστοιχες αντιπροσωπείες των δύο χωρών σε γεύμα, παρουσία ομάδας ειδικών.

Ανησυχία σε Κίεβο και Βρυξέλλες

Το Κίεβο και η Ε.Ε. εκφράζουν φόβους ότι, απουσία του Ζελένσκι από την Αλάσκα, Τραμπ και Πούτιν μπορεί να συζητήσουν αλλαγές συνόρων. Ο Τραμπ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο εδαφικών παραχωρήσεων ως αντάλλαγμα για ειρήνη, λέγοντας ότι «δεν θέλει να χρησιμοποιήσει τον όρο μοιρασιά, αλλά… δεν είναι κακός όρος».

Σύμφωνα με τον πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στην Πολωνία, Ντάνιελ Φριντ (Atlantic Council), ο κίνδυνος είναι η σημερινή συνάντηση να αποδειχθεί «χαμένη ευκαιρία» αν ο Πούτιν περιοριστεί στο να κερδίσει χρόνο.

Η ρωσική στάση

Από την πλευρά του, ο Πούτιν επαίνεσε τις «έμπρακτες και ειλικρινείς» προσπάθειες των ΗΠΑ για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την επίτευξη συμφωνίας που θα ικανοποιεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Οι συνομιλίες θα γίνουν μόνο με διερμηνείς, ενώ θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας με τις αντιπροσωπείες.

Μάχες στο μέτωπο

Στο πεδίο των μαχών, η Ρωσία συνεχίζει την προέλασή της στην περιφέρεια Ντονέτσκ, καταλαμβάνοντας δύο ακόμη κοινότητες. Η Μόσχα απαιτεί από το Κίεβο να παραιτηθεί από τέσσερις ουκρανικές περιφέρειες (Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια, Χερσώνα) και την Κριμαία, να σταματήσει τη δυτική στρατιωτική βοήθεια και να εγκαταλείψει την προοπτική ένταξης στο ΝΑΤΟ , όροι που η ουκρανική κυβέρνηση χαρακτηρίζει «απαράδεκτους».

BBC: 25% πιθανότητα επιτυχίας

Το BBC αναλύει τις δηλώσεις του Τραμπ ότι υπάρχει μόνο «25% πιθανότητα» η συνάντησή του με τον Πούτιν να είναι επιτυχημένη. Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να δήλωσε ότι αν η συνάντηση πάει καλά, θα τηλεφωνήσει στον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να κανονίσει μια δεύτερη συνάντηση, την οποία χαρακτήρισε «πιο σημαντική». Το δημοσίευμα τονίζει επίσης την «ειλικρινή» στάση του Πούτιν, όπως την εξήρε ο ίδιος, καθώς και την αλληλεγγύη που έδειξαν οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι στην Ουκρανία. Συγκεκριμένα, ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, ζήτησε από τον Πούτιν να «αποδείξει ότι είναι σοβαρός για την ειρήνη».

CNN: Επικίνδυνες προτάσεις

Το CNN εστιάζει στις «κρυφές» προθέσεις του Πούτιν και στις εθνικιστικές πτυχές της συνάντησης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του, ο Πούτιν επιδιώκει να επανεκκινήσει τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, αποσυνδέοντας το ουκρανικό ζήτημα, και να προωθήσει οικονομικές συμφωνίες. Επίσης, αναφέρεται σε μια ρωσική πρόταση ειρήνης που περιλαμβάνει την παράδοση εδαφών στο Ντονμπάς, κάτι που ο Ζελένσκι έχει απορρίψει κατηγορηματικά. Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι ο Τραμπ φέρεται να είναι θετικός σε αυτή την ιδέα, δίνοντας έτσι στον Πούτιν την ευκαιρία να παρουσιάσει την Ουκρανία ως το εμπόδιο στην ειρήνη. Τέλος, το CNN αναφέρει ότι η συνάντηση λειτουργεί ως «άσκηση ακρόασης» για τις ΗΠΑ, ενώ η επιλογή της Αλάσκας ενισχύει την εθνικιστική εικόνα του Πούτιν στη Ρωσία.