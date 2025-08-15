Τράμπ - Πούτιν: Όλα θα παιχτούν στα πρώτα λεπτά της συνάντησης

Για τον Πρόεδρο Τραμπ, η σημερινή σύνοδος κορυφής στην Αλάσκα θα κριθεί από τα πρώτα κιόλας λεπτά της συνάντησης. Στην Ουάσιγκτον θεωρούν ότι δεν θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να καταλάβει ο Αμερικανός πρόεδρος αν ο Βλαντίμιρ Πούτιν παίρνει στα σοβαρά την ειρήνη.

Αντίθετα, ο Πούτιν φαίνεται να έχει μια διαφορετική άποψη. Για τον Ρώσο ηγέτη, αυτή η σύνοδος κορυφής αφορά κάτι περισσότερο από μια εκεχειρία. Θα επισκεφθεί τις ΗΠΑ ως ομότιμος, όχι ως παρίας, με στόχο να βάλει τις σχέσεις των δύο υπερδυνάμεων σε μια πιο ευνοϊκή τροχιά. Αλλά θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίσει και την επιθυμία του Τραμπ για άμεσα αποτελέσματα. Για την Ουάσιγκτον, η σύνοδος κορυφής είναι μια ευκαιρία για τον Ντόναλντ Τραμπ να πιέσει τον Πούτιν να συμφωνήσει τελικά σε μια εκεχειρία και να ξεκινήσει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη (14/8), ότι επιθυμεί μια επόμενη σύνοδο κορυφής με τον Ουκρανό Βολοντίμιρ Ζελένσκι αμέσως μετά, ιδανικά ενώ βρίσκονται ακόμα στην Αλάσκα. Δήλωσε στο ραδιόφωνο του Fox News ότι ο στόχος του ήταν «να επιτευχθεί γρήγορα ειρήνη» και αναμένει ότι αυτή η συνάντηση θα αποφέρει αποτελέσματα, αν και ίσως όχι άμεση εκεχειρία.

Δέκα χρόνια έχει να βρεθεί ο Ρώσος πρόεδρος επί αμερικανικού εδάφους

Αυτή είναι η πρώτη συνάντηση του Πούτιν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ από το 2021, πριν από την ολοκληρωτική εισβολή στην Ουκρανία και η πρώτη του φορά σε αμερικανικό έδαφος μετά από μια δεκαετία. Θα έχει την ευκαιρία να επιδιορθώσει την φθαρμένη σχέση του με τον Τραμπ και θα προσπαθήσει να επηρεάσει τη σκέψη του σε πολλά βασικά ζητήματα που αφορούν τις διμερείς σχέσεις.

Το βασικό επιχείρημα του Πούτιν είναι ότι ΗΠΑ και Ρωσία είναι δύο μεγάλα έθνη που θα πρέπει να διατηρούν καλές σχέσεις ανεξάρτητα από περιφερειακές συγκρούσεις. Όμως, οι ΗΠΑ εστιάζουν αποκλειστικά στο ουκρανικό. Ενώ η ομάδα του Τραμπ έχει μιλήσει σχεδόν αποκλειστικά για την Ουκρανία κατά την προετοιμασία για το Άνκορατζ, ο σύμβουλος του Πούτιν Γιούρι Ουσάκοφ δήλωσε ότι η «οικονομική συνεργασία» ήταν επίσης θέμα στην ημερήσια διάταξη. Ο Πούτιν φέρνει μαζί του τον υπουργό Οικονομικών του καθώς και τον επικεφαλής του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Ρωσίας. Ενώ ο Τραμπ δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός είναι ο στόχος του, ο Πούτιν παρουσίασε μια συμφωνία... για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων.

Την ίδια ώρα όμως ο Πούτιν, ο οποίος επαίνεσε τις «σωστές και ειλικρινείς προσπάθειες» του Τραμπ για ειρήνη έρχεται στην Αλάσκα επίσης καλά προετοιμασμένος για να συζητήσει το ουκρανικό. Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ανησυχούν ότι μπορεί να πείσει τον Τραμπ να αποδεχτεί ορισμένες από τις απαιτήσεις ή τις εδαφικές του διεκδικήσεις. Πολλοί Ρώσοι αναλυτές πιστεύουν ότι δεν βιάζεται καθόλου να υπογράψει μια συμφωνία, με τα στρατεύματά του να κερδίζουν έδαφος και πιθανότατα να υπερτερούν αριθμητικά και να ξεπερνούν τα ουκρανικά στο άμεσο μέλλον.

Ο Ζελενσκι βρίσκεται υπό αυξανόμενη εσωτερική πίεση και ο Τραμπ έχει περιορισμένο χρόνο και ακόμη λιγότερη υπομονή. Μένει λοιπόν να δούμε αν οι απειλές του Τραμπ για δευτερογενείς κυρώσεις στο πετρέλαιο θα προβληματίσουν τη Μόσχα. Πάντως, η σύνοδος κορυφής σίγουρα εγκυμονεί κινδύνους για τον Πούτιν, είτε μιλάμε για κυρώσεις είτε για περεταίρω ενίσχυση του αμυντικού εξοπλισμού της Ουκρανίας από τις ΗΠΑ.