Η Χίλαρι Κλίντον «τρολάρει» τον Τραμπ: «Αν φέρει ειρήνη στην Ουκρανία, θα τον προτείνω για Νόμπελ»

Σε μια δήλωση που κανείς δεν περίμενε, η Χίλαρι Κλίντον , από τους πιο σκληρούς πολιτικούς αντιπάλους του Ντόναλντ Τραμπ , άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να τον… προτείνει για Νόμπελ Ειρήνης.

Μιλώντας στο podcast «Raging Moderates», η πρώην υποψήφια των Δημοκρατικών τόνισε πως, αν ο Τραμπ καταφέρει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία χωρίς ο Βλαντίμιρ Πούτιν να αποσπάσει εδάφη από το Κίεβο, θα του δώσει η ίδια τη «χρυσή υπογραφή» για την κορυφαία διεθνή διάκριση.

«Ειλικρινά, αν μπορούσε να βάλει τέλος σε αυτόν τον τρομερό πόλεμο, χωρίς η Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη στον επιτιθέμενο, και να σταθεί απέναντι στον Πούτιν ,κάτι που δεν έχουμε δει μέχρι σήμερα, αλλά ίσως τώρα να είναι η ευκαιρία , αν ο Πρόεδρος Τραμπ ήταν ο αρχιτέκτονας αυτής της λύσης, θα τον πρότεινα για Νόμπελ Ειρήνης», δήλωσε χαρακτηριστικά η Κλίντον.

Η τοποθέτηση αυτή, όπως αναφέρει και η New York Post ήρθε να ρίξει «λάδι στη φωτιά» της αμερικανικής πολιτικής σκηνής, καθώς οι δύο πολιτικοί έχουν ανταλλάξει αιχμηρές δηλώσεις για πάνω από μια δεκαετία. Το αν η «πρόκληση» της Κλίντον θα βρει ανταπόκριση από τον Τραμπ, μένει να φανεί.