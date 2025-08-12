Ζελένσκι: Νίκη της Ρωσίας η παρουσία Πούτιν στην Αλάσκα - «Όχι» σε παραχώρηση εδαφών

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε το βράδυ της Τρίτης (12/8) ότι η προγραμματισμένη για την Παρασκευή άφιξη του Πούτιν στο Άνκορατζ της Αλάσκας για να συναντήσει τον Αμερικανό ομόλογό του είναι μια «νίκη» για το Κρεμλίνο.

«Πρώτον, αυτός (ο Πούτιν) θα έχει μια συνάντηση στο αμερικανικό έδαφος, κάτι που είναι, θεωρώ, για τον ίδιο μια προσωπική νίκη», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι η συνάντηση αυτή βγάζει τον Ρώσο πρόεδρο από την «απομόνωσή» του και καθυστερεί πιθανές αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας.

Παράλληλα ο Ουκρανός πρόεδρος απέκλεισε οποιαδήποτε απόσυρση των ουκρανικών δυνάμεων από το Ντονμπάς για τον τερματισμό του πολέμου με τη Μόσχα, ενόψει της συνόδου μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία εγείρει φόβους στο Κίεβο για μια συμφωνία σε βάρος του.

«Όχι» σε απόσυρση από τον Ντονμάς

«Δεν θα αποσυρθούμε από το Ντονμπάς (σ.σ. το οποίο περιλαμβάνει τις ουκρανικές περιφέρειες του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ)», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους, εκτιμώντας ότι εάν αυτό το έδαφος τεθεί υπό τον έλεγχο της Μόσχας, θα χρησιμεύσει στη συνέχεια στο Κρεμλίνο ως εφαλτήριο για μια «μελλοντική επίθεση» κατά της Ουκρανίας.

«Ομάδες» Ρώσων στρατιωτών προωθήθηκαν περίπου 10 χλμ. εντός ορισμένων τομέων του μετώπου στην ανατολική Ουκρανία, επιβεβαίωσε ο Ζελένσκι δηλώνοντας παράλληλα ότι οι μονάδες αυτές «θα καταστραφούν», καθώς η προώθηση αυτή εγείρει φόβους για μια σημαντική εξέλιξη.

Οι ομάδες αυτές «δεν έχουν (βαρείς) εξοπλισμούς, μόνο τα όπλα στα χέρια τους. Κάποιες καταστράφηκαν, άλλες αιχμαλωτίστηκαν. Θα βρούμε τις υπόλοιπες και θα τις καταστρέψουμε σύντομα», δήλωσε στους δημοσιογράφους, εκτιμώντας ότι αυτές οι επιθέσεις στόχευαν στη δημιουργία «του αφηγήματος» ότι «η Ρωσία προελαύνει και η Ουκρανία ηττάται», ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησης μεταξύ Πούτιν και Τραμπ.

Δήλωσε επίσης ότι η Μόσχα προετοιμάζει «νέες επιχειρήσεις επίθεσης» σε τρείς τομείς του μετώπου, «Ζαπορίζια, Ποκρόβσκ και Νοβοπάβλιβκα».