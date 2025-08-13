Τηλεδιάσκεψη για Ουκρανία: «Παράθυρο» Τραμπ για συνάντηση με Πούτιν και Ζελένσκι μετά την Αλάσκα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη (13/8) ότι θέλει να οργανώσει μια συνάντηση μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν, του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του ίδιου «σχεδόν αμέσως» μετά τη σύνοδο κορυφής με τον Ρώσο πρόεδρο που θα έχει την Παρασκευή (15/8) στην Αλάσκα.



«Αν η πρώτη πάει καλά, θα έχουμε μια σύντομη δεύτερη», αποκάλυψε, μετά την τηλεδιάσκεψη που είχε με Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ζελένσκι.



«Ορισμένα σπουδαία πράγματα μπορούν να επιτευχθούν στην πρώτη συνάντηση - θα είναι μια πολύ σημαντική συνάντηση - αλλά αυτή θέτει το σκηνικό για μια δεύτερη συνάντηση», δήλωσε ο ο Τραμπ σε δημοσιογράφους, κάνοντας λόγο για μια «πολύ καλή κλήση» που είχε στην τηλεδιάσκεψη νωρίτερα με Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ζελένσκι.



«Θα ήθελα να το κάνω αυτό σχεδόν αμέσως και θα έχουμε μια σύντομη δεύτερη συνάντηση μεταξύ του προέδρου Πούτιν και του προέδρου Ζελένσκι και εμού, αν θέλουν να με έχουν εκεί».

Φωτο: ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA/JOHN MACDOUGALL / POOL

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι βαθμολόγησε τη συνάντηση με «10» και η προφανής προθυμία του να λάβει υπόψη τις ανησυχίες των συμμάχων του, εάν επιβεβαιωθεί, θα μπορούσε να φέρει μια κάποια ανακούφιση μετά τους φόβους ότι ο ίδιος και ο Πούτιν θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία πάνω από το κεφάλι της Ευρώπης σε βάρος της Ουκρανίας.

Ωστόσο, η Ρωσία είναι πιθανό να αντισταθεί σθεναρά στις απαιτήσεις της Ευρώπης.

Μακρόν: «Σαφής» ο Τραμπ

«Ο πρόεδρος Τραμπ ήταν πολύ σαφής ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ήθελαν να επιτύχουν κατάπαυση του πυρός σε αυτή τη συνάντηση στην Αλάσκα», δήλωσε ο Μακρόν. «Το δεύτερο σημείο στο οποίο τα πράγματα ήταν πολύ σαφή, όπως εξέφρασε ο πρόεδρος Τραμπ, είναι ότι τα εδάφη που ανήκουν στην Ουκρανία δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και θα διαπραγματευτούν μόνο από τον πρόεδρο της Ουκρανίας».

Ο Μερτζ, ο οποίος φιλοξένησε την τηλεδιάσκεψη, δήλωσε ότι η αρχή ότι τα σύνορα δεν μπορούν να αλλάξουν με τη βία πρέπει να συνεχίσει να ισχύει «Εάν δεν υπάρξει καμία κίνηση από τη ρωσική πλευρά στην Αλάσκα, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες και εμείς οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να... αυξήσουμε την πίεση», δήλωσε. «Ο πρόεδρος Τραμπ γνωρίζει αυτή τη θέση, την συμμερίζεται σε μεγάλο βαθμό και, ως εκ τούτου, μπορώ να πω: Είχαμε μια πραγματικά εξαιρετικά εποικοδομητική και καλή συζήτηση μεταξύ μας».

Ο Τραμπ και ο Πούτιν αναμένεται να συζητήσουν πώς θα τερματιστεί η σύγκρουση που διαρκεί τρεισήμισι χρόνια, η μεγαλύτερη στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Τραμπ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι και οι δύο πλευρές θα πρέπει να ανταλλάξουν εδάφη για να τερματιστεί η σύγκρουση που έχει κοστίσει δεκάδες χιλιάδες ζωές και έχει εκτοπίσει εκατομμύρια ανθρώπους.