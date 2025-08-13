Διαδικτυακή συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι και ηγέτες ΝΑΤΟ πριν την Παρασκευή

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ηγέτες πολλών χωρών του ΝΑΤΟ θα συναντηθούν διαδικτυακά σήμερα Τέταρτη (13/8) ενόψει της προγραμματισμένης συνόδου κορυφής της Παρασκευής στην Αλάσκα μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και του Ρώσου ομολόγου του, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Μάλιστα ο Τραμπ θα συμμετάσχει στη συζήτηση από τον Λευκό Οίκο. Ο Ζελένσκι προηγουμένως θα έχει συναντηθεί με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς στο Βερολίνο, σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής κυβέρνησης.

Ο Μερτς συγκαλεί μια σειρά από διαδικτυακές συναντήσεις σε μια προσπάθεια να ακουστεί η φωνή των Ευρωπαίων και Ουκρανών ηγετών πριν από τη σύνοδο κορυφής, από την οποία έχουν αποσυρθεί. Ο Ζελένσκι αναμένεται να συναντηθεί πρώτα με τους Ευρωπαίους ηγέτες, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για μια διαδικτυακή κλήση με τον Τραμπ και τον Αντιπρόεδρο Βανς περίπου μία ώρα αργότερα.

Μια κλήση μεταξύ των ηγετών των χωρών που συμμετέχουν στον «συνασπισμό των προθύμων» - εκείνων που είναι έτοιμοι να βοηθήσουν στην επιτήρηση οποιασδήποτε μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Μόσχας και Κιέβου - θα είναι η τελευταία.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της πρέπει να συνεργαστούν για να πιέσουν τη Ρωσία να τερματίσει την εισβολή της. «Πρέπει να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία για χάρη μιας δίκαιης ειρήνης. Πρέπει να μάθουμε από την εμπειρία της Ουκρανίας και των εταίρων μας για να αποτρέψουμε την εξαπάτηση από την πλευρά της Ρωσίας. Προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι Ρώσοι ετοιμάζονται να τερματίσουν τον πόλεμο», δήλωσε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς δεσμεύτηκε να βοηθήσει την Ουκρανία να αναπτύξει τα δικά της συστήματα πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, τα οποία θα είναι απαλλαγμένα από τυχόν περιορισμούς που επιβάλλονται από τη Δύση στη χρήση και τους στόχους τους, καθώς η κυβέρνηση του Κιέβου αγωνίζεται να αποκρούσει την εισβολή της Ρωσίας.

«Μικρό καλάθι» κρατάει ο Τράμπ

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θέλει να δει αν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι σοβαρός σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος διανύει τώρα τον τέταρτο χρόνο του, χαρακτηρίζοντας τη σύνοδο κορυφής της Παρασκευής ως «μια συνάντηση αξιολόγησης» όπου μπορεί να αξιολογήσει τις προθέσεις του Ρώσου ηγέτη.

Ωστόσο, ο Τραμπ έχει απογοητεύσει τους συμμάχους στην Ευρώπη λέγοντας ότι η Ουκρανία θα πρέπει να παραιτηθεί από ορισμένα εδάφη που κατέχονται από τη Ρωσία. Έχει επίσης δηλώσει ότι η Ρωσία πρέπει να αποδεχτεί ανταλλαγές εδαφών, αν και δεν ήταν σαφές τι αναμένεται να δώσει ο Πούτιν.

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι έχουν πιέσει για τη συμμετοχή της Ουκρανίας σε τυχόν ειρηνευτικές συνομιλίες, φοβούμενοι ότι οι συζητήσεις που αποκλείουν το Κίεβο θα μπορούσαν να ευνοήσουν τη Μόσχα. Ο Τραμπ απέφυγε επανειλημμένα να πει ότι θα πιέσει για να συμμετάσχει ο Ζελένσκι στις συζητήσεις του με τον Πούτιν και απέρριψε τον Ζελένσκι και την ανάγκη του να συμμετάσχει σε μια προσπάθεια για την επίτευξη ειρήνης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι μετά τη σύνοδο κορυφής της Παρασκευής, θα μπορούσε να κανονιστεί μια συνάντηση μεταξύ των ηγετών της Ρωσίας και της Ουκρανίας και ότι θα μπορούσε επίσης να υπάρξει μια συνάντηση με «τον Πούτιν και τον Ζελένσκι και εμένα». Ο Ζελένσκι προειδοποίησε όμως ότι «οι συνομιλίες για εμάς, χωρίς εμάς, δεν θα λειτουργήσουν».