Μόνοι σε ένα δωμάτιο με τους διερμηνείς τους: Οι λεπτομέρειες της κρίσιμης συνάντησης Τραμπ, Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ θα συζητήσουν για το «τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυναμικό» των οικονομικών σχέσεων Ρωσίας-ΗΠΑ, όπως και για τις προοπτικές για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία κατά τη συνάντησή τους αύριο, Παρασκευή (15/8), στην Αλάσκα.

Αυτά δήλωσε σήμερα Πέμπτη (14/8) ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ, διευκρινίζοντας ότι η συνάντηση των δύο ηγετών θα αρχίσει γύρω στις 22:30 (ώρα Ελλάδος), ότι θα γίνει κατ' ιδίαν παρουσία μόνο διερμηνέων και ότι θα παραχωρηθεί κοινή συνέντευξη Τύπου.

«Η ημερήσια διάταξη θα επικεντρωθεί κυρίως στη διευθέτηση της ουκρανικής κρίσης», σημείωσε ο διπλωματικός σύμβουλος του Πούτιν σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, ο οποίος παρέθεσε επίσης τα θέματα της «ειρήνης» και της «ασφάλειας», τα «σημαντικά διεθνή ζητήματα» και «τη διμερή συνεργασία».

Η συνάντηση κορυφής, η οποία θα διεξαχθεί στην αεροπορική βάση του Έλμεντορφ στο Άνκορατζ, στην αμερικανική πολιτεία της Αλάσκας, θα αρχίσει γύρω στις 11:30 τοπική ώρα (22:30 ώρα Ελλάδος), πρόσθεσε.

Η συνάντηση θα αρχίσει με κατ' ιδίαν συνάντηση ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ντόναλντ Τραμπ παρουσία μόνον διερμηνέων, στη συνέχεια οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν ανάμεσα στις αντίστοιχες αντιπροσωπείες των δύο χωρών σε γεύμα, παρουσία ομάδας ειδικών.

«Στη συνέχεια θα διοργανωθεί κοινή συνέντευξη Τύπου για να γίνει ο τελικός απολογισμός», διευκρίνισε.

Η ρωσική αντιπροσωπεία θα απαρτίζεται από τον υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, τον υπουργό Άμυνας Αντρέι Μπελοούσοφ, τον υπουργό Οικονομικών Αντόν Σιλουάνοφ, τον ειδικό απεσταλμένο για οικονομικά ζητήματα σε διεθνές επίπεδο Κίριλ Ντμίτριεφ και τον ίδιο τον Ουσακόφ.

Σύμφωνα με τον σύμβουλο της ρωσικής προεδρίας, δεν έχει τεθεί όριο στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. «Η αντιπροσωπεία θα επιστρέψει στη Ρωσία αμέσως μετά το τέλος των συνομιλιών», πρόσθεσε.

Οι πιθανές εκβάσεις μετά τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν

Την ίδια ώρα, οι διαβουλεύσεις είναι πυρετώδεις πριν την κρίσιμη συνάντηση των δύο ηγετών, με τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει πως θέλει να «βολιδοσκοπήσει» τον Ρώσο ομόλογό του, προεξοφλώντας παράλληλα πως οι πιθανές εκβάσεις είναι δύο.

Αν η συνάντηση πάει καλά, θα ακολουθήσει, «σχεδόν αμέσως», τριμερής σύνοδος του ιδίου, του Ρώσου πρόεδρου Πούτιν και τον Ουκρανού ομολόγου τους Ζελένσκι, για να τερματιστεί ο πόλεμος που ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2022, με την εισβολή του ρωσικού στρατού.

Όμως αν η πρώτη συνάντηση που θα έχει από το 2019 πρόσωπο με πρόσωπο με τον επικεφαλής του Κρεμλίνου πάει άσχημα, ο μεγιστάνας διαμηνύει πως δεν θα υπάρξει «δεύτερη», για να τερματιστεί η πιο πολύνεκρη ένοπλη σύρραξη στο ευρωπαϊκό έδαφος μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Εμφανώς ενοχλημένος από σχόλια του Τύπου που παρουσίασαν την πρώτη σύνοδο ηγετών των δυο μεγάλων δυνάμεων μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία ως διπλωματική νίκη του κ. Πούτιν, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε πως η Ρωσία θα βρεθεί αντιμέτωπη με «πολύ σοβαρές συνέπειες» αν δεν δεχτεί να τερματίσει τον πόλεμο.

Αλλά δεν έγινε πιο συγκεκριμένος όσον αφορά την απειλή αυτή, που δεν είναι άλλωστε η πρώτη του είδους.

Αναστολή κυρώσεων, συμβολισμοί και μία Αλάσκα... ανυποψίαστη

Χθες Τετάρτη, στους δρόμους του κέντρου της πόλης Άνκορατζ, δεν έβλεπε κανείς αποκλεισμούς, ούτε οχυρωμένες συνοικίες, ούτε καν ορατή ενίσχυση της παρουσίας της αστυνομίας. Τίποτε, εκ πρώτης όψεως, δεν έδειχνε πως επίκειται η σύνοδος κρίσιμης σημασίας.

Στο αεροδρόμιο όμως δημοσιογραφικά συνεργεία φορτωμένα κάμερες, μικρόφωνα και εξοπλισμό βάδιζαν πλάι στους τουρίστες με τα καλάμια ψαρέματος. Τα ξενοδοχεία είναι υπερπλήρη, ενώ οι εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων κάνουν τρελές δουλειές.

Οι δυο ηγέτες σκοπεύουν να συναντηθούν στη στρατιωτική βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον, η στρατηγική σημασία της οποίας έφθασε στο αποκορύφωμα την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου.

Για να καταστεί δυνατή η έλευση της ρωσικής αντιπροσωπείας, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε την Παρασκευή την προσωρινή αναστολή κυρώσεων σε βάρος του προέδρου Πούτιν και άλλων Ρώσων αξιωματούχων, σε ισχύ από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία.

Ως την τελευταία στιγμή, κάθε πλευρά προσπαθεί να ενισχύσει και να εδραιώσει τις θέσεις της: στο μέτωπο οι Ρώσοι, διά της διπλωματικής οδού το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι.